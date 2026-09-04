Haos cu noile cărți de identitate electronice. Ce să ai la tine când mergi la medic, cardul de sănătate sau buletinul?

Furnizorii de servicii medicale, spitalele, farmaciile și ceilalți actori din sistemul de sănătate nu au mai avut obligație, de la 1 septembrie, de a utiliza Cartea Electronică de Identitate pentru validarea serviciilor, așa cum fusese inițial prevăzut. Casa Națională de Asigurări de Sănătate le-a oferit acestora o perioadă suplimentară pentru a-și adapta aplicațiile și cititoarele.

Românii nu-și pot folosi cărțile electronice de identitate la toate cabinetele medicale Foto: Arhiva Adevărul

În aceste condiții, situația generează confuzie în rândul pacienților care și-au actualizat deja cărțile de identitate cu cele electronice, deoarece aceștia se văd nevoiți să aibă la ei atât noul act de identitate, cât și vechiul card de sănătate atunci când merg la medic, pentru a se asigura că nu mai fac un drum suplimentar acasă.

Vasile Barbu, preşedintele Asociaţiei Naţionale pentru Protecţia Pacienţilor, a răspuns întrebărilor Adevărul cu privire la ce trebuie să ia românii în considerare, înainte de a merge la medic sau farmacie.

Cum am ajuns aici?

Reprezentantul pacienților a explicat ce motive invocă instituțiile pentru care până acum, la 1 septembrie, nu s-au putut echipa toate cabinetele medicale cu cititoarele noi de carduri. Potrivit acestuia, mulți medici de familie și-au cumpărat cititoare de carduri neconforme pentru a economisi costuri sau pentru că au înțeles greșit cerințele.

„Am discutat cu medici și farmaciști din toată țara, din Baia Mare, până la Întorsura Buzăului, iar situația cititoarelor pentru noile cărți de identitate electronice este diferită de la un cabinet la altul. Unii dintre ei au deja cititoare compatibile, pe care le-au verificat și le-au folosit de mult timp. Alții, însă, au achiziționat cititoare mai ieftine, de la firme chinezești, care nu sunt compatibile cu noul sistem și nici nu sunt suficient de securizate, iar mulți nu le-au putut utiliza nici măcar pentru cardurile de sănătate vechi.Problema principală este că furnizorii de servicii medicale nu au avut timpul necesar pentru a-și actualiza software-ul astfel încât să funcționeze cu noul sistem bazat pe cartea de identitate electronică, menținând în același timp compatibilitatea și cu vechiul card.

Unii au înțeles că trebuie să treacă complet pe noul card și și-au înlocuit cu totul, ceea ce i-a făcut pentru o perioadă să nu mai poată lucra deloc.De aceea, s-a decis ca cele două sisteme să funcționeze în paralel, pentru a evita întreruperile. Noul sistem trebuie testat și compatibilizat în timp. De asemenea, au existat și probleme de compatibilitate cu sistemul de evidență a populației, nu cu cel al Casei de Asigurări. De aceea, este esențial ca medicii să păstreze și cititoarele vechi, deoarece sistemul funcționează în paralel, iar pacienții nu trebuie să fie afectați”, a transmis Vasile Barbu.

Ce se întâmplă dacă nu ai niciunul dintre documente

Digitalizarea dosarelor medicale, care a dus la introducerea cardului de sănătate în urmă cu 10 ani, a reprezentat, în linii mari, un eșec. Problema principală este că majoritatea tinerilor care au vârsta sub 25 de ani, la ora actuală, nu li s-au emis carduri de sănătate încă. De asemenea, de-alungul timpului au existat mai multe probleme în ceea ce privește acoperirea cu carduri de sănătate în mediul rural.

Sistemul a ajuns la ananghie încă din 2021, când peste 14 milioane de români s-au trezit că nu vor mai primi carduri noi de sănătate, după ce le-a expirat primul exemplar, din cauza problemelor înregistrate de sistemul informatic. Pentru a se remedia problema, toate cardurile care au expirat de atunci, până în prezent, au primit o valabilitate suplimentară de 7 ani.

„Pentru cei care nu dețin niciun card sau au doar adeverințe, este mai indicat să își ridice o carte de identitate electronică, deoarece aceasta se obține mai simplu și mai rapid decât un card de sănătate. Mai mult, la Casele de Asigurări de Sănătate, stocul de carduri este extrem de redus, așa că, în loc să aștepte un card nou, oamenii ar face mai bine să își înlocuiască vechea carte de identitate cu una electronică”, a precizat Vasile Barbu.

