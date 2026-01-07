search
Miercuri, 7 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Polymarket refuză să plătească pariuri de 10 milioane de dolari: disputa legată de „invazia” SUA în Venezuela

0
0
Publicat:

Polymarket refuză să plătească pariurile câștigătoare legate de o presupusă „invazie” a SUA în Venezuela, susținând că raidul în urma căruia Nicolás Maduro a fost capturat nu poate fi încadrat juridic drept invazie. Decizia a declanșat furia pariorilor și a reaprins controversele din jurul piețelor de predicții, o industrie încă slab reglementată.

Polymarket refuză să plătească pariurile legate de „invazia” SUA în Venezuela FOTO: Shutterstock
Polymarket refuză să plătească pariurile legate de „invazia” SUA în Venezuela FOTO: Shutterstock

Polymarket, una dintre cele mai cunoscute platforme de predicții, a intrat în centrul unui scandal după ce a refuzat să achite pariurile celor care mizaseră că Statele Unite vor „invada” Venezuela. Miza totală depășește 10,5 milioane de dolari. Potrivit Financial Times, platforma contestă ideea că operațiunea militară americană soldată cu capturarea lui Nicolás Maduro ar putea fi considerată o invazie în sensul contractului de pariere.

Reprezentanții Polymarket susțin că vor onora pariul doar dacă armata SUA „va începe o ofensivă militară menită să stabilească controlul asupra oricărei părți a Venezuelei”. Pe site-ul său, compania precizează că „sursa de rezolvare pentru această piață va fi un consens al surselor credibile”.

Ce a declanșat disputa

Sâmbătă dimineață, forțele speciale americane l-au capturat pe Maduro din complexul său din Caracas și l-au scos din țară. Ulterior, președintele Donald Trump a declarat că SUA vor dicta politicile care vor fi aplicate de liderii regimului rămas în Venezuela.

Imediat după raid, cota pentru întrebarea „Vor invada SUA Venezuela până la...?” a crescut, dar a scăzut rapid sub 5% după ce Polymarket a anunțat că nu va închide contractul în favoarea celor care au pariat pe „da”. În schimb, platforma a rezolvat un alt contract, similar, intitulat „Forțele americane în Venezuela până la...?”, în favoarea opțiunii „da”, la câteva ore după operațiune.

În prezent, pe acest contract sunt pariate peste 10,5 milioane de dolari, majoritatea cu termen limită 31 ianuarie, iar restul pe contracte care expiră în martie și decembrie.

Furia pariorilor și acuzațiile de arbitrar

Decizia Polymarket a stârnit un val de reacții în secțiunea de comentarii a platformei, mai ales din partea utilizatorilor care au mizat sume mari pe o invazie americană.

Citește și: A câștigat 400.000 de dolari pe capturarea lui Maduro. Pariurile suspecte înainte de operaţiunea americană din Venezuela

„Polymarket a ajuns la un nivel de arbitrariu total”, a scris un utilizator numit Skinner. „Cuvintele sunt redefinite după bunul plac, detașate de orice semnificație recunoscută, iar faptele sunt pur și simplu ignorate. Faptul că o incursiune militară, răpirea unui șef de stat și preluarea controlului asupra unei țări nu sunt clasificate ca invazie este pur și simplu absurd”.

Polymarket nu a răspuns imediat solicitărilor de comentarii.

Cum funcționează, de fapt, platformele de predicții

Platformele precum Polymarket nu pariază, de obicei, pe propriile piețe. Ele acționează ca intermediari care pun față în față pozițiile „long” și „short”, decid rezultatul evenimentelor și percep un comision pentru acest serviciu.

Totuși, cazul Venezuela scoate la iveală una dintre marile probleme ale acestei industrii: interpretarea evenimentelor reale și a termenilor din contracte poate deveni extrem de controversată, mai ales într-un domeniu încă slab reglementat. Polymarket a obținut abia recent aprobarea autorităților pentru a opera legal în SUA.

Pariul misterios și suspiciunile de informații din interior

Capturarea lui Maduro a readus în atenție și o altă controversă: posibilitatea ca unii traderi să fi profitat de informații confidențiale. Un cont anonim, creat pe 26 decembrie, a plasat o serie de pariuri pe patru întrebări legate de acțiunile SUA în Venezuela, chiar în zilele premergătoare operațiunii.

Utilizatorul a pariat peste 32.000 de dolari că Maduro va fi îndepărtat de la putere până la sfârșitul lunii ianuarie, într-un moment în care opțiunea „da” se tranzacționa, în medie, la 7 cenți, ceea ce implica o probabilitate de doar 7%. După ce Maduro a fost scos din țară pe 3 ianuarie, piața a plătit 100 de cenți, iar traderul a obținut un profit de aproximativ 400.000 de dolari.

O industrie sub semnul întrebării

Disputa privind definiția cuvântului „invazie” nu este doar o chestiune semantică, ci scoate în evidență problemele mai largi cu care se confruntă piețele de predicții: lipsa unor reguli clare, riscul de interpretări arbitrare și suspiciunile legate de folosirea informațiilor privilegiate. În cazul Polymarket, miza nu este doar reputația platformei, ci și peste 10 milioane de dolari blocați într-un pariu care, pentru moment, rămâne nerezolvat.

