 SUA își schimbă strategia față de Iran: în locul unei noi ofensive, presiune economică | adevarul.ro
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Cristian Bușoi, la „Interviurile Adevărul”

SUA își schimbă strategia față de Iran: în locul unei noi ofensive, presiune economică

Război în Orientul Mijlociu
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Statele Unite par să prefere, cel puțin pentru moment, intensificarea presiunii economice asupra Iranului în locul reluării operațiunilor militare. Potrivit Axios, Donald Trump era în urmă cu o săptămână aproape de a ordona reluarea unor operațiuni militare de amploare, însă, într-un interviu acordat publicației, președintele american nu a formulat noi amenințări militare.

Președintele Donald Trump mizează pe blacada economica a Iranului/FOTO:AFP
Președintele Donald Trump mizează pe blacada economica a Iranului/FOTO:AFP

Trump a lăsat să se înțeleagă duminică faptul că este dispus să continue presiunea economică asupra Teheranului, în timp ce a adoptat un ton mai precaut în privința negocierilor privind redeschiderea strâmtorii Ormuz.

Președintele american nu și-a exprimat nici nemulțumirea față de faptul că Iranul amână anunțarea unui acord cu Omanul privind reluarea navigației prin strâmtoare. Potrivit Axios, Teheranul a formulat recent noi condiții pentru a permite trecerea navelor.

„Nu forțăm lucrurile deocamdată. Pur și simplu avem discuții parțiale cu ei. Îi urmărim și vedem ce se întâmplă în Iran, cu inflația uriașă și cu faptul că nu au bani”, a declarat Trump.

Liderul de la Casa Albă a afirmat că situația economică a Iranului este „foarte dificilă” și că țara nu ar avea suficienți bani pentru a-și plăti militarii. El a susținut, de asemenea, că blocada navală impusă de Statele Unite a agravat criza economică.

În același timp, Trump a spus că scăderea prețului petrolului la puțin peste 75 de dolari pe baril a redus impactul economic al conflictului asupra americanilor.

Acordul privind strâmtoarea Ormuz, amânat

Un acord între Iran, Oman și Statele Unite privind circulația navelor prin strâmtoarea Ormuz ar fi fost deja convenit, însă anunțarea sa este amânată de câteva zile.

În baza înțelegerii, Iranul ar urma să primească un control parțial asupra traficului maritim prin strâmtoare, o prerogativă pe care nu o avea înainte de război.

Mediatorii din Qatar și Pakistan se așteptau ca acordul să fie anunțat miercuri, 5 august, însă acest scenariu nu s-a concretizat.

Iranul și Omanul finalizau anterior pregătirile pentru un nou traseu de navigație prin strâmtoarea Ormuz, care ar permite navelor să treacă fără autorizații, taxe și plăți suplimentare.

Cele două țări negociază în continuare aspectele tehnice și juridice ale acordului. Teheranul insistă însă că o înțelegere doar cu Omanul nu este suficientă pentru redeschiderea completă a strâmtorii.

Iranul solicită, în schimb, și concesii din partea Statelor Unite, inclusiv compensații, relaxarea sancțiunilor și încetarea amenințărilor militare.

Disensiuni în conducerea Iranului

În paralel, oficiali americani afirmă că în interiorul conducerii iraniene se adâncesc divergențele.

Potrivit acestora, susținătorii președintelui iranian Masoud Pezeshkian sunt tot mai preocupați de deteriorarea situației economice și consideră că Teheranul ar trebui să ajungă la un acord cu Washingtonul.

O altă tabără, condusă de comandantul Corpului Gardienilor Revoluției Islamice, Ahmad Vahidi, s-ar opune însă oricăror concesii în negocierile cu Statele Unite.

Aceste diferențe apar într-un moment în care Iranul se confruntă cu o presiune economică accentuată, iar controlul asupra strâmtorii Ormuz rămâne una dintre principalele surse de tensiune dintre Teheran și Washington.

Strâmtoarea, prin care trece o parte importantă a comerțului mondial cu petrol, a devenit din nou un punct central al crizei regionale.

În acest context, administrația Trump pare să acorde deocamdată prioritate presiunii economice și negocierilor, în locul unei noi escaladări militare.

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