Ce se întâmplă dacă nu vrei să treci la cartea de identitate electronică

De-a lungul timpului, cartea electronică de identitate a fost însoțită de numeroase teorii conspiraționiste, care au circulat intens în spațiul public. Unele dintre acestea susțin că noul document ar purta numărul diavolului, „666”, sau că ar fi un instrument prin care anumite drepturi și libertăți ale cetățenilor ar fi limitate.

Printre cele mai răspândite mituri se numără cel potrivit căruia cartea electronică de identitate ar permite localizarea geografică a deținătorului, iar anumite entități misterioase ar putea urmări fiecare persoană în parte.

O altă conspirație frecvent întâlnită se referă la informațiile stocate pe cipul electronic, unii creatori de conținut susținând pe rețelele de socializare că acesta ar conține date bancare și ar putea fi conectat la sisteme de plăți electronice. În realitate, potrivit MAI, cipul este similar cu cel din pașaportul electronic și este folosit exclusiv pentru verificarea identității, stocând doar date precum numele, prenumele, CNP-ul, cetățenia, adresa, fotografia și două amprente.

Deși nejustificate, aceste teorii ale conspirației i-au determinat pe mulți români să refuze trecerea la noul act de identitate electronic. În cazul acestora, accesul la sistemul de sănătate va continua doar în timpul perioadei de tranziție între vechile carduri de sănătate și identificarea dosarului pacientului în baza cărții electronice de identitate.

„Cei care nu doresc să își schimbe cartea de identitate pot continua să folosească vechiul sistem cât timp durează perioada de tranziție, până când se vor convinge de avantajele noului card electronic. În plus, persoanele care și-au pierdut sau deteriorat cardul sunt sfătuite să opteze direct pentru cartea de identitate electronică, în loc să ceară un card nou”, a explicat Vasile Barbu.

Fenomenul erorilor în sistemul informatic de accesare a dosarului pacientului prin cardul de sănătate duce adesea la incapacitatea medicilor de a citi datele pacientului, de a valida serviciile medicale sau de a emite rețete compensate. Problemele nu sunt deloc noi; ele datează încă din 2014-2015, când utilizarea cardului a devenit obligatorie pentru decontarea serviciilor în sistemul public de sănătate. Practic, de peste un deceniu, medicii se confruntă cu aceleași blocaje, iar perioadele de vârf (începutul lunii sau orele aglomerate) exacerbează aceste erori, demonstrând o vulnerabilitate cronică a infrastructurii IT, nefiind vorba despre un incident recent, ci despre un defect de proiectare și mentenanță.

În esență, sistemul funcționează într-un regim de "avarie continuă" din cauza subfinanțării cronice a mentenanței IT și a lipsei unei strategii coerente de modernizare, transformând o unealtă teoretic utilă într-un obstacol zilnic pentru actul medical.

Cartea Electronică de Identitate nu va fi obligatorie de la 1 septembrie în sistemul medical. Anunțul CNAS

„Dacă se întâmplă să ai un card de sănătate, fără să-ți fi actualizat actul de identitate, și sistemul informatic pică, trebuie să ții cont că niciun pacient, în perioada asta de probă, nu va fi refuzat de niciun cabinet medical. Și atunci, dacă este refuzat, pacienții trebuie să sune la Casa Județeană de Asigurări de Sănătate și să sesizeze că medicul cutare nu vrea să îi ofere serviciul medical”, a explicat Vasile Barbu.

Medicii de familie au fost nevoiți să cumpere noile cititoare din buzunarul propriu

Una dintre principalele cauze ale haosului achizițiilor de cititoare de carduri este obligația medicilor de a-și achiziționa propriile aparate. CNAS ar fi pregătit un buget care să ducă la decontarea sumelor cheltuite către medici, dar acesta nu poate fi accesat momentan din cauză că nu avem un guvern cu drepturi depline care să realizeze rectificarea bugetară.

„Medicii de familie au fost nevoiți să achiziționeze noile cititoare de carduri din fonduri proprii, deoarece Casa Națională de Asigurări de Sănătate nu a putut să le deconteze, invocând că legislația în vigoare nu îi permite acest lucru, iar timpul alocat pentru adaptare a fost extrem de scurt. În perioada următoare, se ia însă în calcul implementarea unui sistem de finanțare pentru astfel de cheltuieli, iar la Fondul Național Unic de Asigurări de Sănătate au fost deja identificate sume suplimentare disponibile, suficiente chiar și pentru alte programe de sănătate. Problema este că aceste fonduri nu pot fi utilizate decât după o rectificare bugetară, care nu se poate realiza fără un guvern cu drepturi depline, iar până atunci președintele Casei nu își poate asuma plata acestor costuri.

