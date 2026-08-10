Cât te costă cu adevărat întreținerea unui sistem fotovoltaic

Instalarea unui sistem fotovoltaic este doar primul pas al unei investiții care poate produce economii importante la factura de electricitate pe termen lung. Deși panourile solare au o durată de viață de peste 30 de ani și necesită mai puțină întreținere decât alte instalații energetice, proprietarii trebuie să ia în calcul și costurile care apar după montaj.

Verificările periodice, operațiunile de mentenanță, eventualele intervenții, înlocuirea unor componente sau instalarea unei baterii de stocare pot influența eficiența și rentabilitatea sistemului pe întreaga perioadă de exploatare.

Specialiștii în energie atrag atenția că performanța unei instalații fotovoltaice nu depinde doar de numărul de panouri montate, ci și de modul în care sistemul este monitorizat, întreținut și adaptat consumului real al locuinței.

În cazul unui sistem de aproximativ 50 kW, costurile de mentenanță pot ajunge la circa 60 de euro pentru fiecare kW instalat atunci când serviciile includ și spălarea panourilor. Valoarea finală diferă însă în funcție de dimensiunea instalației, amplasare, accesibilitate și operațiunile incluse.

Pe măsură ce numărul de panouri fotovoltaice instalate crește, atenția proprietarilor se mută tot mai mult de la simpla producere a energiei către utilizarea eficientă a acesteia. Din acest motiv, bateriile de stocare au devenit una dintre investițiile analizate tot mai frecvent după instalarea panourilor.

Ce verificări trebuie făcute după montarea panourilor

După instalarea unui sistem fotovoltaic, proprietarii ar trebui să urmărească periodic modul în care acesta funcționează și să efectueze cel puțin o verificare generală pe an.

Specialiștii în energie recomandă controlul structurii de prindere a panourilor, verificarea cablurilor și a conectorilor, inspectarea invertorului și a protecțiilor electrice, măsurarea parametrilor instalației și monitorizarea producției de energie.

Aceste operațiuni pot identifica din timp eventuale probleme care ar putea reduce producția de electricitate sau ar putea duce la costuri mai mari de reparație.

Un sistem fotovoltaic funcționează automat în cea mai mare parte a timpului, însă acest lucru nu înseamnă că poate fi complet ignorat. Monitorizarea constantă a producției permite observarea unor scăderi de performanță care pot indica defecte tehnice, murdărirea panourilor sau probleme ale componentelor electrice.

Cât costă întreținerea unui sistem fotovoltaic

Spre deosebire de o factură lunară la energie electrică, un sistem fotovoltaic nu presupune costuri fixe de exploatare, însă întreținerea poate genera cheltuieli pe parcurs.

Costurile pot apărea pentru verificări tehnice, intervenții, curățarea panourilor sau înlocuirea unor componente care ajung la finalul duratei de funcționare.

Pentru un sistem de aproximativ 50 kW, mentenanța poate ajunge la circa 60 de euro/kW atunci când sunt incluse și operațiuni precum spălarea panourilor. În cazul instalațiilor rezidențiale, costurile sunt, de regulă, mai reduse, în funcție de complexitatea sistemului.

Unele contracte de instalare includ verificări sau servicii de mentenanță în perioada inițială după montaj, iar ulterior proprietarii pot opta pentru contracte separate sau pot solicita intervenții atunci când apar probleme.

Spălarea panourilor nu trebuie făcută automat în fiecare an

Una dintre întrebările frecvente ale proprietarilor este legată de necesitatea curățării panourilor fotovoltaice.

Specialiștii spun că spălarea anuală nu este obligatorie pentru toate sistemele. Necesitatea acestei operațiuni depinde de zona în care sunt instalate panourile și de factorii care pot favoriza depunerile: praf, polen, noroi, particule provenite din activități agricole, trafic intens sau excremente de păsări.

În multe cazuri, precipitațiile sunt suficiente pentru îndepărtarea unei părți importante din impurități. Curățarea devine necesară atunci când depunerile afectează producția de energie sau când monitorizarea sistemului indică o scădere neobișnuită a randamentului.

