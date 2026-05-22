Video Kylie Minogue, confesiune dureroasă despre maternitate și lupta cu cancerul. A amânat tratamentul pentru a avea un copil: „Ar fi fost un miracol”

Cântăreața australiană, în vârstă de 57 de ani, a mărturisit în noul său documentar „KYLIE” de pe Netflix că, în 2005, a amânat chimioterapia pentru a se supune unor „numeroase” cicluri de fertilizare in vitro.

Kylie Minogue a mărturisit că speranțele ei de a deveni mamă s-au diminuat în mod dureros atunci când tratamentul împotriva cancerului i-a afectat șansele de a concepe pe cale naturală.

În documentar, Kylie izbucnește în lacrimi și spune ce a simțit:

„Nu voiam, dar am făcut-o. Voiam doar să țin totul pentru mine și să trec peste acel an. Am încercat să găsesc calea corectă. Aveam 36 de ani când am primit diagnosticul, așa că deja trebuia să mă gândesc la copii. Am încercat, chiar am amânat chimioterapia pentru a încerca, ceea ce a fost destul de înfricoșător la momentul respectiv, pentru că vrei doar să scapi de boală”.



Într-un moment extrem de emoționant al documentarului, Kylie a citit o scrisoare scrisă simbolic unui copil nenăscut, în care își exprima speranțele și frământările din acea perioadă: „Copil îndepărtat, floarea mea, te legeni în adiere? Mă simți în timp ce îți dau viață?...”

După ce și-a revenit în urma primului diagnostic, Kylie a luat în considerare modalități alternative de a deveni mamă, precum adopția și maternitatea surogat, după ce ciclurile de fertilizare in vitro au eșuat.

„Dacă ar fi funcționat, ar fi fost aproape un miracol. Dar nu s-a întâmplat așa”, a mărturisit ea.

Kylie a luptat cu curaj împotriva cancerului de sân la vârsta de doar 36 de ani și a trecut în secret printr-o a doua luptă cu cancerul, în 2021.

În noul ei documentar difuzat de Netflix, cântăreața australiană a spus că „a trecut din nou peste asta”, dar a adăugat că a decis să nu facă publică vestea.

„Al doilea meu diagnostic de cancer a fost la începutul anului 2021. Am putut să păstrez asta pentru mine”, a spus Minogue, în vârstă de 57 de ani. „Nu ca prima dată.”

„Din fericire, am trecut peste asta, din nou, și totul e bine”, a continuat ea. „Hei, cine știe ce mă așteaptă, dar muzica pop mă hrănește... pasiunea mea pentru muzică este mai mare ca niciodată.”



