Cartea Electronică de Identitate nu va fi obligatorie de la 1 septembrie în sistemul medical. Anunțul CNAS

Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) a anunțat luni, 31 august, că utilizarea Cărții Electronice de Identitate (CEI) nu va deveni obligatorie pentru furnizorii de servicii medicale de la 1 septembrie 2026, întrucât este nevoie de timp pentru adaptarea sistemelor informatice și a echipamentelor.

Carte Electronică de Identitate Foto: Inquam photos/Octav Ganea

„Documentația este disponibilă pe site-ul CNAS, în secțiunea «Informații Furnizori», subsecțiunea «SIUI», rubrica «Specificații de interfațare SIUI» (link direct: https://cnas.ro/siui/) și este destinată producătorilor de aplicații informatice în vederea actualizării soluțiilor existente și asigurării interoperabilității acestora cu sistemele informatice ale CNAS.

Având în vedere perioada scurtă disponibilă pentru realizarea și implementarea adaptărilor tehnice, utilizarea CEI nu devine obligatorie pentru furnizori începând cu data de 1 septembrie 2026”, transmite CNAS.

CNAS le transmite furnizorilor că trebuie să își actualizeze aplicațiile și echipamentele pentru a putea utiliza Cartea Electronică de Identitate (CEI). Adaptarea se va face treptat, astfel că CEI nu va fi obligatorie de la 1 septembrie 2026.

Până când sistemele vor fi actualizate, cardul național de sănătate va putea fi folosit în continuare, iar în luna septembrie se va păstra regula actuală privind semnarea cu cardul.

„De asemenea, având în vedere faptul că furnizorii de servicii medicale utilizează diferite tipuri și modele de cititoare de carduri, este important ca aceștia să beneficieze de suficient timp pentru a-și adapta infrastructura, astfel încât echipamentele utilizate să poată citi atât cardurile naționale de sănătate, cât și cărțile electronice de identitate.

De aceea, chiar dacă sistemul este funcțional, CNAS va menține ridicată regula semnării cu cardul pe parcursul lunii septembrie, astfel încât furnizorii să beneficieze de timpul necesar pentru implementarea noilor tehnologii și a noilor facilități oferite de CNAS prin platforma informatică.”