Prin urmare, spălarea panourilor nu ar trebui făcută automat după un calendar fix, ci în funcție de condițiile reale de exploatare.

Bateria de stocare, o investiție luată tot mai des în calcul

Pe lângă mentenanță, bateria de stocare reprezintă una dintre investițiile analizate de proprietarii de sisteme fotovoltaice.

Aceasta permite păstrarea energiei produse în timpul zilei și folosirea ei ulterior, atunci când consumul locuinței crește sau când panourile nu mai produc.

Tendințele din piață arată că interesul pentru bateriile de stocare este în creștere. Dacă în urmă cu câțiva ani majoritatea sistemelor fotovoltaice erau instalate fără această componentă, tot mai mulți proprietari aleg acum configurații care includ și stocarea energiei.

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Această schimbare este determinată de faptul că energia produsă de panouri nu coincide întotdeauna cu momentul în care este consumată. Bateria permite păstrarea surplusului de energie generat în timpul zilei și utilizarea lui ulterior, ceea ce crește autoconsumul și reduce dependența de energia cumpărată din rețea.

Merită bateria pentru orice locuință?

Instalarea unei baterii nu reprezintă automat cea mai bună soluție pentru orice gospodărie.

Specialiștii în energie atrag atenția că rentabilitatea unei astfel de investiții depinde de consumul locuinței, intervalul în care este folosită energia și dimensiunea sistemului fotovoltaic.

Pentru o familie care consumă cea mai mare parte a energiei seara sau noaptea, bateria poate aduce beneficii importante, deoarece permite utilizarea energiei produse în timpul zilei.

În schimb, într-o locuință unde consumul are loc în principal în perioada în care panourile produc energie, avantajul economic al bateriei poate fi mai redus.

Din acest motiv, alegerea unei baterii trebuie făcută după analiza profilului de consum al gospodăriei, nu doar după dorința de a crește independența energetică.

Ce economii poate aduce un sistem fotovoltaic

În funcție de consum și configurația instalației, economiile la factura de electricitate pot ajunge până la aproximativ 70%.

Pentru o locuință cu un consum de până la 255 kWh pe lună, un sistem fotovoltaic echipat și cu baterie de stocare poate genera economii anuale de până la aproximativ 3.300 de lei.

Valoarea reală diferă însă de la o gospodărie la alta și depinde de puterea instalată, orientarea și înclinarea panourilor, existența unei baterii, nivelul autoconsumului și obiceiurile de consum ale familiei.

Ce componente pot necesita înlocuire

Panourile fotovoltaice sunt proiectate să funcționeze perioade lungi, însă nu toate componentele unui sistem au aceeași durată de viață.

Specialiștii spun că panourile nu trebuie schimbate după 25 de ani. Această perioadă reprezintă, în general, garanția de performanță oferită de producători, nu durata maximă de funcționare.

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În practică, panourile pot continua să producă energie peste 30 de ani și pot păstra aproximativ 80-90% din puterea inițială chiar și după expirarea perioadei de garanție.

Componenta care poate necesita înlocuire mai devreme este invertorul, echipamentul care transformă energia produsă de panouri într-o formă utilizabilă în locuință. Durata de viață a acestuia este, de regulă, mai redusă decât cea a panourilor, iar înlocuirea lui trebuie luată în calcul în planificarea investiției pe termen lung.

Interesul pentru energia solară continuă să crească

Piața sistemelor fotovoltaice continuă să se extindă, iar tot mai multe gospodării iau în calcul producerea propriei energii.

Studii de piață arată că o parte importantă dintre români intenționează să instaleze sisteme fotovoltaice în perioada următoare, iar numărul gospodăriilor care folosesc deja această tehnologie este în creștere.

În același timp, interesul se mută către sisteme mai complexe, care includ baterii de stocare și soluții de monitorizare a consumului.

Un sistem fotovoltaic nu trebuie privit doar ca o investiție inițială, ci ca un echipament care trebuie urmărit pe întreaga durată de funcționare. Mentenanța periodică, verificările tehnice și alegerea unor componente potrivite consumului real al locuinței sunt elemente care pot influența direct eficiența și economiile obținute pe termen lung.