Ucraina evacuează mii de civili din regiunea Harkov. Trupele ruse prind avans substanțial

Autoritățile ucrainene au ordonat marți evacuarea a peste 7.000 de civili din mai multe localități din regiunea Harkov, în nord-estul țării, la granița cu Rusia, semn al îngrijorărilor legate de un avans al trupelor ruse.

„Având în vedere situaţia de securitate şi atacurile sistematice ale inamicului, extindem zona de evacuare obligatorie", a declarat guvernatorul regional, Oleg Sinegubov, pe Telegram.

Această măsură se aplică în cazul a şapte localităţi şi afectează peste 7.000 de persoane, între care peste 1.700 de copii, a precizat el, scrie Agerpres.

Autorităţile ucrainene ordonă cu regularitate evacuări ale civililor în estul ţării, unde este concentrată cea mai mare parte a luptelor de mai bine de patru ani, însă mai rar în alte zone.

Armata rusă controlează zone care se întind pe câteva zeci de kilometri pătraţi la graniţă, în regiunea Harkov şi în regiunea vecină Sumî, dar efortul său militar este concentrat în alte regiuni.