Totodată, se pune întrebarea dacă un medic care încasează lunar, în majoritatea cazurilor, între 30.000 și 50.000 de lei, nu își poate permite să investească 200-300 de lei într-un cititor necesar propriei activități. Aceasta este o dilemă pe care am discutat-o cu colegii mei, gândindu-ne la multiplele implicații ale situației”, a mai precizat Vasile Barbu.

Unii pacienți au descoperit greșeli de tipărire pe cărțile de identitate electronice

Mai mulți români care au reușit deja trecerea la noile cărți de identitate au aflat, cu uimire, în cabinetele medicilor, că acestea au fost tipărite greșit, potrivit preşedintelui Asociaţiei Naţionale pentru Protecţia Pacienţilor.

„Este important de subliniat că unele cărți de identitate electronice au fost emise cu greșeli de tipărire – de exemplu, numele nu corespund cu cele din alte acte oficiale sau lipsește câte un prenume. Nu este vorba despre o vină a Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, ci mai degrabă despre probleme vechi ale sistemului de Evidență a Populației, care a acumulat erori de-a lungul anilor. În acest context, noul sistem informatic din sănătate a fost conceput să emită alerte atunci când apar nepotriviri între datele din cartea de identitate și cele din baza de date a asiguraților, tocmai pentru a preveni erorile și pentru a proteja atât medicii, cât și pacienții. Așa se face că unii pacienți au aflat la cabinetul medicului că le-au fost tipărite greșit cărțile de identitate.

Medicul este avertizat pe monitor, dar poate continua prescrierea dacă își asumă responsabilitatea, motivând decizia. Sistemul a fost dezvoltat împreună cu specialiști și reprezentanți ai pacienților, iar în prezent funcționează într-un mod care permite atât flexibilitatea actului medical, cât și respectarea regulilor de siguranță”, a mai precizat Vasile Barbu.

CNAS a publicat documentația tehnică necesară pentru dezvoltatorii de software

CNAS a precizat că actualul card național de asigurări sociale de sănătate va putea fi folosit în continuare, după regulile deja existente, pe toată durata procesului de adaptare tehnologică. Astfel, pacienții care se prezintă la cabinete medicale, spitale sau farmacii nu vor întâmpina dificultăți, iar utilizarea Cărții Electronice de Identitate nu devine o condiție obligatorie de la începutul lunii septembrie.

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În vederea pregătirii tranziției, CNAS a publicat deja documentația tehnică necesară pentru dezvoltatorii de software. Specificațiile și componentele destinate integrării noilor funcționalități sunt disponibile pe site-ul instituției, în secțiunea dedicată furnizorilor, subsecțiunea SIUI. Aceste materiale sunt adresate companiilor care dezvoltă programele utilizate în cabinete, spitale, farmacii și de ceilalți furnizori de servicii medicale.

Având în vedere perioada scurtă disponibilă pentru realizarea și implementarea adaptărilor tehnice, utilizarea CEI nu devine obligatorie pentru furnizori începând cu data de 1 septembrie 2026, transmite CNAS.

Instituția recomandă furnizorilor care utilizează aplicații dezvoltate de terți să ia legătura cu producătorii acestora pentru actualizarea programelor și pregătirea noilor funcționalități. Această colaborare este esențială pentru ca sistemele informatice să fie capabile să proceseze atât datele din actualul card de sănătate, cât și pe cele din noua carte electronică de identitate.

CNAS subliniază că actualul card de sănătate își păstrează valabilitatea și poate fi folosit în continuare, conform regulilor în vigoare, pe perioada necesară adaptării aplicațiilor informatice. Astfel, accesul persoanelor asigurate la servicii medicale nu va fi condiționat, de la 1 septembrie 2026, de utilizarea CEI, precizează instituția.

Măsura are ca scop principal protejarea pacienților și asigurarea continuității serviciilor medicale, fără întreruperi cauzate de probleme tehnice sau de lipsa de pregătire a infrastructurii informatice. CNAS a subliniat că, deși sistemul este funcțional, va menține pe parcursul lunii septembrie regula actuală de semnare cu cardul, tocmai pentru a le da furnizorilor suficient timp să facă modificările tehnice necesare.

Noile funcționalități legate de Cartea Electronică de Identitate vor fi introduse etapizat, pe măsură ce programele folosite de furnizori vor fi actualizate.