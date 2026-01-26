Pacienții care ar putea fi exceptați de la neplata primei zile de concediu medical

Începând cu 1 februarie 2026, prima zi de concediu medical nu va mai fi decontată. Potrivit autorităților, măsura vizează reducerea concediilor medicale fictive, folosite adesea pentru a prelungi zilele libere. Totuși, ar putea exista o excepție, mai exact pacienții cu boli cronice care merg frecvent la medic pentru tratamente sau investigații.

Până acum, primele cinci zile de concediu medical erau plătite de angajator, iar din a șasea zi intervenea decontarea de la stat. Noua regulă schimbă ordinea: prima zi va fi considerată în sarcina statului, dar nu va fi plătită, următoarele cinci zile vor fi suportate de angajator, iar din a șaptea zi începe decontarea de la buget.

Procentele de compensare rămân neschimbate: 55% pentru primele șapte zile, 65% între 8 și 14 zile și 75% pentru concedii mai lungi de 15 zile, în cazul bolilor obișnuite.

Măsura a generat nemulțumiri în rândul pacienților, în special al celor cu afecțiuni cronice. În urma discuțiilor dintre asociațiile de pacienți și Ministerul Sănătății, autoritățile au anunțat că aceștia ar putea fi scutiți de neplata primei zile de concediu, indiferent dacă sunt sau nu incluși în programe naționale de sănătate.

Este vorba despre pacienți oncologici, persoane cu boli rare, diabet, hepatite și alte afecțiuni care necesită tratamente repetate.

„Una din soluțile la care ne gândim este faptul că acești pacienți care au concedii repetitive pentru a merge la tratament să nu fie taxați prin neplata primei zile de concediu. Marea majoritate a acestor tratmente se dau prin spitalizare de zi, pentru că sunt achiziții cu circuit închis, noi ne dorim să meargă spre farmacii, ne dorim ca pacientul să nu fie nevoit să stea o zi de spitalizare și să-și concediu, ci doar să meargă în ambulatoriul de specialitate”, a declarat Radu Gănescu, președintele Coaliției Organizațiilor Pacienților cu Afecțiuni Cronice (COPAC), potrivit Știrile Pro TV.

La rândul său, Marinela Debu, președinta Asociației Pacienților cu Hepatită din România, a atras atenția asupra riscului întreruperii tratamentelor în cazul pacienților cu hepatite virale, în lipsa unui program național și a continuității asigurării medicale.

„Punctual, pe hepatitele virale am adus problema faptului că nu avem program național, și acești pacienți, dacă rămân descoperiți cu asigurarea, sunt pe riscul de a-ți întrerupe tratamentele”, a spus ea.

Prin ordonanța adoptată la finalul anului 2025, Guvernul introduce și un mecanism de control al concediilor medicale. Casele de Asigurări de Sănătate vor verifica acordarea acestora, iar medicii care eliberează concedii fictive riscă sancțiuni, zilele respective urmând să nu fie decontate.

Potrivit ministrului Sănătății, Alexandru Rogobete, această practică legată de concediul medical nu este singulară în Uniunea Europeană. În țări precum Franța sau Belgia, prima sau chiar primele două zile de concediu medical nu sunt plătite.

„Această practică nu este doar în România. Nu este o idee care nu are un fundament sau o cifră în spate. În multe țări, prima zi de concediu medical nu se plătește. De exemplu în Franța sau Begia, nu se plătesc primele două zile. (...)Decizia este de a reduce numărul de concedii medicale de scurtă durată. S-a demonstrat că se abuzează de ele”, a spus ministrul, la începutul lunii ianuarie.