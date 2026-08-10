De ce insistă AUR cu suspendarea lui Nicușor Dan, deși nu are voturile necesare. Miza reală a demersului

AUR continuă ofensiva pentru suspendarea președintelui Nicușor Dan, deși, în actuala configurație parlamentară, nu dispune de voturile necesare pentru ca procedura să aibă șanse reale de finalizare. Partidul condus de George Simion susține că a strâns 112 dintre cele 155 de semnături necesare pentru declanșarea procedurii și încearcă să transforme inițiativa într-o campanie politică de durată. Potrivit analistului politic Cristian Roșu, deși este puțin probabil ca suspendarea să se materializeze, simpla amenințare poate produce efecte politice: îi poate influența poziționarea președintelui, poate accentua tensiunile dintre Cotroceni și partidele parlamentare și poate menține electoratul AUR într-o stare de mobilizare.

De ce are AUR nevoie de conflict, chiar dacă nu poate câștiga acum

AUR se află în opoziție, iar partidul are un electorat puternic mobilizat. În acest context, o strategie bazată pe confruntare permanentă cu puterea îi permite formațiunii să-și păstreze identitatea politică și să evite riscul de a deveni irelevantă în perioadele în care nu există o miză electorală imediată.

„AUR este în opoziție, iar pentru un partid cu un electorat puternic mobilizat politic opoziția nu poate fi una pasivă. Are nevoie permanent de conflicte, de adversari și de teme în jurul cărora să-și țină electoratul activ. Suspendarea președintelui îndeplinește perfect această funcție: îi permite AUR să transmită propriilor alegători că nu a pactizat cu «sistemul» și că rămâne partidul care contestă frontal actuala construcție de putere", a explicat Cristian Roșu.

Astfel, cele 155 de semnături reprezintă doar unul dintre obiectivele demersului. AUR poate avea un câștig politic și dacă nu reușește să treacă de acest prag, cu condiția ca subiectul să rămână suficient de mult în centrul dezbaterii publice. Partidul poate folosi fiecare semnătură obținută pentru a evidenția parlamentarii care susțin sau resping suspendarea și poate transforma poziționările acestora într-o nouă linie de demarcație între „opoziție” și partidele aflate la putere.

Cristian Roșu consideră că miza este și mai largă. AUR încearcă să profite de eventualele tensiuni dintre președinte și celelalte formațiuni politice pentru a schimba treptat raportul de forțe.

„Matematic, AUR nu are astăzi majoritatea necesară. Partidul susține că a strâns 112 dintre cele 155 de semnături necesare pentru declanșarea procedurii de suspendare. Dar, politic, important este că lista rămâne deschisă. AUR nu lucrează doar pentru votul de astăzi, ci și pentru deteriorarea raporturilor dintre celelalte partide și președinte. Paradoxul pentru Nicușor Dan este că indecizia nu izolează radicalii, ci îi validează. Cu cât centrul politic pare mai incapabil să producă o soluție, cu atât discursul radical devine mai relevant", a subliniat analistul.

Amenințarea suspendării poate deveni o pârghie asupra lui Nicușor Dan

Chiar dacă AUR nu dispune acum de majoritatea necesară, existența unei proceduri de suspendare în desfășurare poate influența comportamentul politic al președintelui. Nicușor Dan trebuie să țină cont nu doar de posibilitatea concretă a suspendării, ci și de raporturile de forțe din Parlament. În special, poziția PSD devine esențială, întrucât fără o parte consistentă a social-democraților, demersul AUR are șanse reduse să avanseze. În opinia lui Cristian Roșu, această realitate explică și prudența manifestată de președinte în relația cu partidele parlamentare, în special cu PSD.

„Impresia mea este că Nicușor Dan a intrat în mandat cu o anumită prudență excesivă în raport cu partidele parlamentare și, în primul rând, cu PSD. Explicația este relativ simplă: fără o parte importantă a PSD, o procedură de suspendare are șanse foarte mici să ajungă până la capăt. Din această perspectivă, menținerea unei relații funcționale cu Sorin Grindeanu reprezintă pentru Cotroceni și o formă de asigurare politică", a explicat Cristian Roșu.

