Ministrul Sănătății: neplata primei zile de concediu medical, aplicată mai drastic în multe state europene. Măsura nu este perfectă, dar este tranzitorie

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat vineri că măsura privind neplata primei zile de concediu medical este una aplicată în numeroase state europene, în forme chiar mai drastice decât cea adoptată în România. Rogobete a explicat că decizia a fost luată în contextul pierderii controlului asupra concediilor medicale, în special a celor fictive.

„Măsura se aplică în multe alte state europene, mult mai drastic decât în România. De exemplu, în Spania primele trei zile de concediu medical nu se plătesc, iar următoarele se plătesc cu o indemnizație de doar 80%. În Belgia, în funcţie de tipul de asigurare medicală, prima, a doua sau chiar a treia nu se plătesc. În Portugalia primele două nu se plătesc. Deci este o practică la nivel european”, a declarat ministrul Sănătăţii, vineri, 30 ianuarie, conform News.ro.

Alexandru Rogobete a subliniat că introducerea acestei măsuri a fost determinată de numărul mare de concedii medicale fictive. Potrivit acestuia, sporirea controalelor şi presiunea publică exercitată în prima parte a anului au dus la o reducere semnificativă a acestora.

„Prin toate măsurile luate în prima parte a anului plus acele controale şi presiunea publică pusă de mine pe acest subiect, a dus la o reducere a numărului de concedii medicale semnificativă, în sensul în care după primele șase luni de zile s-a observat o economie în sistemul de sănătate doar din concediile medicale fictive de 120 de milioane de lei, pe lună”, a precizat ministrul.

Totodată, Rogobete a recunoscut că măsura nu este una lipsită de probleme și poate genera inechități pentru persoanele care au, în mod real, nevoie de concediu medical.

„Aduce multe inechităţi, oameni care într-adevăr au nevoie de concediu medical şi unde bolile nu sunt inventate pot avea de suferit”, a afirmat ministrul.

În acest context, Ministerul Sănătăţii a purtat discuţii cu asociaţiile de pacienţi pentru a ajusta aplicarea măsurii şi pentru a reduce efectele negative asupra pacienţilor vulnerabili.

„Acesta este motivul pentru care am avut o întâlnire cu asociaţiile de pacienţi, săptămâna aceasta, şi încercăm să nuanţăm şi să reducem efectele secundare, dacă pot spune aşa, pentru cât mai mulţi pacienţi. Oricum, este o măsură tranzitorie”, a mai declarat Rogobete.