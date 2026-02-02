Pacienții cronici, afectați de neplata primei zile de concediu medical: „Nu e ca și cum m-aș duce la plajă, mă duc să fac un tratament la spital”

Intrarea în vigoare a măsurii care prevede neplata primei zile de concediu medical are un impact direct asupra pacienților cronici care depind de tratamente periodice. Un astfel de caz este cel al unei femei de 42 de ani, diagnosticată cu o boală genetică rară, care are nevoie de internare de o zi, în fiecare lună, pentru administrarea unui tratament cu imunoglobulină.

Pacienta Inga Barla suferă de sindrom Kabuki, o boală rară caracterizată prin imunodeficiență severă, care necesită tratament intravenos administrat exclusiv în spital, din cauza riscului ridicat de șoc anafilactic. Ziua de spitalizare lunară reprezintă, practic, singura zi de concediu medical de care are nevoie, însă aceasta nu mai este plătită conform noilor prevederi legale a Ordonanței de Urgență nr. 91/2025.

„Nu mi se pare nici corect şi nici logic pentru că nu e ca şi cum m-aş duce la plajă, totuşi mă duc să fac un tratament la spital şi sunt o grămadă de pacienţi cronici care sunt în situaţia mea şi cred că este important să ne audă cineva pentru că nu e ca şi cum am avea de ales, este obligatoriu să mergem măcar o zi pentru tratament, pe lună, la spital”, a declarat Inga Barla pentru News.ro.

Indemnizațiile pentru concediile medicale au fost reduse progresiv în ultimii ani

Din cauza problemelor de sănătate, femeia a fost nevoită să își reducă programul de lucru de la opt la șase ore, ceea ce i-a diminuat și veniturile. În ciuda acestui fapt, a ales să continue să muncească, deoarece pensia de boală ar fi insuficientă pentru a acoperi cheltuielile medicale. Multe dintre analize și investigații necesare ei sunt plătite din surse proprii.

Situația s-a agravat în ultimii ani, în condițiile în care indemnizațiile pentru concediile medicale au fost reduse progresiv, de la 75% la 50%, iar în prezent prima zi nu mai este plătită deloc. Potrivit pacientei, această măsură riscă să determine bolnavii cronici să renunțe la tratamente sau să caute alternative mai puțin eficiente.

„Am foarte mulţi prieteni, cunoştinţe care au scleroză multiplă, este o afecţiune autoimună care necesită, la fel, tratament lunar la spital şi mulţi dintre ei ziceau că poate renunţă la tratament sau poate că vorbesc cu medicul să treacă la un tratament subcutanat, dar totuşi efectele nu sunt la fel de pozitive ca în cazul unui tratament intravenos. Cumva încercau să găsească o soluţie dar nu neapărat una bună pentru ei şi pentru sănătatea lor, ceea ce iar nu mi se pare corect să faci nişte sacrificii, e vorba de viaţa şi de sănătatea fiecăruia”, a explicat Inga Barla.

Întârzierea tratamentului, periculoasă pentru pacienți

Ea atrage atenția că lipsa tratamentului la timp poate avea consecințe grave. O simplă întârziere de o săptămână a perfuziei i-a provocat, în trecut, complicații serioase.

„Dacă ar fi să nu fac tratamentul în fiecare lună ci o dată la două luni, asta mi-ar afecta foarte mult calitatea vieţii şi bineînţeles că aş ajunge să nu mai pot să lucrez, să nu mai pot plăti taxe la stat, să fiu o povară şi pentru familie şi pentru societate şi acum cât de cât sunt într-un echilibru între job, spital, viaţa personală, familie”, a mai spus pacienta.

Inga Barla face apel la autorități să diferențieze pacienții cu afecțiuni acute și cei cu boli cronice și să introducă un cod distinct pentru concediile medicale aferente tratamentelor recurente.

„Nu poţi să-I încadrezi pe toţi în aceeaşi categorie, există nuanţe şi mai ales în cazul pacienţilor, în cazul în care vorbeşti de sănătate publică, în cazul în care vorbeşti de viaţa anumitor oameni ar trebui să se gândească mai bine cum să departajeze aceste categorii, ca să nu fie afectate”, a transmis ea.

Zeci de organizații nemulțumite

Nemulțumirile sunt împărtășite de numeroase organizații de pacienți. Peste 34 de asociații au lansat un apel public prin care cer eliminarea prevederii privind neplata primei zile de concediu medical, subliniind că măsura afectează în special bolnavii cronici – pacienți oncologici, persoane care au nevoie de dializă, bolnavi cu afecțiuni autoimune sau boli rare – care necesită internări periodice.

De asemenea, Federația Asociațiilor Bolnavilor de Cancer din România a sesizat Avocatul Poporului, considerând că măsura reprezintă un abuz, descurajează continuarea tratamentelor salvatoare și încalcă dreptul la ocrotirea sănătății.

În urma reacțiilor publice, ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat duminică seară modificarea codurilor de boală utilizate pentru concediile medicale, acestea urmând să fie puse în transparență decizională în cursul acestei săptămâni.