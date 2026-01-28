Analiză Angajații care ar putea scăpa de „taxa pe boală”: soluții prin care firmele pot anula impactul negativ al primei zile de medical

1 februarie este data de la care prima zi de concediu medical nu va mai fi plătită. Pacienții cu boli cronice ar putea fi scutiți de măsură, pe care o consideră nedreaptă. Asociațiile de pacienți spun că în loc să identifice concediile fictive, autoritățile pedepsesc toți angajații, chiar dacă problemele lor de sănătate sunt reale. Iar experții în Resurse Umane arată că această măsură ar putea crea frustrare în rândul angajaților și, în cele din urmă, un randament mai scăzut la locul de muncă. Tocmai de aceea, unii angajatori ar putea decide să plătească și prima zi de concediu medical printr-un instrument pe care deja îl au la îndemână.

Ce ar putea face companiile

Până acum, concediile medicale erau plătite în primele cinci zile de către angajator. Iar mai departe, de stat, prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Prin noua măsură Guvernul vrea să reducă numărul concediilor fictive, cum sunt cele luate pentru a face punte între zilele libere, dar și să scadă sumele cheltuite de stat. În practică însă, măsura ar putea avea un cost ascuns. Oana Botolan, expert în strategie HR spune:

,,Pare ca o pedeapsă. Angajații pare că sunt pedepsiți că au răcit sau că s-au îmbolnăvit. (...) Și atunci, în mod evident, nemulțumirea oamenilor, deși nu este un cost direct, până la urmă se poate traduce tot în costuri. (...) Demotivarea oamenilor are efecte în productivitate, în atmosfera de la serviciu, în tot ceea ce înseamnă comunicare internă și, în final, și în rezultatele financiare. Pentru că o productivitate scăzută se va simți și în cifre".

Ca să nu se ajungă în astfel de situații, companiile ar putea apela la o altă metodă de plată a primei zile de concediu medical.

,,Probabil că vor fi companii care vor decide să acopere această zi. Sigur, punând un plafon de zile pe an. Pentru că deja destul de multe companii private din România au programe de zile libere extra. Respectiv, un număr de 5-6 zile libere pe an pe care angajatul le poate lua fără să fie necesar să vină cu certificat de concediu medical. Pur și simplu. Dacă vrea să își rezolve niște probleme administrative sau nu se simte bine. Avem exemple și de companii care oferă zi liberă pentru prima zi de menstruație, dacă au multe angajate", detaliază Oana Botolan.

Această măsură este valabilă, bineînțeles, doar în sistemul privat.

Pacienții cu boli cronice, indiferent de afecțiune, ar putea fi scutiți de măsură

Inițial, noua reglementare a fost anunțată pentru toți angajații, indiferent de afecțiunea medicală pentru care își iau medical. După o discuție cu ministrul Sănătății, pacienții cu boli cronice speră că vor fi scutiți de la neplata primei zile de concediu medical.

,,Bolnavii cronici sunt obligați, prin protocoalele terapeutice să se prezinte la anumite intervale de timp la spital. Deci nu este o decizie a lor sau o încercare de a păcăli sistemul de decontări. Este o obligație pe care o au, atâta timp cât sunt tratați în protocoalele conform regulilor Ministerului Sănătății și a CNAS. (...) Am agreat cu ministrul Sănătății o soluție la această problemă, dar până când soluția nu va trece și prin ședința de guvern și nu o va aproba și prim-ministrul, nu știu ce să spun. În plus, termenul este foarte scurt - 1 februarie - și va fi foarte greu de implementat o excepție pentru bolnavii cronici, pentru că trebuie tipărite și noi formulare de concedii medicale", spune Rozalina Lăpădatu, președintele Asociației Pacienților cu Afecțiuni Autoimune.

Dacă lucrurile vor merge cum speră, toți pacienții cronici, indiferent de afecțiune, vor fi scutiți de neplata primei zile de concediu.

,,Discuția a fost să nu se mai facă excepții. Ori sunt toți pacienții cronici, ori niciunul. Pentru că nu există boală mai gravă decât altă boală. Cea mai gravă boală e boala de care suferi tu, indiferent cum se numește ea, mai ales dacă e cronică și o tragi după tine o viață întreagă. Și sunt și situații, de exemplu în bolile autoimune, în care pacienții au două sau cinci sau șapte afecțiuni cronice pe care trebuie să le gestioneze întreaga viață. Și atunci nu doar cancerul, doar HIV-ul sau TBC-ul să beneficieze de o excepție, așa cum s-a întâmplat până acum, ci toți bolnavii cronic, pentru că toți trăiesc o povară și trebuie să facă față unor situații greu de gestiona", explică Rozalina Lăpădatu.

La rândul său, Radu Gănescu, președintele Coaliției Organizațiilor Pacienților cu Afectiuni Cronice din România (COPAC) spune:

,,Cred că această decizie cu neplata primei zile a fost luată în contextul eliminării acelor concedii fictive de o zi-două din perioada Sărbătorilor sau între anumite zile libere, ca punte. Dar cred, în același timp, că nu trebuie să punem în aceeași oală toate categoriile de cetățeni, mai ales dacă e să vorbim de oamenii care chiar au nevoie să meargă la medic, chiar au nevoie să meargă să-și ia tratamentul sau să facă monitorizare. Și nu cred că ar trebui pedepsiți. Clarificarea codurilor de concedii medicale, în ceea ce privește codurile de boală acută sau codurile de boală cronică, ar putea eficientiza categoriile de pacienți care chiar au nevoie repetitivă să meargă la spital".

