Polymarket refuză să plătească pariuri de 10 milioane de dolari: disputa legată de „invazia” SUA în Venezuela

Polymarket refuză să plătească pariurile câștigătoare legate de o presupusă „invazie” a SUA în Venezuela, susținând că raidul în urma căruia Nicolás Maduro a fost capturat nu poate fi încadrat juridic drept invazie. Decizia a declanșat furia pariorilor și a reaprins controversele din jurul piețelor de predicții, o industrie încă slab reglementată.

Polymarket, una dintre cele mai cunoscute platforme de predicții, a intrat în centrul unui scandal după ce a refuzat să achite pariurile celor care mizaseră că Statele Unite vor „invada” Venezuela. Miza totală depășește 10,5 milioane de dolari. Potrivit Financial Times, platforma contestă ideea că operațiunea militară americană soldată cu capturarea lui Nicolás Maduro ar putea fi considerată o invazie în sensul contractului de pariere.

Reprezentanții Polymarket susțin că vor onora pariul doar dacă armata SUA „va începe o ofensivă militară menită să stabilească controlul asupra oricărei părți a Venezuelei”. Pe site-ul său, compania precizează că „sursa de rezolvare pentru această piață va fi un consens al surselor credibile”.

Ce a declanșat disputa

Sâmbătă dimineață, forțele speciale americane l-au capturat pe Maduro din complexul său din Caracas și l-au scos din țară. Ulterior, președintele Donald Trump a declarat că SUA vor dicta politicile care vor fi aplicate de liderii regimului rămas în Venezuela.

Imediat după raid, cota pentru întrebarea „Vor invada SUA Venezuela până la...?” a crescut, dar a scăzut rapid sub 5% după ce Polymarket a anunțat că nu va închide contractul în favoarea celor care au pariat pe „da”. În schimb, platforma a rezolvat un alt contract, similar, intitulat „Forțele americane în Venezuela până la...?”, în favoarea opțiunii „da”, la câteva ore după operațiune.

În prezent, pe acest contract sunt pariate peste 10,5 milioane de dolari, majoritatea cu termen limită 31 ianuarie, iar restul pe contracte care expiră în martie și decembrie.

Furia pariorilor și acuzațiile de arbitrar

Decizia Polymarket a stârnit un val de reacții în secțiunea de comentarii a platformei, mai ales din partea utilizatorilor care au mizat sume mari pe o invazie americană.

„Polymarket a ajuns la un nivel de arbitrariu total”, a scris un utilizator numit Skinner. „Cuvintele sunt redefinite după bunul plac, detașate de orice semnificație recunoscută, iar faptele sunt pur și simplu ignorate. Faptul că o incursiune militară, răpirea unui șef de stat și preluarea controlului asupra unei țări nu sunt clasificate ca invazie este pur și simplu absurd”.

Polymarket nu a răspuns imediat solicitărilor de comentarii.

Cum funcționează, de fapt, platformele de predicții

Platformele precum Polymarket nu pariază, de obicei, pe propriile piețe. Ele acționează ca intermediari care pun față în față pozițiile „long” și „short”, decid rezultatul evenimentelor și percep un comision pentru acest serviciu.

Totuși, cazul Venezuela scoate la iveală una dintre marile probleme ale acestei industrii: interpretarea evenimentelor reale și a termenilor din contracte poate deveni extrem de controversată, mai ales într-un domeniu încă slab reglementat. Polymarket a obținut abia recent aprobarea autorităților pentru a opera legal în SUA.

Pariul misterios și suspiciunile de informații din interior

Capturarea lui Maduro a readus în atenție și o altă controversă: posibilitatea ca unii traderi să fi profitat de informații confidențiale. Un cont anonim, creat pe 26 decembrie, a plasat o serie de pariuri pe patru întrebări legate de acțiunile SUA în Venezuela, chiar în zilele premergătoare operațiunii.

Utilizatorul a pariat peste 32.000 de dolari că Maduro va fi îndepărtat de la putere până la sfârșitul lunii ianuarie, într-un moment în care opțiunea „da” se tranzacționa, în medie, la 7 cenți, ceea ce implica o probabilitate de doar 7%. După ce Maduro a fost scos din țară pe 3 ianuarie, piața a plătit 100 de cenți, iar traderul a obținut un profit de aproximativ 400.000 de dolari.

O industrie sub semnul întrebării

Disputa privind definiția cuvântului „invazie” nu este doar o chestiune semantică, ci scoate în evidență problemele mai largi cu care se confruntă piețele de predicții: lipsa unor reguli clare, riscul de interpretări arbitrare și suspiciunile legate de folosirea informațiilor privilegiate. În cazul Polymarket, miza nu este doar reputația platformei, ci și peste 10 milioane de dolari blocați într-un pariu care, pentru moment, rămâne nerezolvat.