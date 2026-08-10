 De ce se tem companiile americane să dea Ucrainei tehnologia Patriot? Ar putea produce interceptoarele mai repede și mai ieftin | adevarul.ro
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De ce se tem companiile americane să dea Ucrainei tehnologia Patriot? Ar putea produce interceptoarele mai repede și mai ieftin

Război în Ucraina
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Ucraina ar putea ajunge să producă rachete Patriot mai rapid și mai ieftin decât Statele Unite, iar acest scenariu ar putea explica reticența companiilor americane de a-i oferi acces la tehnologie. Oficial, Raytheon și Lockheed Martin invocă riscurile legate de proprietatea intelectuală și transferul neautorizat de tehnologie. Însă, potrivit The Atlantic, în spatele acestor argumente s-ar putea afla o miză mult mai mare pentru industria americană de apărare.

Volodimir Zelenski lângă un sistem Patriot
Volodimir Zelenski lângă un sistem Patriot/FOTO:Profimedia

Companiile americane Raytheon și Lockheed Martin, implicate în producția rachetelor pentru sistemele de apărare antiaeriană Patriot, își justifică oficial rezervele față de acordarea unei licențe Ucrainei prin riscul de furt al proprietății intelectuale și de transfer neautorizat de tehnologie.

Însă un oficial republican din Congresul SUA, care susține acordarea licenței, afirmă că motivul real al îngrijorărilor ar putea fi altul: capacitatea Ucrainei de a îmbunătăți sistemul Patriot și de a-i organiza producția la scară largă într-un timp mai scurt și la un cost mult mai mic decât permit actualele linii de producție americane, scrie publicația The Atlantic.

Licența pentru Patriot, discutată la Casa Albă

Posibilitatea ca Ucraina să primească o licență pentru producția rachetelor interceptoare destinate sistemelor Patriot a fost discutată în timpul întâlnirii dintre președintele ucrainean Volodimir Zelenski și președintele american Donald Trump, la Casa Albă, pe 28 iulie.

Ulterior, însă, Trump a făcut declarații care au redus așteptările privind un acord.

„Este o armă extraordinară. Trebuie să fim foarte rezonabili, dar și foarte atenți. În acest moment, nu am acceptat. Discutăm despre asta. Dar transferul unei astfel de tehnologii nu este un lucru ușor. Și nu cred că se va întâmpla vreodată”, a spus Trump.

În timpul întâlnirii din Biroul Oval, Zelenski i-a cerut președintelui american „câteva sute” de rachete interceptoare pentru Patriot. Trump a respins însă cererea, invocând diminuarea stocurilor americane și necesitățile SUA în Orientul Mijlociu.

Potrivit Centrului pentru Studii Strategice și Internaționale (CSIS), cu sediul la Washington, Statele Unite au folosit în ultimele șase luni aproximativ două treimi din stocul de rachete interceptoare pentru sistemele Patriot în Orientul Mijlociu.

Rusia este conștientă de deficitul de interceptoare și continuă să lanseze atacuri cu rachete asupra Ucrainei.

„Ucrainenii au programe active pentru dezvoltarea aproape a tuturor lucrurilor de care au nevoie și urmăresc să devină complet autonomi în viitor. În prezent, însă, depind încă aproape în totalitate de aliați pentru interceptoare”, a declarat pentru The Atlantic analistul independent în domeniul securității Colby Badhwar.

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De ce ar putea fi importantă capacitatea de producție a Ucrainei

Chiar dacă Washingtonul ar aproba licența, dezvoltarea unei capacități de producție Patriot la nivel maxim ar dura câțiva ani, potrivit The Atlantic.

În același timp, acordarea licenței ar putea avea avantaje strategice pentru Statele Unite. Potrivit publicației, Washingtonul ar deveni astfel un garant al securității Ucrainei și ar putea beneficia de capacitatea industriei ucrainene de apărare.

După încheierea războiului, Ucraina ar putea produce sisteme Patriot suplimentare pentru Statele Unite sau le-ar putea furniza aliaților și partenerilor americani.

Tocmai această capacitate de producție a industriei ucrainene de apărare ar putea însă reprezenta un motiv de îngrijorare pentru producătorii americani de armament.

Potrivit unei estimări prezentate de Zelenski, Ucraina produce în prezent aproximativ 10 milioane de drone pe an, în timp ce producția americană este de circa 100.000 de unități.

Unele tipuri de muniție, inclusiv dronele Darts, ar costa aproximativ 1.000 de dolari pentru a fi produse, dar pot fi folosite pentru a distruge ținte rusești în valoare de milioane de dolari.

Ce a spus Trump despre producția ucraineană

La 8 iulie, în timpul unui briefing comun cu Zelenski, desfășurat în marja summitului NATO de la Ankara, Trump a sugerat că Ucraina ar putea primi dreptul de a produce rachete pentru sistemele Patriot.

La acel moment, președintele american a spus că Ucraina ar putea organiza rapid o astfel de producție, deoarece are o capacitate ridicată de fabricare a armamentului.

Ulterior, Zelenski a declarat că Ucraina speră să primească până la sfârșitul anului 2026 autorizația pentru producția de rachete destinate sistemelor Patriot.

Potrivit președintelui ucrainean, Kievul speră să obțină, tot până la sfârșitul lui 2026, dreptul de a produce rachete SCALP și Aster 30 pentru sistemele de apărare antiaeriană SAMP/T.

Și Serhii Beskrestnov, consilier al președintelui Ucrainei pentru dezvoltarea tehnologiilor din domeniul apărării, cunoscut sub indicativul „Flash”, a afirmat că Ucraina are capacitatea de a organiza producția de rachete pentru sistemele Patriot.

În același timp, Bloomberg a relatat că producția de rachete Patriot în Ucraina ar fi dificil de organizat, în special dacă este vorba despre volume mari.

În acest context, dezbaterea privind licența pentru Patriot nu ține doar de transferul unei tehnologii militare sensibile. Ea ridică și o întrebare mai largă pentru industria americană de apărare: dacă Ucraina ar putea produce astfel de arme mai rapid și la costuri mai mici, cât de mult ar schimba acest lucru actualul model de producție și aprovizionare cu armament al Statelor Unite și al aliaților săi?

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