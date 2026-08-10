Cristian Bușoi, la „Interviurile Adevărul”. Riscă România o pană majoră de curent?

Cristian Bușoi, secretar de stat în Ministerul Energiei, este invitat luni, de la ora 13.00, la „Interviurile Adevărul”, unde va vorbi despre situația energetică a României și soluțiile pe care le are țara noastră.

Printre principalele subiecte de discuție se află riscul ca România să se confrunte cu o pană majoră de curent în actuala criză energetică, dar și motivele pentru care țara noastră ajunge să apeleze la importuri de energie electrică din Bulgaria.

De ce are nevoie România de energie electrică din Bulgaria și de ce aceasta ajunge să fie cumpărată la un preț mai mare? Care sunt vulnerabilitățile sistemului energetic românesc și cât de mare este riscul unei crize majore, în acest moment?

De asemenea, Cristian Bușoi va explica ce soluții are România pentru a depăși actualul impas energetic.

Interviul va putea fi urmărit de la ora 13.00, pe canalele „Adevărul”: Facebook, YouTube, dar și pe website-ul nostru.