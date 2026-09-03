25.000 de români așteaptă validarea pentru e-SănătateaMea. Ce soluție pregătește Guvernul

La doar două zile de la lansarea platformei e-SănătateaMea, vicepremierul interimar Oana Gheorghiu recunoaște dificultățile întâmpinate de utilizatori la înrolarea prin ROeID și anunță măsuri pentru deblocarea situației. Aproximativ 25.000 de cereri de validare sunt în așteptare, în timp ce Guvernul pregătește și o alternativă de înrolare.

Oana Gheorghiu Foto: Inquam photos/Octav Ganea

„Digitalizarea serviciilor publice este absolut necesară, însă ea trebuie făcută doar punând pe primul loc oamenii și experiența lor în utilizarea acestor servicii. Casa Națională de Asigurări de Sănătate a lansat portal.eSanatateaMea.ro, un punct unic de acces la serviciile și informațiile medicale disponibile în format digital”, a afirmat aceasta.

Oana Gheorghiu adaugă că, odată cu lansarea platformei, cetățenii vor putea efectua online programările medicale, gestiona programările existente, accesa informațiile și rezultate medicale disponibile și identifica furnizori de servicii medicale.

„Din păcate, înrolarea în platformă prin intermediul ROeID a generat mari dificultăți încă din prima zi. În acest context, am reunit de urgență toate autoritățile implicate și am identificat soluții rapide pentru validarea accelerată a identităților digitale aflate în așteptare.

Este vorba de un volum de aproximativ 25.000 solicitări.”

Vicepremierul afirmă că autoritățile au identificat o soluție alternativă pentru procesul de înrolare în platforma eSanatateaMea, care va fi operaționalizată în următoarele săptămâni, și subliniază necesitatea unor aplicații digitale moderne și interconectate, care să reducă birocrația și să faciliteze accesul oamenilor la serviciile publice.

Precizările Guvernului despre dificultățile de înrolare în platformă

Guvernul a transmis într-un comunicat că intervine pentru creșterea capacității de validare de către Autoritatea pentru Digitalizarea României (ADR) a identităților digitale prin ROeID.

„În prezent, aproximativ 25.000 de cereri de validare a identităților digitale se află în așteptare, în condițiile unui flux mediu de aproximativ 10.000 de solicitări noi pe zi. Pentru reducerea rapidă a volumului restant, Autoritatea pentru Digitalizarea României dispune în acest moment de 40 de persoane instruite pentru validare.”

Guvernul spune că suplimentează echipa cu 19 angajați pentru a elimina cererile ROeID restante în aproximativ o săptămână, menținând în același timp verificările riguroase împotriva fraudei și furtului de identitate.

Pe termen mediu, vrea să automatizeze complet validarea, astfel încât sistemul ROeID să verifice și să soluționeze singur cererile de înrolare.

„În paralel cu acest efort, a fost identificată o alternativă viabilă de înrolare în platformă, pentru implementarea căreia se va lucra în următoarele săptămâni. Platforma portal.esanatateamea.ro este funcțională la acest moment, iar funcționalitățile acestei platforme se vor operaționaliza în integralitate printr-o abordare prudentă, secvențială.

Guvernul va continua, alături de instituțiile implicate, să monitorizeze disponibilitatea platformei și să intervină pentru a simplifica accesul cetățenilor la servicii publice digitale.”

„Portofelul digital de sănătate”, blocat din prima zi

Casa Națională de Asigurări de Sănătate a lansat marți, 1 septembrie, platforma națională „E-Sănătatea Mea”, cu promisiunea că va oferi un punct unic de acces pentru pacienții care doresc să își consulte istoricul medical, să vizualizeze decontările și să interacționeze electronic cu sistemul de asigurări de sănătate.

Platforma e prezentată ca un „portofel digital de sănătate”, cu 12 module, care centralizează informațiile medicale și oferă acces opțional la serviciile de sănătate pentru aproximativ 20 de milioane de potențiali utilizatori.

Platforma e-Sănătatea Mea s-a lovit încă din prima zi de probleme tehnice. Utilizatorii reclamă erori la autentificare și înregistrare.