Un plasture „inteligent" ar putea trata melanomul fără bisturiu sau chimioterapie

Imaginați-vă că melanomul ar putea fi tratat cu ceva care arată și se comportă ca un simplu plasture. Se aplică pe leziune, e activat cu un laser de mică putere, iar apoi face restul: atacă celulele tumorale, le blochează răspândirea și nu lasă urme de toxicitate în organism. Sună ca scenariul unui film science-fiction, dar un grup de cercetători chinezi a publicat recent, în revista ACS Nano, rezultatele unui studiu care arată că tehnologia există, deocamdată în laborator.

Ce este melanomul

Melanomul este un tip de cancer al pielii și se dezvoltă din melanocite, celulele care produc melanina, pigmentul responsabil de culoarea pielii.

,,Este cea mai agresivă formă de cancer cutanat, având o capacitate crescută de invazie locală și de metastazare la distanță. Principalul factor de risc este expunerea la radiații ultraviolete, în special arsurile solare repetate, dar și predispoziția genetică joacă un rol important", explică dr. Irina Mihaela Anghel, medic specialist oncologie medicală.

Melanomul apare de obicei în straturile externe ale pielii, ceea ce îl face, teoretic, mai ușor de depistat decât alte tipuri de cancer.

Cum se tratează în momentul de față

Tratamentul depinde de stadiul în care este descoperită boala și de stadiul molecular al tumorii.

,,În stadiile incipiente, excizia chirurgicală completă este, de regulă, curativă", spune medicul oncolog.

În stadiile avansate, explică aceasta, putem vorbi despre trei tipuri de tratament:

Imunoterapia, care stimulează sistemul imunitar să recunoască și să distrugă celulele tumorale

Terapia țintită - indicată la pacienții cu mutații specifice

Radioterapia sau chimioterapia, în situații selectate, dar rar folosite în prezent

,,În ultimii ani, progresele în oncologie au fost semnificative, în special datorită dezvoltării imunoterapiei și a medicinei personalizate. În cazul melanomului, aceste inovații au transformat o boală cu prognostic sever într-una potențial controlabilă pe termen lung pentru un număr tot mai mare de pacienți. (...) Ceea ce era dificil de imaginat în urmă cu un deceniu", spune dr. Irina Mihaela Anghel.

Cum funcționează plasturele cu ioni de cupru

Noua descoperire pornește de la o provocare tehnică cunoscută: melanomul se formează în straturile externe și medii ale pielii, ceea ce îl face accesibil unui tratament local , dar uciderea celulelor canceroase fără a afecta țesuturile sănătoase din jur rămâne dificilă.

Cercetătorii Xin Li, Shi Chen, Meijia Gu și Ruquan Ye au folosit un material poros din carbon, obținut cu ajutorul laserului, pe care l-au umplut cu oxid de cupru și l-au încorporat într-un polimer de silicon elastic. Rezultatul este un plasture moale, flexibil, inert chimic și care lasă pielea să respire.

Activarea se face astfel: un laser de intensitate scăzută încălzește plasturele la 42 de grade Celsius. La această temperatură, plasturele eliberează ioni de cupru direct în celulele canceroase. Ionii interacționează cu ADN-ul celulelor tumorale și le distrug printr-un mecanism numit stres oxidativ.

Acest proces ar declanșa și un răspuns imunitar. care blochează migrarea celulelor tumorale în alte părți ale corpului - adică metastazarea.

Un avantaj suplimentar ar fi acela că plasturele este reutilizabil și ușor de administrat, fără proceduri invazive.

Ce au arătat testele de laborator

Într-o primă etapă, cercetătorii au aplicat plasturele pe celule de melanom cultivate in vitro. Activat cu laserul, plasturele a distrus majoritatea celulelor canceroase și a încetinit mișcarea celorlalte.

A urmat un studiu pe animale, desfășurat pe parcursul a zece zile. Plasturele a fost aplicat pe șoareci cu melanom și activat cu laserul în zilele unu și cinci, câte o oră de fiecare dată. Rezultatul: leziunile de melanom au fost reduse cu 97%. Analizele de țesut au arătat și că celulele canceroase nu au migrat dincolo de granițele tumorii, iar ionii de cupru nu s-au acumulat în organe sau în sânge.

Cât de departe suntem de utilizarea la oameni

Entuziasmul trebuie temperat cu o doză de realism. Toate rezultatele de până acum provin din studii preclinice , pe culturi celulare și pe șoareci. Drumul până la un tratament disponibil pacienților umani este lung și implică studii clinice riguroase în mai multe faze.

„Metoda reprezintă o direcție inovatoare de tratament local, bazată pe eliberarea controlată de ioni de cupru, cu efect potențial citotoxic asupra celulelor tumorale. Avantajul major ar fi caracterul neinvaziv și capacitatea de a limita afectarea țesuturilor sănătoase. Totuși, trebuie subliniat că rezultatele provin din studii preclinice. Pentru validare sunt necesare studii clinice riguroase la om, care să confirme eficiența, siguranța și locul acestei terapii în schema de tratament. În eventualitatea unor rezultate pozitive, ar putea deveni o opțiune complementară pentru formele superficiale de boală", e de părere dr. Irina Mihaela Anghel.

Chiar și fără aplicabilitate clinică imediată, cercetarea are o importanță reală. Arată că nanotehnologia poate fi folosită pentru a crea tratamente locale, neinvazive și precise pentru cancerul de piele, o direcție pe care oncologia modernă o urmărește cu tot mai mult interes.