Sâmbătă, 27 Septembrie 2025
Adevărul
Video Ortodonția modernă: de la mușcătură incorectă la probleme de sănătate generală. Ghid practic de la un specialist

Publicat:

Ortodonția nu înseamnă doar dinți drepți, ci sănătate generală. Dr. Teodorina Secară explică de ce mușcătura corectă influențează postura, respirația și chiar funcționarea inimii.

Cum afectează dinții întregul organism Sursa foto: Pexels
Cum afectează dinții întregul organism Sursa foto: Pexels

Când te gândești la un zâmbet perfect, probabil îți imaginezi dinți albi și perfect aliniați. Dar realitatea este mult mai complexă: sănătatea dentară influențează întregul organism, de la postura corpului până la funcționarea sistemului cardiovascular. Dr. Teodorina Secară, medic primar specializat în ortodonție și ortopedie dento-facială, ne dezvăluie de ce dinții nu sunt doar o chestiune estetică, ci o componentă esențială a sănătății generale.

Frumusețea nu înseamnă întotdeauna sănătate

Mulți oameni cred că dinții care arată bine sunt automat sănătoși. Este o greșeală costisitoare. Fațetele dentare pot crea un zâmbet spectacular, dar dacă nu există o fundație solidă, problemele nu vor întârzia să apară.

„Ne gândim aici la lucrările dentare de tip fațete. Sunt cele care încearcă să reproducă relieful dentar care a fost tocit, a dispărut din variate motive și da, fațetele sunt binevenite și ne ajută foarte mult în surâs și în viața noastră de zi cu zi pentru că interacționăm altfel cu semenii noștri când avem deplină încredere în noi", atenționează Dr. Teodorina Secară.

Problemele cele mai comune întâlnite în cabinetul stomatologic sunt cariile dentare, cauzate de igiena precară și excesul de zahăr, uzura dentară din cauza unei masticații incorecte și, nu în ultimul rând, poziționarea greșită a dinților, care afectează nu doar zâmbetul, ci întreaga funcționare a organismului.

Soluțiile rapide de pe internet, precum "fațetele găsite online", reprezintă un pericol real. „E un mare rău pe care poți să ți-l faci pentru că adezivii aceea pot avea o acțiune nocivă asupra smalțului, tesutul care acoperă coroana dintelui. E foarte periculos. Ce introduci în cantitatea bucală se duce mai departe în organism", avertizează specialista.

Ortodonția: mult mai mult decât dinți drepți

Dacă îți imaginezi că ortodontul se ocupă doar de alinierea dinților, te înșeli. Această specialitate medicală urmărește armonia întregului sistem dento-maxilar: oasele maxilare, mandibula, articulația temporo-mandibulară și mușchii implicați în masticație și vorbire.

„Ortodontul știți ce face? Realiniindu-ți dinții, îți reechilibrează viața. Aparatul acesta dento-maxilar e ca o orchestră și ea lucrează cel mai bine în armonie, când tu ești perfect funcțional", subliniază Dr. Secară.

Aparatul dentar nu este rezervat doar copiilor. Dinții pot fi mișcați la orice vârstă, deoarece nu sunt fixați direct în os, ci susținuți de ligamente care permit mișcări fine. Un tratament ortodontic corect:

  • Corectează poziția dinților și previne uzura asimetrică
  • Evită suprasolicitarea articulațiilor și mușchilor feței
  • Facilitează o igienizare corectă și menține sănătatea gingiilor
  • Îmbunătățește funcțiile de masticație și vorbire

Cum afectează dinții întregul organism

Poate părea surprinzător, dar un dezechilibru la nivelul dinților se răsfrânge asupra întregului corp. O mușcătură incorectă generează tensiuni asimetrice la nivelul feței și gâtului, iar dinții lipsă sau prost poziționați afectează coloana cervicală și lombară.

Mai grav, o igienă dentară deficitară mărește riscul de boli cardiovasculare, demență și afecțiuni articulare. Microbii din cavitatea orală pot contribui la boli sistemice grave, demonstrând că sănătatea dentară nu poate fi separată de cea generală.

Când lipsesc dinții, osul începe să se resoarbă, necesitând implanturi pentru a menține echilibrul structural. De aceea, o intervenție la timp poate preveni complicații majore și costisitoare pe termen lung.

Când să mergi la ortodont 

Pentru copii, primul consult ortodontic este recomandat la vârsta de 7 ani sau chiar mai devreme dacă apar probleme precum mușcătura inversă sau dificultăți de respirație nazală. Chiar și bebelușii care nu pot fi alăptați natural pot avea restricții care să le afecteze dezvoltarea maxilarelor.

Părinții trebuie să fie atenți la felul în care copilul respiră (ideal, exclusiv pe nas), la igiena dentară, consumul redus de zahăr și modul în care sunt aliniați dinții. O creștere dezechilibrată poate fi corectată ușor la copil, cu costuri reduse și intervenții minime, dacă se intervine la timp.

Pentru adulți, vestea bună este că nu este niciodată prea târziu. Majoritatea problemelor dentare pot fi rezolvate și la maturitate prin tratamente ortodontice, protetice sau implanturi. Totuși, la adulți procesul este mai complex.

„Nu putem pune aparate dentare pe dinți care nu sunt relativ sănătoși la un adult... și atunci intră în acțiune o întreagă echipă medicală, adică unii care vor rezolva leziunile carioase, alții care vor rezolva leziunile acelea care s-au complicat și au dus la afectarea pulpei dintelui și se vor face tratamentele endodontice", explică medicul specialist.

Un consult ortodontic complet include examinarea clinică, radiografii de specialitate pentru evaluarea structurii osoase, fotografii intraorale și extraorale pentru monitorizarea progresului și, în final, un plan personalizat de tratament adaptat nevoilor fiecărui pacient.

Baza sănătății dentare pe termen lung rămâne igiena: periaj de două ori pe zi, vizite regulate la dentist pentru detartraj și controale, plus atenție la dieta bogată în zahăr și obiceiurile care pot afecta dinții.

Un zâmbet frumos și sănătos presupune mult mai mult decât dinți albi și drepți. Un sistem dento-maxilar armonios asigură masticația, vorbirea, postura corectă și o sănătate generală mai bună. Nu amâna vizita la ortodont sau stomatolog, indiferent de vârstă – investiția în sănătatea dentară este o investiție în calitatea vieții tale.

Sănătate

