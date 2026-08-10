Hotel al CFR Marfă din Predeal, scos la vânzare pentru a treia oară. Cât a tăiat ANAF din prețul inițial

ANAF încearcă pentru a treia oară să găsească un cumpărător pentru Hotelul Express din Predeal, proprietate a CFR Marfă. Imobilul este scos la licitație pentru 13,3 milioane de lei, fără TVA, cu aproximativ 1,7 milioane de lei mai puțin decât prețul stabilit la încercarea anterioară de vânzare.

Primele încercări de valorificare a hotelului au avut loc în decembrie 2023 și în primăvara anului 2024, însă nicio ofertă nu a fost depusă. De această dată, procedura este derulată de ANAF, iar licitația propriu-zisă va începe după finalizarea perioadei de publicitate. Pentru participare este necesară o taxă de 1,33 milioane de lei, notează clubferoviar.ro.

Hotelul se află în apropierea gării din Predeal și este clasificat la trei stele. Complexul cuprinde 29 de camere, dintre care patru apartamente și 25 de camere duble sau triple, precum și restaurant, bucătărie, sală de fitness și spații administrative. Proprietatea include și o clădire destinată inițial activităților de instruire și revizie a vagoanelor, transformată ulterior pentru activități hoteliere și de protocol.

Terenul aferent are o suprafață de aproximativ 1.500 de metri pătrați, iar clădirile sunt considerate de ANAF ca fiind într-o stare tehnică bună. Hotelul a fost construit între 2003 și 2006 din fondurile proprii ale CFR Marfă, investiția ridicându-se la aproximativ 2,4 milioane de lei.

Deși hotelul este funcțional, activitatea este considerată neprofitabilă. Potrivit explicațiilor oferite anterior de conducerea CFR Marfă, unitatea are o ocupare bună în timpul iernii, în special datorită amplasării lângă gara din Predeal și în perioadele de vacanță, însă vara gradul de ocupare este mult mai redus. Compania susține că administrarea unui hotel nu reprezintă activitatea sa principală și că proprietatea ar trebui preluată de un operator specializat în turism.

Directorul general al CFR Marfă, Daniel Apostolache, a declarat că până acum au existat doar discuții informale din partea unor potențiali cumpărători, fără ca aceștia să depună oferte. Potrivit acestuia, unii investitori ar putea aștepta o eventuală reducere suplimentară a prețului.

Vânzarea Hotelului Express face parte dintr-o operațiune mai amplă de valorificare a activelor CFR Marfă. ANAF a început să publice pe platforma sa de licitații bunuri ale companiei, inclusiv mii de vagoane și locomotive.

Autoritățile susțin că identificarea și vânzarea acestor active urmăresc recuperarea creanțelor statului. Potrivit reprezentanților ANAF, statul deține cea mai mare parte a creanțelor asupra CFR Marfă, motiv pentru care instituția vrea să se implice direct în valorificarea bunurilor, înaintea procedurilor de lichidare.