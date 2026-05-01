Tratament cu porția sau deloc pentru bolnavii de cancer: medicamentele inovatoare lipsesc din spitale

Sistemul de sănătate din România se confruntă cu întreruperi în aprovizionarea cu medicamente oncologice, esențiale pentru pacienții diagnosticați cu cancer. În acest moment, spune Cezar Irimia, președintele Federației Asociațiilor Bolnavilor de Cancer (FABC), lipsesc medicamente inovatoare, finanțate prin sistemul cost-volum. Astfel de probleme nu sunt noi, avertizează Irimia, ci pun în pericol viețile pacienților de ani întregi.

Ce medicamente lipsesc

Cezar Irimia spune că în momentul de față lipsesc fondurile pentru ,,toate medicamentele din contractele cost-volum". Adică acel tip de medicamente inovatoare și scumpe, pentru care Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) și producătorii de medicamente încheie acorduri. Statul plătește tratamentele pentru pacienți, iar producătorii acceptă să împartă riscul financiar prin reduceri sau plafoane de cost și număr de pacienți. În situații în care bugetul sau negocierile nu sunt actualizate la timp, accesul pacienților poate fi limitat. 

,,Gândiți-vă că de o săptămână nu avem medicamente. Gândiți-vă că reprezentanții Casei au  promis că vin cu o suplimentare săptămâna viitoare. Gândiți-vă că organizarea de licitații durează încă vreo două săptămâni, pentru că trebuie stabilit cine aduce medicamentele, fiecare să își aleagă distribuitorii, vor putea exista și contestații la licitații. Ce se întâmplă cu pacienții în acest răstimp?", avertizează Cezar Irimia. 

Potrivit acestuia tratementele de acest tip lipsesc atât din spitalele publice, cât și cele private:

,,În privat unele spitale și-au asumat cumpărarea acestor medicamente și vor vedea ele când li se vor deconta medicamentele pe care le-au consumat cu pacienții lor, dar este un risc major. Casa poate să motiveze că nu plătește, deoarece nu erau încheiate contractele cost-volum". 

Alte unități medicale au avut rezerve, mai spune președintele FABC. 

„În fiecare an se întâmplă același lucru”

Irimia atrage însă atenția că nu e nici pe departe prima oară când pacienții diagnosticați cu cancer sunt afectați de o astfel de situație. Potrivit acestuia, întreruperile în tratamentele oncologice reprezintă o problemă structurală a sistemului de sănătate din România.

De ani de zile se întâmplă aceleași lucru. De ani de zile am sesizat și văd că nici acum nu s-au rezolvat aceste probleme care fac victime. Sunt peste 20.000 de decese evitabile în oncologie în fiecare an. Cu 48% mai mare decât media europeană

, spune Cezar Irimia. 

Cauza principală identificată este lipsa finanțării. 

,,Lipsa finanțării corecte a sistemului de sănătate, în general, și a programului de oncologie, în particular, face victime. Și nu numai în Oncologie, în toate patologiile cronice. România este pe ultimul loc în Europa la finanțarea sistemului de sănătate", avertizează reprezentantul pacienților. 

Procese câștigate cu statul

În aceste condiții, sunt pacienți care ajung să dea statul în judecată pentru tratamentele de care au nevoie ca să trăiască. 

,,Nu mai știm ce să facem. Câștigăm procese cu statul român, dar s-au învățat cu procesele pentru acces la medicamente. Ne-am săturat și noi! Chiar dacă am luat atitudine, nu s-a făcut nimic. Avem peste 1.500 de procese câștigate cu statul român pentru acces la medicație inovatoare, care de cele mai multe ori poate să facă diferența între viață și moarte", spune Cezar Irimia. 

Președintele FABC mai precizează că nu vrea ca situația dramatică să fie folosită acum politic.

Lucrurile s-au perpetuat până în ziua de astăzi. Nu vreau să se profite politic de această problemă, mai ales în aceste tensiuni, deoarece lucrurile vin cu o vechime foarte mare din urmă.

Am încercat să obținem un punct de vedere de la CNAS cu privire la situația, dar până în momentul publicării articolului nu am primit niciun răspuns. 