Problema este că o asemenea strategie poate avea efecte secundare. Pentru Nicușor Dan, apropierea de PSD poate reduce riscul unei suspendări, dar, în același timp, poate afecta relația cu propriul electorat. Președintele a fost ales inclusiv cu sprijinul unui segment urban, reformist și liberal, pentru care PSD reprezintă exact tipul de politică pe care Nicușor Dan a promis că îl va contracara. În aceste condiții, protecția politică oferită de o relație funcțională cu social-democrații poate deveni o vulnerabilitate electorală.

„Cu alte cuvinte, fuge de AUR și ajunge tot mai aproape de PSD. Iar aici apare vulnerabilitatea electorală. O parte importantă din electoratul care l-a dus pe Nicușor Dan la Cotroceni este urban, reformist, liberal sau progresist și profund neîncrezător în PSD. Dacă acest electorat ajunge să perceapă că președintele sacrifică propriul profil politic pentru supraviețuirea unei relații cu PSD, costurile vor fi serioase. O amenințare cu suspendarea care nu are astăzi voturile necesare poate deveni, în felul acesta, eficientă fără ca suspendarea să se producă vreodată. Este suficient ca ea să modifice comportamentul președintelui", a subliniat analistul.

Aici se află, de fapt, una dintre mizele centrale ale strategiei AUR. Partidul nu trebuie neapărat să-l suspende pe Nicușor Dan pentru a obține un rezultat politic. Dacă presiunea îl determină pe președinte să-și ajusteze comportamentul, demersul își produce deja efectul.

PSD devine piesa centrală a ecuației

Aritmetica suspendării mută, astfel, atenția către PSD. Fără social-democrați, AUR nu poate construi cu ușurință majoritatea necesară. În consecință, poziționarea partidului condus de Sorin Grindeanu devine crucială atât pentru supraviețuirea politică a lui Nicușor Dan, cât și pentru strategia AUR. Cristian Roșu identifică aici doi beneficiari ai actualei situații. Primul este AUR, care primește o temă politică mobilizatoare. Al doilea este Sorin Grindeanu, a cărui poziție în relația cu Cotroceniul capătă o importanță suplimentară.

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„În acest moment există doi câștigători evidenți. Primul este AUR. Suspendarea îi oferă partidului o temă politică simplă, ușor de comunicat și foarte eficientă pentru propriul electorat. George Simion poate spune permanent: noi ne luptăm cu puterea, ceilalți negociază cu ea. Al doilea beneficiar este, poate mai puțin evident, Sorin Grindeanu", a explicat Cristian Roșu.

În PSD există o competiție pentru direcția strategică a formațiunii, iar perspectiva unei eventuale apropieri de AUR schimbă inclusiv calculele de la Cotroceni. Atât timp cât PSD rămâne într-o formulă de cooperare cu președintele și cu celelalte partide aflate la guvernare, riscul unei majorități favorabile suspendării rămâne limitat.

„Atât timp cât perspectiva suspendării există, președintele are un interes suplimentar ca actuala conducere PSD să rămână stabilă și să nu lase partidul să migreze către o formulă de putere alături de AUR. De aceea, lupta din PSD devine mult mai importantă decât pare. Nu mai este doar o competiție pentru conducerea partidului. Este o confruntare între două posibile direcții strategice: formula Grindeanu-Nicușor Dan, care păstrează PSD într-o construcție alături de partidele actualului sistem de putere, și formula celor care văd o alianță PSD-AUR ca pe o alternativă realistă de guvernare. Este o relație de dependență reciprocă", a subliniat analistul.

De ce celelalte partide nu se grăbesc să intre în joc

În actuala configurație, este puțin probabil ca un alt partid parlamentar important să se alăture oficial demersului AUR. Pentru formațiunile care nu fac parte din nucleul dur al opoziției, asocierea cu o inițiativă de suspendare inițiată de AUR implică riscuri politice majore. Pe termen scurt, un partid parlamentar ar avea puține motive să-și asume costul unei asemenea decizii atât timp cât suspendarea nu are șanse reale să treacă.

