Parodontoza, cea mai răspândită boală în România: 80% din pacienți își pierd dinții în jur de 40 de ani

Parodontoza a devenit cea mai întâlnită afecțiune în România, astfel că 8 din 10 persoane care ajung în cabinetul dentar riscă să își piardă dinții de la vârsta de 40 ani, potrivit unui studiu.

Totodată, aproape 70% dintre români evită vizitele regulate la stomatolog și merg la dentist doar atunci când se confruntă cu o urgență, iar pentru cei mai mulți dintre ei (aproape 8 din 10) costul și frica de dentist sunt principalele motive care îi țin departe de cabinet, arată datele unui sondaj.

Mulți români suferă de parodontoză fără să conștientizeze că au această afecțiune sau fără să îi acorde importanță. Astfel, din cauza lipsei igienei orale efectuate corect, tot mai mulți români încep să își piardă dinții de la o vârstă tot mai scăzută, chiar și de la 40 ani.

Aproape 10% dintre cei cărora le cad dinții din această cauză și ajung în cabinet pentru implant dentar au între 35 și 39 de ani.

„Parodontoza este cea mai răspândită afecțiune stomatologică în România, având în vedere că 63% dintre români nu se spală pe dinți, conform datelor INS. Totodată românii se află pe penultimul loc în UE la mersul la dentist, potrivit datelor Eurostat. În condițiile acestei realități, cei mai mulți români suferă de boala parondontală, mai ales că apare în scurt timp dacă nu există o igienă continuă și eficientă. Gingivita, adică inflamarea și sângerarea gingiilor, este prima etapă a bolii parodontale și afectează gingiile sănătoase. Chiar și multe persoane care se spală pe dinți în mod regulat suferă de gingivită, pentru că nu folosesc ață dentară,sau duș bucal și nu merg în timp util sau deloc la o igienizare profesională în cadrul unei clinici de specialitate ca parte din prevenția bolii parodontale. Conform datelor noastre din ultimii ani, 8 din 10 pacienți suferă de boala parodontală riscând să își piardă dinții fără un tratament adecvat”, explică Laurențiu Dorobanțu, CEO și co-fondator al clinicii remium laser Deos Dental.

Afecțiunile gingivale pot trece neobservate, dar au un impact major asupra sănătății dentare și a întregului organism. Lipsa dinților duce la probleme mult mai grave, cum ar fi cele de stomac, pe lângă stigmatul social asociat cu o astfel de problemă și scăderea încrederii în propria persoană care generează alte probleme în relațiile personale și profesionale.

„Parodontoza a devenit o problemă acută în România din lipsa de igienă orală, interes pentru prevenție și educație. În acest sens, la Deos Dental am lansat un program de informare și educare privind parodontoza, boala care distruge dantura și afectează sănătatea generală a românilor, numit Ziua Gingiilor Sănătoase. Românii pot avea gingii sănătoase și își pot păstra dinții cu un tratament laser în patru pași simpli, fără durere. Prevenția este cea mai bună soluție pe termen lung atât pentru sănătatea danturii, cât și din punct de vedere al costului. Cu un plan de prevenție adecvat, sunt evitate astfel tratamente costisitoare de mii de euro, cum ar fi reabilitările orale complexe. De atlfel, conform sondajului nostru, costul și frica de dentist sunt principalele motive pentru care aproape 80% dintre români nu ajung la cabinetul de stomatologie, însă în prezent nu mai există și nu mai trebuie să existe durere în intervenții. Prin folosirea laserului în locul bisturiului și al chiuretelor în procedurile de tratament al bolii parodontale crește gradul de confort și timpul de vindecare, iar de cele mai multe ori nu este nevoie de anesteze, totul realizându-se fără durere”, explică Dorobanțu.

Cât de des merg românii la dentist și cât cheltuiesc pe an

Peste 60% dintre români spun că merg la dentist o dată pe an, peste 27% doar când este urgent și 12% la 3-4 ani. În plus, 30% dintre respondenți spun că ajung la dentist când durerea devine insuportabilă, iar aproape 40% dintre români spun că vor merge la dentist când problemele dentare se agravează și nu merg încă la dentist pentru prevenție, arată studiul

Întrebați cât cheltuiesc la dentist, 30% au menționat între 200 și 500 lei pe an, aproape 4 din 10 români au menționat între 500 și 1.000 lei pe an, respectiv 24% între 1.000 și 3.000 lei pe an.