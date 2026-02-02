search
Luni, 2 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Pacienții cronici, afectați de neplata primei zile de concediu medical: „Nu e ca și cum m-aș duce la plajă, mă duc să fac un tratament la spital”

0
0
Publicat:

Intrarea în vigoare a măsurii care prevede neplata primei zile de concediu medical are un impact direct asupra pacienților cronici care depind de tratamente periodice. Un astfel de caz este cel al unei femei de 42 de ani, diagnosticată cu o boală genetică rară, care are nevoie de internare de o zi, în fiecare lună, pentru administrarea unui tratament cu imunoglobulină.

Indemnizațiile pentru concediile medicale au fost reduse progresiv. FOTO: Pexels
Indemnizațiile pentru concediile medicale au fost reduse progresiv. FOTO: Pexels

Pacienta Inga Barla suferă de sindrom Kabuki, o boală rară caracterizată prin imunodeficiență severă, care necesită tratament intravenos administrat exclusiv în spital, din cauza riscului ridicat de șoc anafilactic. Ziua de spitalizare lunară reprezintă, practic, singura zi de concediu medical de care are nevoie, însă aceasta nu mai este plătită conform noilor prevederi legale a Ordonanței de Urgență nr. 91/2025.

„Nu mi se pare nici corect şi nici logic pentru că nu e ca şi cum m-aş duce la plajă, totuşi mă duc să fac un tratament la spital şi sunt o grămadă de pacienţi cronici care sunt în situaţia mea şi cred că este important să ne audă cineva pentru că nu e ca şi cum am avea de ales, este obligatoriu să mergem măcar o zi pentru tratament, pe lună, la spital”, a declarat Inga Barla pentru News.ro.

Indemnizațiile pentru concediile medicale au fost reduse progresiv în ultimii ani

Din cauza problemelor de sănătate, femeia a fost nevoită să își reducă programul de lucru de la opt la șase ore, ceea ce i-a diminuat și veniturile. În ciuda acestui fapt, a ales să continue să muncească, deoarece pensia de boală ar fi insuficientă pentru a acoperi cheltuielile medicale. Multe dintre analize și investigații necesare ei sunt plătite din surse proprii.

Situația s-a agravat în ultimii ani, în condițiile în care indemnizațiile pentru concediile medicale au fost reduse progresiv, de la 75% la 50%, iar în prezent prima zi nu mai este plătită deloc. Potrivit pacientei, această măsură riscă să determine bolnavii cronici să renunțe la tratamente sau să caute alternative mai puțin eficiente.

„Am foarte mulţi prieteni, cunoştinţe care au scleroză multiplă, este o afecţiune autoimună care necesită, la fel, tratament lunar la spital şi mulţi dintre ei ziceau că poate renunţă la tratament sau poate că vorbesc cu medicul să treacă la un tratament subcutanat, dar totuşi efectele nu sunt la fel de pozitive ca în cazul unui tratament intravenos. Cumva încercau să găsească o soluţie dar nu neapărat una bună pentru ei şi pentru sănătatea lor, ceea ce iar nu mi se pare corect să faci nişte sacrificii, e vorba de viaţa şi de sănătatea fiecăruia”, a explicat Inga Barla.

Întârzierea tratamentului, periculoasă pentru pacienți

Ea atrage atenția că lipsa tratamentului la timp poate avea consecințe grave. O simplă întârziere de o săptămână a perfuziei i-a provocat, în trecut, complicații serioase.

„Dacă ar fi să nu fac tratamentul în fiecare lună ci o dată la două luni, asta mi-ar afecta foarte mult calitatea vieţii şi bineînţeles că aş ajunge să nu mai pot să lucrez, să nu mai pot plăti taxe la stat, să fiu o povară şi pentru familie şi pentru societate şi acum cât de cât sunt într-un echilibru între job, spital, viaţa personală, familie”, a mai spus pacienta.

Inga Barla face apel la autorități să diferențieze pacienții cu afecțiuni acute și cei cu boli cronice și să introducă un cod distinct pentru concediile medicale aferente tratamentelor recurente.

„Nu poţi să-I încadrezi pe toţi în aceeaşi categorie, există nuanţe şi mai ales în cazul pacienţilor, în cazul în care vorbeşti de sănătate publică, în cazul în care vorbeşti de viaţa anumitor oameni ar trebui să se gândească mai bine cum să departajeze aceste categorii, ca să nu fie afectate”, a transmis ea.

Zeci de organizații nemulțumite

Nemulțumirile sunt împărtășite de numeroase organizații de pacienți. Peste 34 de asociații au lansat un apel public prin care cer eliminarea prevederii privind neplata primei zile de concediu medical, subliniind că măsura afectează în special bolnavii cronici – pacienți oncologici, persoane care au nevoie de dializă, bolnavi cu afecțiuni autoimune sau boli rare – care necesită internări periodice.

De asemenea, Federația Asociațiilor Bolnavilor de Cancer din România a sesizat Avocatul Poporului, considerând că măsura reprezintă un abuz, descurajează continuarea tratamentelor salvatoare și încalcă dreptul la ocrotirea sănătății.

În urma reacțiilor publice, ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat duminică seară modificarea codurilor de boală utilizate pentru concediile medicale, acestea urmând să fie puse în transparență decizională în cursul acestei săptămâni.

