Șapte persoane, arestate după atacul asupra unei ambulanțe în Cluj. O femeie ar fi aruncat piatra care a rănit șoferul

Șapte persoane, între care și o femeie, cu vârste cuprinse între 18 și 44 de ani, au fost arestate preventiv pentru 30 de zile de Judecătoria Dej în cazul atacului asupra unui echipaj de ambulanță produs în comuna Recea-Cristur, județul Cluj. Cei șase bărbați sunt cercetați pentru tulburarea ordinii și liniștii publice, iar femeia este acuzată atât de această faptă, cât și de loviri și alte violențe.

Procurorii cred că ea a aruncat piatra care l-a rănit pe șoferul ambulanței.

Decizia instanței a fost luată în noaptea de duminică spre luni, după mai multe ore de audieri. În cazul unora dintre suspecți, ordonanțele de reținere urmau să expire, astfel că judecătorii au fost nevoiți să se pronunțe în cursul nopții.

La data de 10 august, suspecții au fost prezentați instanței, pe numele lor fiind emise mandate de arestare preventivă. În prezent, aceștia sunt cercetați penal sub acuzațiile de tulburarea ordinii și liniștii publice, lovire sau alte violențe.

Atacul ar fi fost provocat de un videoclip fals distribuit masiv pe TikTok. În imaginile prezentate era o ambulanță a unui serviciu medical din România, inscripționată în culorile și cu însemnele specifice autospecialelor medicale, inclusiv numărul de urgență 112. Peste imagini era suprapusă o voce care susținea că ar fi vorba despre „ambulanța neagră care fură copii”.

Anchetatorii susțin că persoanele implicate în atac au declarat că au crezut informația și că ambulanța asupra căreia au intervenit ar fi fost folosită pentru răpirea copiilor. În realitate, echipajul Serviciului Județean de Ambulanță Cluj se afla în misiune și mergea să acorde îngrijiri medicale unui pacient din Recea-Cristur.

Ambulanța, blocată cu o mașină și atacată cu bâte

Potrivit informațiilor din anchetă, agresorii au blocat autospeciala cu un autoturism și au început să lovească ambulanța cu bâte și alte obiecte contondente.

La un moment dat, una dintre persoanele implicate ar fi aruncat o piatră în parbriz. Geamul s-a spart, iar cioburile au ajuns în ochii șoferului. Acesta a avut nevoie de îngrijiri medicale la o clinică de oftalmologie din Cluj-Napoca.

Incidentul s-a produs în seara zilei de 8 august 2026, în jurul orei 22:24. Echipajul medical era în misiune atunci când a fost atacat.

Departamentul pentru Situații de Urgență a anunțat că organele de cercetare penală au deschis un dosar și fac verificări pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs agresiunea.

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„Departamentul pentru Situații de Urgență condamnă ferm incidentul grav produs (...) în care un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean Cluj, aflat în misiune operativă, a fost agresat”, a transmis instituția.

Ministerul Sănătății: „Agresiuni alimentate de speculații iresponsabile”

Atacul a provocat reacții și la nivelul autorităților centrale. Ministerul Sănătății a condamnat incidentul și a atras atenția asupra pericolului reprezentat de informațiile false distribuite pe rețelele sociale.

„Ministerul Sănătății condamnă ferm atacul revoltător asupra echipajului Serviciului Județean de Ambulanță Cluj, provocat de dezinformări absurde apărute pe platforme din social media”, a transmis ministerul.

Și ministrul interimar al Sănătății, Cseke Attila, a reacționat după incident și a cerut instituțiilor competente să intervină ferm.

„Sistemul de sănătate are nevoie de liniște și încredere pentru a funcționa, nu de agresiuni alimentate de speculații iresponsabile. Solicităm instituțiilor cu competențe fermitate maximă”, a declarat Cseke Attila.

Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, a atras atenția asupra modului în care informațiile false pot deveni virale pe rețelele sociale și pot ajunge să provoace reacții violente în lumea reală.

Arafat a susținut că problema acestor materiale a fost semnalată anterior autorităților competente, inclusiv Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM) și Consiliului Național al Audiovizualului (CNA).

Potrivit șefului DSU, astfel de conținuturi pot rămâne online și pot fi distribuite masiv, în ciuda faptului că potențialul lor de a genera panică și violență este unul ridicat.

În cazul de la Cluj, consecințele dezinformării au fost directe: un echipaj medical aflat în misiune pentru salvarea unei persoane a fost atacat de oameni care credeau că împiedică o presupusă răpire de copii.

Și Ministerul Afacerilor Interne a reacționat, precizând că în România nu există cazuri în care ambulanțe să fi fost implicate în răpirea unor persoane.

„Aceste informații false sunt «susținute» de fotografii sau clipuri realizate în totalitate sau modificate cu aplicații de inteligență artificială”, a transmis MAI.

Ministerul a subliniat că nu există în România cazuri de ambulanțe implicate în răpirea unor persoane și a avertizat că răspândirea unor asemenea informații poate pune în pericol chiar oamenii care intervin pentru a salva vieți.

Mitul „ambulanței negre” a mai provocat atacuri

Teoria conspirației privind existența unor așa-numite „ambulanțe negre” care ar răpi copii circulă în România de mai mulți ani și a provocat în trecut inclusiv agresiuni asupra unor persoane nevinovate.

Unul dintre cele mai cunoscute cazuri s-a produs în iulie 2018, în Gara de Nord din București. Scriitoarea Doina Popescu-Brăila a fost înconjurată și agresată de mai multe persoane care au acuzat-o că ar fi implicată în răpirea unor copii.

Cazul de la Recea-Cristur arată că aceeași temă conspiraționistă poate reveni și în prezent, amplificată de rețelele sociale și de conținuturi manipulate sau generate cu ajutorul inteligenței artificiale. De această dată, o informație falsă distribuită online a dus la atacarea unui echipaj medical aflat în misiune și la rănirea unui membru al acestuia.