Oncologii avertizează: un obiect banal din bucătărie ar putea crește riscul de cancer

Un obiect folosit zilnic în bucătăriile din întreaga lume intră din nou în atenția specialiștilor în oncologie. Medicii avertizează că tigăile și oalele antiaderente, în special cele mai vechi sau utilizate incorect, pot contribui la expunerea la substanțe chimice, asociate în anumite studii cu un risc crescut de cancer.

Este vorba despre vasele cu strat antiaderent (teflon sau PTFE), apreciate pentru faptul că împiedică lipirea alimentelor și reduc cantitatea de ulei necesară la gătit. Deși considerate sigure în utilizarea obișnuită, experții spun că riscurile apar în condiții specifice.

Stratul antiaderent este realizat, în cele mai multe cazuri, din politetrafluoretilenă (PTFE), cunoscută comercial ca teflon. În trecut, unele produse au fost fabricate folosind acid perfluorooctanoic (PFOA), o substanță din categoria PFAS, supranumite și „chimicale eterne”.

Cercetările au asociat expunerea ridicată la PFAS cu riscuri crescute pentru anumite tipuri de cancer, în special renal și testicular, însă majoritatea studiilor vizează expuneri industriale sau de mediu, nu utilizarea obișnuită în bucătărie, scrie parade.

Ce spun oncologii

Specialiștii subliniază că nu utilizarea normală este problema, ci supraîncălzirea și deteriorarea vaselor.

„Când PTFE este încălzit peste aproximativ 500°F (260°C), stratul începe să se degradeze și poate elibera vapori potențial nocivi”, explică dr. Laeth George, oncolog la HonorHealth.

În practică, astfel de temperaturi pot fi atinse mai ales când tigaia este lăsată goală pe foc sau este folosită la temperaturi foarte ridicate.

„Preîncălzirea unei tigăi goale este unul dintre cele mai riscante obiceiuri”, arată Jamie Koprivnikar, medic hematolog-oncolog.

Un alt factor important este uzura. „Pe măsură ce o tigaie se zgârie sau se exfoliază, stratul antiaderent devine mai vulnerabil și poate elibera particule nedorite”, avertizează specialiștii în toxicologie.

Problemele apar mai ales la: supraîncălzire peste ~260°C, utilizarea vaselor zgâriate sau degradate și preîncălzirea tigăilor goale.

Recomandările specialiștilor

În aceste situații, pot fi eliberați compuși din familia PFAS sau vapori iritanți.Oncologii și toxicologii recomandă câteva măsuri simple pentru reducerea expunerii:

Sunt recomandate materiale precum: fontă , oțel, inox, ceramică și fontă emailată. Acestea sunt considerate mai stabile la temperaturi înalte.

De asemenea, tigăile zgâriate, exfoliate sau foarte vechi ar trebui înlocuite, deoarece stratul antiaderent compromis poate crește riscul de eliberare a particulelor.

Specialiștii recomandă: gătit la foc mic sau mediu, evitarea supraîncălzirii, utilizarea ustensilelor din lemn sau silicon, spălare manuală blândă și evitarea preîncălzirii fără ulei sau alimente

„Nu este vorba despre panică, ci despre utilizare responsabilă și informare corectă”, subliniază oncologii. Riscurile asociate vaselor antiaderente moderne sunt considerate reduse în utilizarea normală, însă expunerea repetată la temperaturi mari și utilizarea necorespunzătoare pot deveni factori de luat în calcul.