Sănătate

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Paradisul pe pământ” al Coreei de Nord, promisiunea devenită o iluzie. Decizie „istorică” a Japoniei împotriva regimului de la Phenian
digi24.ro
image
Pacienții cu boli cronice sunt nemulțumiți de neplata primei zile de concediu medical. A fost lansată o petiție
stirileprotv.ro
image
Orașele din România în care ninge până pe 1 mai, potrivit meteorologilor ACCUWEATHER
gandul.ro
image
Circulația mașinilor, îngreunată de ninsoare în mai multe regiuni. Un utilaj de deszăpezire și un microbuz s-au lovit pe DN6 / Ninsori abundente în Oltenia
mediafax.ro
image
Pontul anului în imobiliare: cât costă ”Castelul Gelsor” din Piața Unirii. Blocul cu 8 etaje al lui Sorin Ovidiu Vîntu, scos din nou la licitație
fanatik.ro
image
Românii au ocolit televizorul: căderi drastice de audiență în 2025. Doar Realitatea Plus a crescut enorm
libertatea.ro
image
Cine i-a întins capcana „Doamnei de Fier” a Ucrainei, Iulia Timoșenko. Legături care duc de la biroul său la anturajul lui Zelenski
digi24.ro
image
Scandal! La 36 de ani, fosta campioană din tenis e într-o relație cu soțul celei mai bune prietene: „Trădare! Sunt un cuplu acum”
gsp.ro
image
Scandal de proporții: Cristiano Ronaldo i-a informat pe arabi că nu mai joacă!
digisport.ro
image
Rectorul Politehnicii București îl atenționează pe Bolojan: În cercetare soluția nu este tăierea. Trebuie să stimulăm investițiile pe termen lung în infrastructura de profil
stiripesurse.ro
image
Un magnat imobiliar căsătorit i-ar fi oferit milioane de dolari unei subalterne ca să-și părăsească soțul. Dezvăluiri din proces
antena3.ro
image
Ce este listerioza, boala care i-a adus sfârşitul unui brăilean. Ar fi mâncat brânză contaminată de la magazin
observatornews.ro
image
Dosarele Epstein zguduie România! Cine sunt complicii români care apar în documentele desecretizate
cancan.ro
image
FOTO. O voleibalistă și-a impresionat fanii cu formele ei: „Frumusețe binecuvântată”
prosport.ro
image
Tabel cu cele mai mici dobânzi la bănci în 2026. Unde poţi face un credit avantajos: calcul pentru un împrumut de 10.000 de euro
playtech.ro
image
Pensiile mizere pe care le primesc Mihai Neșu și sora lui. „Cât un brunch la Marriott! Și dacă i-ar da 5000 de lei ar fi o rușine!”. Exclusiv
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Cu vârf și îndesat! A venit "nota de plată", după scenele care l-au făcut pe Chivu să intre pe teren
digisport.ro
image
Șeful Statului Major al Apărării atrage atenția cu privire la pensiile militare: 'Nu este ok'
stiripesurse.ro
image
Vasilica, o româncă de 49 de ani, s-a stins din viață în Italia. A avut grijă de mama și sora ei până în ultima clipă
kanald.ro
image
Mesajul pe care minorul de 13 ani l-ar fi trimis familiei lui Mario, la scurt timp după crimă. Plănuiesc sau nu părinții lui să îl scoată din țară: „Intenționează să ducă băiatul…”
wowbiz.ro
image
Casa de Pensii, anunț pentru pensionari: ajutor de 1.300 de lei din martie. Categoriile care se încadrează
romaniatv.net
image
Lista pensionarilor care vor primi până la 628 de lei în plus! Banii se dau în funcție de oraș
mediaflux.ro
image
Scandal! La 36 de ani, fosta campioană din tenis e într-o relație cu soțul celei mai bune prietene: „Trădare! Sunt un cuplu acum”
gsp.ro
image
Nașterea care a zguduit casa regală. 70 de martori au fost prezenți la venirea pe lume a prințului. Ce a născut una dintre cele mai importante regine
actualitate.net
image
O bacterie periculoasă care poate provoca sângerări intestinale a fost găsită în apa de la robinet
actualitate.net
image
4 zodii ale căror viață se va schimba complet în februarie 2026. Capitole vechi se închid, o versiune veche moare, iar una nouă se naște
click.ro
image
Prăjitura Pionier. Cum se pregătește desertul pe care Nicolae Ceaușescu îl adora
click.ro
image
Țara din Europa unde limba română se vorbește peste tot. A devenit a doua cea mai vorbită limbă
click.ro
Prințesa Mette Marit și pedofilul Jeffrey Epstein jpg
Prințesa și pedofilul! Cazul Epstein lovește și monarhia norvegiană, chiar în imaginea viitoarei regine!
okmagazine.ro
Kate Middleton foto profimedia 1069753317 (5) jpg
Mesajul de ultimă oră transmis de Kate Middleton după o apariție-surpriză! Ce o preocupă pe prințesă
okmagazine.ro
Brian May foto Profimedia jpg
„America e prea periculoasă acum!” Trupa Queen refuză să mai concerteze acolo
clickpentrufemei.ro
uQ9SMZzKWrRAqG2HqHtB9L png
Descoperirea unui obicei neobișnuit al neanderthalienilor îi uimește pe arheologi
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Ce trebuie să pui în șifonier pentru a menține tot timpul un miros proaspăt și frumos. Trucurile simple care funcționează întotdeauna
image
4 zodii ale căror viață se va schimba complet în februarie 2026. Capitole vechi se închid, o versiune veche moare, iar una nouă se naște

OK! Magazine

image
Teroarea prin care a trecut Regele Charles: de ce monarhul a ținut secretă boala cu care s-a confruntat înainte de cancerul din 2024

Click! Pentru femei

image
„America e prea periculoasă acum!” Trupa Queen refuză să mai concerteze acolo

Click! Sănătate

image
Această iluzie optică dezvăluie cum îți funcționează mintea