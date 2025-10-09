Conferința „Sănătatea mintală în era digitală”. Alexandru Rogobete: Ministerul Sănătății nu are o strategie pentru adicțiile din zona spațiului virtual

Pericolele lumii digitale, efectele devastatoare ale dependenței de rețelele sociale și lipsa unui sistem medical pregătit să le gestioneze au fost principalele teme ale conferinței „Sănătatea mintală în era digitală”, organizată de revista Q Magazine.

Evenimentu a avut loc în preajma Zilei Mondiale a Sănătății Mintale (10 octombrie) și a reunit miniștri, parlamentari, medici, psihiatri, sociologi și reprezentanți ai societății civile.

Unul dintre cele mai importante momente ale conferinței a fost intervenția ministrului Sănătății, Alexandru Rogobete, care a admis public că România nu este pregătită să trateze efectele adicțiilor digitale.

„Astăzi, în România, Ministerul Sănătății nu are o strategie pentru adicțiile din zona spațiului virtual. Nu există un centru de sănătate mintală funcțional care să poată consilia și trata copiii sau adolescenții dependenți de mediul online. Poate că există pe hârtie, dar în realitate nu există”, a declarat ministrul.

Rogobete a anunțat că în perioada următoare vor fi construite șase centre dedicate sănătății mintale, destinate inclusiv tratării dependențelor digitale.

„Digitalizarea face gândirea opțională”

Invitatul special al evenimentului, profesorul Martin Jan Stránský, neurolog de renume și Asistent Profesor Clinic de Neurologie la Universitatea Yale, a prezentat concluziile cercetărilor sale despre efectele tehnologiei asupra creierului uman.

„IQ-ul a încetat să mai crească după anul 2000. Cu cât telefonul este mai aproape de dumneavoastră, cu atât memoria este mai slabă. Telefoanele mobile trebuie scoase nu doar din clase, ci din școli, în general”, a avertizat neurologul.

El a subliniat impactul nociv al rețelelor sociale, amintind că marii inovatori ai tehnologiei – Steve Jobs, Bill Gates sau Tim Cook – nu și-au lăsat copiii să folosească produsele pe care le-au creat.

„Digitalizarea face gândirea opțională. Creierul învață prin greșeli. Dacă nu te forțează nimeni să gândești, nu se formează conexiuni noi!”, a explicat Stránský.

Adresându-se ministrului Educației, Daniel David, profesorul a întrebat direct:

„Domnule ministru David, dumneavoastră când o veți face? 69 de țări au interzis deja telefoanele mobile în școli.”

Fondatoarea Q Magazine, Floriana Jucan, a explicat motivația organizării conferinței: „Dacă vorbim despre protejarea mediului înconjurător, trebuie să vorbim și despre mediul interior, expresia psihicului nostru. În documentarea noastră, am constatat că România nu are o statistică a adicțiilor digitale. Nu putem face politici de sănătate în absența cartografierii exacte a acestei patologii.”

„Cu cât ești mai conectat, cu atât ești mai singur”

În cadrul evenimentului, profesorul Vasile Dîncu, președintele Institutului Român pentru Evaluare și Strategie (IRES), a prezentat studiul „România în epoca hiperconectivității”, realizat la comanda Q Magazine.

Rezultatele arată două mari paradoxuri:

Deși 90% dintre români sunt conectați la internet, România nu are politici publice privind bunăstarea psihică a utilizatorilor. „Cu cât ești mai conectat, cu atât ești mai singur”, a subliniat sociologul.

„Fericirea psihologică se bazează pe contactul cu ceilalți. Iar asta lipsește. Bunăstarea digitală trebuie să devină o politică publică a statului român”, a spus Dîncu.

Legea majoratului digital și protecția copiilor. Mărturie cutremurătoare: un copil de 12 ani, învins de rețelele sociale

Senatoarea Nicoleta Pauliuc, inițiatoarea Legii majoratului digital, a explicat că proiectul – deja adoptat de Senat – va obliga platformele online să solicite acordul părinților pentru copiii sub 16 ani care vor să-și facă conturi pe rețelele sociale.

„Nu interzicem tehnologia, ci implicăm părinții ca parteneri”, a spus Pauliuc.

Un moment emoționant a fost mărturia Roxanei Dima, mama unui băiețel de 12 ani diagnosticat cu anorexie nervoasă după expunerea la conținut dăunător pe rețelele sociale: „O banană la două zile, 14 luni de iad. Nici în cele mai negre scenarii nu mi-am imaginat că David, copilul zâmbet, sportiv de performanță, ar putea ajunge aici. În România, această boală are iz fantomatic. Trebuie să ai noroc să găsești un medic care să pună diagnosticul corect – și mai ales la timp.”

Acad. prof. dr. Vlad Ciurea, director științific la Spitalul Clinic Sanador, a avertizat asupra dependenței de tehnologie: „Trebuie să controlăm tehnologia, nu tehnologia să ne controleze pe noi. Nu dorm cu telefonul lângă mine. Am văzut oameni care dorm cu el în pat — o mare nenorocire.”

Conf. dr. Radu Țincu, șeful Secției ATI de la Spitalul de Urgență București, a atras atenția asupra numărului tot mai mare de pacienți tineri internați după consumul de droguri, uneori combinații periculoase de substanțe.

Un apel comun: educație, reglementare, conștientizare

Conferința Q Magazine a scos în evidență urgența unei strategii naționale pentru sănătatea mintală în era digitală — de la reglementarea accesului copiilor la internet, până la crearea de centre de tratament și programe de educație digitală responsabilă.

„Suntem animale sociale, nu animale digitale”, a reamintit profesorul Martin Jan Stránský, în încheiere.