„Astăzi este greu de imaginat că un alt partid parlamentar important ar intra oficial într-un demers de suspendare inițiat de AUR. Costurile politice ar fi mari, iar beneficiile, cel puțin în acest moment, insuficiente. Dar politica nu se face într-o fotografie, ci într-un film", a explicat Cristian Roșu.

Problema pentru Nicușor Dan este însă că această fotografie se poate schimba dacă blocajul politic se prelungește. La începutul unei crize, responsabilitatea pentru lipsa unei soluții este împărțită între partide. Pe măsură ce timpul trece, însă, președintele, în calitate de actor instituțional cu atribuții constituționale în formarea Guvernului și în medierea conflictelor politice, poate deveni ținta principală a nemulțumirii publice.

„Cu cât criza durează mai mult, cu atât responsabilitatea publică începe să migreze către președinte. La început oamenii pot considera că partidele sunt incapabile să se înțeleagă. După câteva luni apare inevitabil întrebarea: ce face președintele pentru a rezolva situația? De aceea, nu cred că astăzi există un partid important pregătit să se alăture AUR. Dar dacă blocajul continuă, economia începe să plătească prețul instabilității, iar popularitatea președintelui scade, calculele se pot modifica foarte repede", a subliniat analistul.

În aceste condiții, suspendarea lui Nicușor Dan poate fi privită mai puțin ca o operațiune parlamentară cu un rezultat imediat și mai mult ca o strategie de presiune politică. AUR își menține electoratul mobilizat, forțează celelalte partide să se poziționeze și încearcă să exploateze orice deteriorare a relației dintre președinte și partidele parlamentare.

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Iar dacă procedura nu ajunge la vot, asta nu înseamnă neapărat că demersul a eșuat. Pentru AUR, rezultatul politic poate fi obținut și prin efectul pe care amenințarea suspendării îl produce asupra comportamentului lui Nicușor Dan și asupra echilibrelor dintre Cotroceni, PSD și restul Parlamentului.

Demersul AUR

AUR a lansat, joi, platforma suspeND.ro, prin care susține că va prezenta în timp real evoluția demersului de suspendare a președintelui Nicușor Dan. Platforma afișează numărul de semnături strânse, poziția parlamentarilor față de procedură și oferă cetățenilor posibilitatea de a-și exprima susținerea.

„Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) a lansat platforma suspeND.ro care prezintă stadiul demersului de suspendare a președintelui Nicușor Dan, numărul de semnături necesare pentru declanșarea procedurii, poziția fiecărui parlamentar față de suspendarea președintelui, precum și posibilitatea românilor de a-și exprima susținerea pentru continuarea demersului", se arată într-un comunicat.

Prin urmare, demersul nu este construit exclusiv ca o procedură parlamentară. AUR încearcă să transforme suspendarea într-o temă politică permanentă, care să permită partidului să-și consolideze poziția de principal adversar al actualei puteri.

În motivarea inițiativei, formațiunea invocă presupuse încălcări ale obligațiilor constituționale ale președintelui, susținând că Nicușor Dan nu și-ar fi exercitat rolul de mediator și că ar fi exclus AUR din consultările privind formarea Guvernului. Partidul reclamă inclusiv întârzierea desemnării unui candidat pentru funcția de premier.

„Inițiativa are la bază încălcări repetate ale obligațiilor constituționale ale președintelui, refuzul de a-și exercita rolul de mediator între instituțiile statului, excluderea arbitrară a principalului partid de opoziție din consultările privind formarea Guvernului și prelungirea fără precedent a blocajului politic prin tergiversarea desemnării unui candidat pentru funcția de prim-ministru", transmite AUR.

În ciuda retoricii agresive a parlamentarilor AUR, rămâne problema aritmeticii parlamentare. Partidul lui George Simion nu are, în acest moment, numărul de voturi care să garanteze succesul procedurii. Tocmai de aceea, susține Cristian Roșu, trebuie urmărită și funcția electorală a demersului.