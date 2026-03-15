Video Un informatician și-a salvat câinele de cancer după ce a inventat un vaccin personalizat, creat cu ajutorul ChatGPT

Un informatician din Sydney a reușit ceea ce părea imposibil: și-a salvat câinele de cancer cu ajutorul inteligenței artificiale și al unui vaccin personalizat, creat special pentru tumorile animalului.

În 2019, Paul Conyngham, din Sydney, a adoptat-o pe cățelușa Rosie, care a devenit cea mai bună prietenă a sa. Cinci ani mai târziu, în 2024, Rosie a fost diagnosticată cu cancer.

Bărbatul a investit mii de dolari în chimioterapie veterinară pentru Rosie, care a încetinit răspândirea tumorilor, dar nu le-a redus dimensiunea. Neputând să obțină un tratament eficient, expertul în tehnologie a decis să apeleze la inteligența artificială pentru a găsi o soluție, potrivit dailymail.

„Am luat tumoarea ei, am secvențiat ADN-ul, l-am transformat din țesut în date și am folosit asta pentru a găsi problema din ADN-ul ei și apoi pentru a dezvolta un tratament bazat pe asta. ChatGPT a asistat pe tot parcursul acestui proces.”, a declarat Conyngham pentru emisiunea Today Show.

Cu ajutorul datelor obținute, el l-a contactat pe Páll Thordarson, directorul renumitului UNSW RNA Institute, care a folosit informațiile pentru a crea vaccinul ARNm experimental, primul de acest fel destinat unui câine.

Dr. Thordarson a precizat că, deși lucrase ani de zile cu ARNm similar, îi era teamă că dezvoltarea vaccinului ar dura prea mult pentru a o salva pe Rosie.

„Odată ce am avut secvența pe care Paul a proiectat-o, au trecut mai puțin de două luni până când am realizat vaccinul”, a spus el.

Rezultatele nu au întârziat să apară. Astfel, în aproximativ o lună de la administrarea vaccinului, tumoarea lui Rosie s-a redus cu 75%.

„Rosie își pierdea mobilitatea în decembrie, dar în ianuarie am fost surprins să o văd sărind peste un gard pentru a urmări un iepure. Cred că i-a adăugat considerabil timp și calitate vieții”, a spus stăpânul câinelui.

Medicul Thordarson consideră că această realizare poate fi aplicată și în medicina umană.

„Vaccinul unic în lume ar putea fi folosit cu siguranță pentru tratarea pacienților cu cancer. Există companii, inclusiv Moderna, care lucrează la vaccinuri personalizate, dar cred că ce mi-a arătat asta sunt două lucruri: putem face asta aici, nu trebuie să depindem neapărat de companii străine. Asta înseamnă că putem realiza această tehnologie în Australia. Și, de asemenea, o putem folosi pentru alte boli, de exemplu neurologice”, susține medicul.