SUA

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Ce răni au suferit Maduro şi soţia lui în timp ce încercau să fugă de forţele americane
digi24.ro
image
De ce Katy Perry îl consideră pe Justin Trudeau „irezistibil de atrăgător”. Cum arată alesul inimii ei. GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
Nicușor Dan a aterizat la București. A fost ajutat de Elveția: „Gest de apreciere pentru ajutorul acordat victimelor incendiului din Crans-Montana
gandul.ro
image
Școli închise din cauza vremii nefavorabile, Cursuri suspendate joi și vineri
mediafax.ro
image
El este, de fapt, omul care l-a trădat pe Gigi Becali: „Am avut cea mai mare încredere! Îl iubeam ca pe un frate”
fanatik.ro
image
Sebastian Bodu, șocat: Impozitul pentru mașina mea hibridă a crescut cu 2.443%!
libertatea.ro
image
„Întâi tragem, apoi punem întrebări”. Vechea regulă a Armatei daneze valabilă și în cazul unei invazii armate a SUA în Groenlanda
digi24.ro
image
Mărirea penisurilor cu acid hialuronic, metoda ingenioasă găsită de sportivi pentru a trișa! Un nou scandal a izbucnit
gsp.ro
image
La 12 ani de la accidentul lui Michael Schumacher, a publicat imaginile și internetul a ”explodat”: ”Nu se poate” / ”O nebunie”
digisport.ro
image
Afaceristul timișorean Dan Dinu se ia de Ilie Bolojan și anunță primele concedieri: Și la 1989 credeam că nu se poate mai rău
stiripesurse.ro
image
Cum am rămas blocat cu Nicușor Dan pe aeroport, în Paris. Francezii: "Nu am mai văzut de mult așa ceva". Eu: "Niciodată"
antena3.ro
image
Românii simt din plin costul ridicat al traiului în 2026: "În vacanţe nici nu mai mergem"
observatornews.ro
image
Răsturnare de situație în cazul bărbaților din Arad care au sărit de pe bloc! Vecinii lor rup tăcerea: 'Avea bănişori, dar da...
cancan.ro
image
Simona Halep, apariție într-un Lamborghini la Dubai după întâlnirea cu fiul miliardarului din Topul Forbes! Românca a început noul an în stil mare. FOTO
prosport.ro
image
Vin ninsorile şi în Bucureşti. Data la care va ninge în Capitală
playtech.ro
image
Dinamo face al doilea transfer al iernii! Semnează în Antalya. Exclusiv
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Revenire spectaculoasă: Denis Drăguș semnează și poate debuta cu FC Argeș!
digisport.ro
image
Cine deține, de fapt, cele mai mari rezerve de petrol din lume
stiripesurse.ro
image
Tânăra din Buzău care și-a pierdut iubitul în urma unui incident rutier face declarații tulburătoare! Acuzațiile pe care le aduce medicilor: „Mereu am știut că ești în pericol”
kanald.ro
image
Gmail nu mai funcționează ca punct principal pentru conturi...
playtech.ro
image
Ei sunt tatăl și fiul care s-au aruncat de la balconul blocului de pe Calea Romanilor! Sorin și Alexandru și-au pus capăt zilelor împreună
wowbiz.ro
image
ULTIMA ORĂ! Școli ÎNCHISE joi şi vineri! Nu se fac ore! Anunțul făcut de ministerul Educației!
romaniatv.net
image
Se închid școlile în mai multe județe. Anunțul Ministerului Educației
mediaflux.ro
image
Mărirea penisurilor cu acid hialuronic, metoda ingenioasă găsită de sportivi pentru a trișa! Un nou scandal a izbucnit
gsp.ro
image
Adevărul despre etnia Loredanei Groza. Toți cei care o știu credeau altceva
actualitate.net
image
Un cuplu a întreținut relații sexuale într-un aparat RMN pentru a arăta ce se întâmplă în interiorul corpului
actualitate.net
image
Horoscop joi, 8 ianuarie. Leii primesc vești apăsătoare, Scorpionii află secrete
click.ro
image
Cum să faci un lichid de parbriz de casă care nu îngheață iarna. Miroase bine și este excelent și vara
click.ro
image
Cele mai eficiente 3 zodii. Acești nativi reușesc să facă orice și-ar propune la finalul lunii ianuarie
click.ro
Prințul William și legătura lui cu Anne Boleyn jpg
Istoria își ia revanșa! Când William va deveni rege, o va răzbuna pe nefericita soție decapitată a lui Henric al VIII-lea
okmagazine.ro
front view young modern woman colorful coat orange t shirt with black earphones sunglasses posing jpg
8 obiceiuri de zi cu zi din anii ’80 care ți-ar face viața mai ușoară și azi
clickpentrufemei.ro
Bijuteria Alfred, văzută din față și din spate (© Wikimedia Commons)
O bijuterie spectaculoasă, veche de 1.100 de ani, din vremea primului rege al Angliei
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Rețeta delicioasă din Ardeal de care vă veți îndrăgosti de la prima înghițitură. Cum se pregătește papricașul de pui cu smântână
image
Horoscop joi, 8 ianuarie. Leii primesc vești apăsătoare, Scorpionii află secrete

OK! Magazine

image
William a dat buzna în încăpere și i-a spus soției sale un singur cuvânt, atunci când a văzut-o pe Kate tremurând de emoție

Click! Pentru femei

image
Actorul din „Adolescence”, Stephen Graham, salvat de la moarte de soție! Cum îi mulțumește?

Click! Sănătate

image
Suplimentele și cancerul: când pot face mai mult rău decât bine