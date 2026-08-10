 Cel mai sănătos ceai. Are beneficii pentru creier și inimă, dar nu este recomandat tuturor | adevarul.ro
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Cel mai sănătos ceai. Are beneficii pentru creier și inimă, dar nu este recomandat tuturor

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Un tip de ceai este considerat de specialiști cea mai sănătoasă variantă dintre cele mai populare tipuri de ceai. Bogat în antioxidanți, acesta ar putea avea efecte benefice asupra sănătății celulare, creierului și sistemului cardiovascular, potrivit experților.

Un tip de ceai este considerat de specialiști cea mai sănătoasă variantă. FOTO: Freepik.com
Un tip de ceai este considerat de specialiști cea mai sănătoasă variantă. FOTO: Freepik.com

Toate tipurile de ceai pot aduce beneficii organismului, însă ceaiul verde a fost studiat mai intens decât alte sortimente, ceea ce oferă dovezi mai consistente privind efectele sale asupra sănătății, explică dieteticiana Cindy Chou, citată de Health.

Unul dintre principalele avantaje ale ceaiului verde este conținutul ridicat de antioxidanți. Acești compuși pot neutraliza radicalii liberi și contribuie la reducerea inflamației din organism.

Ce efecte poate avea asupra creierului

Printre beneficiile asociate consumului de ceai verde se numără și susținerea sănătății creierului. O analiză publicată în 2017 a arătat că ceaiul verde poate influența factori precum anxietatea, memoria și atenția.

Mai recent, un studiu din 2025 a constatat că adulții în vârstă care consumau în mod regulat ceai verde prezentau mai puține leziuni cerebrale asociate demenței comparativ cu persoanele care nu consumau această băutură.

Ceaiul verde ar putea avea efecte benefice și asupra inimii. Unele cercetări au indicat că acesta poate contribui la scăderea nivelului colesterolului LDL, cunoscut drept „colesterolul rău”, precum și a colesterolului total. În acest fel, consumul de ceai verde ar putea susține sănătatea cardiovasculară. Beneficii similare au fost observate și în cazul ceaiului negru.

Există și cercetări care au analizat legătura dintre consumul de ceai verde și riscul de cancer. Unele rezultate au indicat o asociere între consumul acestei băuturi și un risc mai redus pentru anumite tipuri de cancer, inclusiv cancerul de vezică urinară, gastric și esofagian. Totuși, specialiștii atrag atenția că dovezile în acest caz sunt mai puțin convingătoare.

Cine ar trebui să limiteze consumul

Pentru majoritatea adulților sănătoși, consumul a trei până la cinci căni de ceai verde pe zi este considerat, în general, sigur. Totuși, băutura conține cafeină, aproximativ 30-50 de miligrame pentru o cană, astfel că nu este potrivită în cantități mari pentru toată lumea.

Femeile însărcinate sau care alăptează trebuie să fie atente la cantitatea totală de cafeină consumată și sunt sfătuite să nu depășească 200 de miligrame pe zi. Copiii cu vârsta sub 12 ani ar trebui să evite cafeina.

De asemenea, persoanele cu tulburări de anxietate ale căror simptome sunt agravate de cofeină ar putea avea nevoie să limiteze consumul de ceai verde. Cafeina poate provoca, în cazul persoanelor sensibile, stare de agitație și poate afecta somnul.

Pentru adulții sănătoși, un consum de până la 400 de miligrame de cofeină pe zi este considerat, în general, sigur. În cazul ceaiului verde, această cantitate ar echivala cu aproximativ opt căni de 240 de mililitri, însă nivelul de cafeină poate varia în funcție de sortiment și modul de preparare.

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