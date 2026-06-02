Marți, 2 Iunie 2026
Adevărul
OSCE convoacă o reuniune specială pentru a discuta încălcarea spațiului aerian al României de către Rusia

La Viena are loc, începând cu ora 18:00, o reuniune specială a OSCE care analizează incidentul cu dronă de la Galați, la solicitarea unui grup de țări membre ale grupului București 9 și Nordic-Baltic 8.

Reuniunile comune ale OSCE sunt organizate doar în situații excepționale. FOTO: EPA-EFE
Marţi, 2 iunie, începând cu ora 17:00 (ora 18:00 în România), la Viena se este organizată reuniunea specială comună a Forumului de Cooperare în domeniul Securității și Consiliului Permanent de la nivelul OSCE. Potrivit comunicatului transmis de Ministerul Afacerilor Externe, reuniunea specială are loc la solicitarea unui grup de membre ale grupului București 9 și Nordic-Baltic 8 ca urmare a incidentului de încălcare a spațiului aerian al României din noaptea de 28-29 mai 2026.

„La solicitarea a 14 state participante ale OSCE, membre ale grupurilor București 9 și Nordic-Baltic 8, la sediul OSCE va fi organizată o reuniune specială comună a Forumului de Cooperare în domeniul Securității și Consiliului Permanent de la nivelul OSCE. Reuniunea avea loc la Viena, la ora locală 17:00 (ora 18:00 României).

Solicitarea a fost realizată pentru a discuta incidentul deosebit de grav care a implicat o încălcare a spațiului aerian național al României de către o drona atribuită Federației Ruse, urmată de o explozie care a dus la rănirea unor persoane și la pagube materiale.

Scopul demersului este utilizarea OSCE – un for regional consacrat în domeniul păcii și securității –, fiind un prilej pentru România de a prezenta faptele și a atrage atenția tuturor statelor participante OSCE asupra gravității incidentului, precum și de a indica faptul că responsabilitatea pentru această situație aparține Federației Ruse, în contextul războiului său de agresiune împotriva Ucrainei. Prin acest demers se urmărește totodată evitarea apariției unor incidente similare.

În egală măsură, alături de statele partenere din cadrul OSCE, România va continua să se implice activ în inițiativele pentru încetarea imediată a focului și generarea unor condiții pentru o pace negociată cuprinzătoare, justă și durabilă”, a transmis MAE.

Reuniunile comune ale OSCE sunt organizate în situații excepționale

OSCE reunește 57 de state participante și reprezintă cea mai mare organizație regională de securitate din lume. Rolul său este de a contribui la menținerea păcii și stabilității prin prevenirea și gestionarea crizelor de securitate.

Cele două structuri care se reunesc la Viena au atribuții diferite. Consiliul Permanent gestionează aspectele politice, în timp ce Forumul de Cooperare în domeniul Securității analizează problemele politico-militare.

Reuniunile comune ale celor două organisme sunt convocate doar în circumstanțe speciale, atunci când există preocupări majore privind securitatea regională sau riscul unei escaladări a tensiunilor.

Ultima reuniune comună a celor două formate a fost organizată pe 26 mai 2026, la cererea Ucrainei. Atunci au fost discutate consecințele atacului masiv lansat de Rusia asupra teritoriului ucrainean în noaptea de 23 spre 24 mai.