Rozalină Lăpădatu: ,,Nu mi se pare o măsură utilă sau practică"

Rozalina Lăpădatu crede că, în fond, că măsura nu este corectă pentru niciun angajat care se îmbolnăvește, indiferent de tipul afecțiunii. Și că implică riscuri de sănătate publică.

,,Mie mi se pare o pedeapsă. O pedeapsă asupra oamenilor care se îmbolnăvesc, inclusiv cu afecțiuni neacute, pentru că autoritățile nu sunt capabile să gestioneze abuzurile în zona de concedii medicale. Și la bolile acute, acum suntem în plin sezon de viroze, COVID și gripă. Ce face omul? Se duce la serviciu cu gripă, cu febră, pentru că nu vrea să stea acasă să aibă o zi neplătită. Și îi îmbolnăvește și pe alții. (...) Faptul că noi am discutat niște excepții pentru pacienții cronici este una, dar per ansamblu, ca măsură, nu mi se pare utilă sau practică. Oricine cu orice boală contagioasă - marea parte a bolilor contagioase sunt acute - se va duce la serviciu, pentru că nu va dori să stea acasă fără plată. Deja avem foarte mulți oameni care se duc la serviciu pentru că nu vor să stea acasă cu 55% din salariu. Și nu știu ce am rezolvat ca societate în situația dată".

Va face statul economie?

Radu Gănescu admite că nota de plată pentru concediile fictive a fost mare, dar nu crede că prin această măsură statul va reuși să facă prea multă economie.

,,Știm că la un moment dat CNAS ajunsese în incapacitate de plată, erau întârzieri de ani de zile pentru plata acestor concedii. (...) Faptul că va mai fi o zi neplătită, va ajuta CNAS să nu înceapă plățile din a șasea zi, să înceapă din a șaptea zi. Deci practic va scuti câte o zi de la fiecare concediu medical. Sumele nu cred că vor fi foarte mari, vorbim probabil de sume între 150-200 de lei de persoană", spune președintele COPAC.

Pentru pacienții cronici, dacă nu vor fi scutiți, se va simți în schimb efectul financiar, e de părere Radu Gănescu:

,,Dacă vorbim din perspectiva unui pacient care trebuie să-și ia concediu cel puțin trei-patru zile pe an - dacă nu chiar de mai multe ori- să meargă la o unitate medicală, e o sumă foarte importantă. Nu cred că e o măsură foarte bună. Cred că e o măsură aplicată pe repede-înainte, doar de a mai economisi niște bani."

Măsurile care ar putea stopa concediile medicale fictive

Când vine vorba de măsuri care ar putea descuraja cu adevărat concediile medicale fictive, atât Rozalina Lăpădatu, cât și Radu Gănescu vorbesc despre digitalizare și identificarea abuzurilor.

,,Cred că trebuie să începem de la digitalizare și să se urmărească anumite tipare, pentru că ele există. Dacă vezi că o persoană se îmbolnăvește de fiecare dată în ajun de sărbători sau că un medic emite prea multe concedii medicale într-o anumită perioadă - sunt anumite tipare. Și e treaba autorităților să găsească o soluție și o aplicație cu AI care să îi ajute să gestioneze și să identifice abuzurile. E păcat că noi trebuie să purtăm toți această povară, cu toate că nu-i vina noastră: nici a bolnavilor cronici și nici a celor care acuți", spune președinta Asociației Pacienților cu Afecțiuni Autoimune.

,,CNAS trebuie să aibă în timp real datele cu privire la acele concedii medicale: cine le eliberează, ce număr de concedii medicale, pe ce coduri de boală. Ce am observat eu în ultimul an e că autoritățile spun că au scăzut numărul de concedii medicale, mai ales în perioada Sărbătorilor, dar nu am văzut nimic altceva: ce s-a întâmplat, dacă cineva răspunde. (...) Trebuie să și arătăm public ce am reglementat, pe cine am tras la răspundere. Dacă nu facem aceste lucruri și doar spunem public că s-a stopat fenomenul, probabil va fi o perioadă de curbură descendentă, până se liniștesc lucrurile și toată lumea va uita de acest subiect. După care vom avea o urcare, prin care se va relua fenomenul fără nicio problemă", atrage atenția Radu Gănescu.

Președintele COPAC crede că neplata primei zile de concediu nu îi va determina pe cei care își luau medical fără să fie bolnavi să renunțe la această practică:

,,Pentru acele persoane este cel mai important că au un document justificativ, pot să justifice lipsa de la locul de muncă. E foarte greu să te duci la serviciu și din trei în trei săptămâni sau din trei în trei luni să îți iei un concediu fără plată. (...) Pe ei nu îi interesează banii, cât perioada în care pot lipsi de la muncă. (...) Dacă nu stopăm fenomenul din interior, prin controale și reglementări, să ne așteptăm ca el să se stopeze doar din exterior, prin faptul ca oamenii să nu își mai ia concedii fictive, e o mare greșeală, nu va rezolva niciodată problema".