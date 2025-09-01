search
Luni, 1 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Guvernul își asumă răspunderea pentru reforma în sănătate: medicii de familie vor fi plătiți în funcție de serviciile oferite

0
0
Publicat:

Premierul Ilie Bolojan a prezentat în Parlament, luni, proiectul de lege privind reforma sistemului sanitar, prin care Guvernul își asumă răspunderea, spunând că „un stat corect nu poate exista fără servicii medicale decente”. 

FOTO Shutterstock
FOTO Shutterstock

Managerii de spitale vor fi evaluați pe baza performanței, internările inutile vor fi tăiate, iar pacienții vor avea acces mai ușor la consultații și îngrijiri la domiciliu.

Redăm mai jos discursul premierului Bolojan:

Un stat corect, cu respect pentru români nu poate exista în absența unui sistem de sănătate accesibil, eficient, cu servicii medicale decente pentru fiecare pacient. Deși bugetele pentru sănătate au crescut an de an, deși au fost creșteri salariale mari în anii trecuți și s-au făcut investiții în sistem, acest lucru nu s-a reflectat îndeajuns în îmbunătățirea calității serviciilor medicale, iar în acest timp, problemele s-au acumulat. A venit vremea să facem ce trebuia făcut demult.

Proiectul pentru care ne angajăm răspunderea în fața parlamentului aduce mai multă ordine și corectitudine în sistem, mai multă grijă pentru pacienți și resursele alocate lor, reduce risipa și face sistemul mai accesibil. Subliniez trei direcții importante la aceste reforme.

Mai puține internări și medici de familie plătiți în funcție de servicii oferite

În primul rând, reforma pe care o propunem azi pornește de la principiul reorientării pacienților din zona de spitalizare către medicina de familie și medicina de specialitate. Din eliminarea internărilor care nu sunt necesare și tratarea pacienților la medicul de familie sau de specialitate se pot economisi peste 3 miliarde de lei, care să fie redirecționați tot pentru servicii medicale.

Modalitatea de plată pentru medicii de familie se va schimba, vom pune accentul pe serviciile oferite pacienților, care vor constitui peste două treimi din plată, doar o treime din banii plătiți vor fi pe baza numărului de pacienți înscriși pe listă.

Acces mai rapid la servicii pentru comunitățile izolate

A doua direcție importantă este să oferim servicii mai accesibile. Pacienții din comunitățile izolate vor avea acces mai rapid la consultații primare. Seniorii, bolnavii cronic și persoanele cu dizabilități primesc îngrijire la domiciliu fără costuri suplimentare. Se schimbă și mecanismul prin care asigurăm accesul la medicamente inovative, în așa fel încât să fie predictibil și fără presiune pe bugetul public, încurajând prescrierea de medicamente generice.

Contracte bazate pe performanță

A treia direcție privește responsabilitatea, performanța și disciplina financiară în sistem, mai ales la nivelul spitalelor. Pentru a asigura un management profesionist în spitale, contractele vor fi pe bază de indicatori de performanță, evaluarea se va face transparent și se elimină numirile fără concurs. Crește responsabilitatea managerilor și a șefilor de secție. Se introduc sancțiuni clare și mecanisme pentru recuperarea sumelor pentru servicii fictive, practică prin care s-au sifonat uneori bani de la buget. Crește ponderea plăților pe servicii medicale și scade ponderea influențelor salariale ca mecanism de plată.

Astfel, spitalele publice vor fi încurajate să-și dezvolte activitatea pe baza nevoii reale de servicii de sănătate către populație. Vom consolida rețeaua publică prin introducerea categoriei spitale de importanță strategică. Aceasta va ajuta la prioritizarea investițiilor și dotărilor pentru unități vitale în gestionarea crizelor medicale.

Când sunt puse la plată spitalele private

În același timp, responsabilizăm și spitalele private. Acestea vor fi obligate să suporte costurile, dacă pacientul este externat nejustificat și reinternat într-un spital public în 48 de ore pentru aceeași patologie. Vă cer sprijinul în susținerea acestor măsuri care vor ajuta la stoparea risipei și la mai buna folosire a banilor publici în sistemul sanitar, venind în același timp și în sprijinul pacienților.

Sănătate

Top articole

Partenerii noștri

image
Cine s-ar afla în spatele asasinatului fostului președinte al parlamentului din Ucraina. Anunțul Kievului
digi24.ro
image
FT: Avionul în care se afla președinta Comisiei Europene a aterizat forțat după ce rușii i-ar fi dezactivat navigația GPS
stirileprotv.ro
image
Cele 4 zodii care își schimbă viața începând cu 1 septembrie 2025. Saturn retrograd în Pești aduce transformări majore
gandul.ro
image
Bolojan, despre reforma pensiilor magistraților: Nu este o lege împotriva magistraților
mediafax.ro
image
Ianis Hagi s-a decis în ultimele ore de mercato. Semnează cu o echipă surpriză din Turcia, după ce a refuzat oferta din La Liga! Exclusiv
fanatik.ro
image
Un livrator Glovo știe pe ce-a cheltuit 12.000 de lei un bucureștean, într-o singură zi. Ce comandă a avut de livrat
libertatea.ro
image
Putin a găsit un nou motiv pentru care a invadat Ucraina: „Această criză nu a apărut ca urmare a agresiunii Rusiei asupra Ucrainei”
digi24.ro
image
Ruptură definitivă! Florin Răducioiu a anulat nunta și s-a despărțit de Andreea
gsp.ro
image
Un cuplu celebru din România e istorie: au anulat nunta și s-au despărțit, la un an și jumătate de când se logodiseră
digisport.ro
image
ALERTĂ. Taxa Temu și ”Efectul Ciserom”: nu românii plătesc, ci giganții care bagă marfă din Asia fără taxe!
stiripesurse.ro
image
Din ce trăiește Călin Georgescu? Fără venituri, dar cu bodyguarzi, mașină cu șofer și bani de vacanțe
antena3.ro
image
O familie de români a rămas fără maşina de 35.000 de euro, în Grecia. Hoţii au furat-o din curte
observatornews.ro
fără imagine
Vacanța elevilor se prelungește! Ce vor face profesorii începând cu 9 septembrie 2025
cancan.ro
image
FOTO. Cum arată mama a doi copii care a participat la Campionatele Mondiale de Bikini Fitness
prosport.ro
image
De unde vin dulciurile de la LIDL și Kaufland. Sunt produse în această țară și apoi distribuite în toată rețeaua de magazine
playtech.ro
image
Primarul Chișinăului, spionul Rusiei? Cum ar fi putut Ion Ceban să ofere Moscovei informații esențiale din inima politicii românești. Întâlniri neașteptate la București
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Lovitură de teatru: Ianis Hagi semnează, după ce a refuzat o ofertă din La Liga!
digisport.ro
image
DOCUMENT Nou SONDAJ pe București. Se încinge bătălia pentru scaunul lui Nicușor
stiripesurse.ro
image
S-au scumpit rovinieta și taxa de pod de la Fetești de la 1 septembrie 2025. Cât trebuie să plătească șoferii
kanald.ro
image
Mihaela Rădulescu, pentru prima oară în România, după moartea lui Felix Baumgartner. Vedeta nu a...
playtech.ro
image
Un nepalez a fost găsit în stare de inconștiență la marginea unui drum din Vaslui! Străinul a fost salvat la timp de un jandarm aflat în timpul liber
wowbiz.ro
image
Ce nebunie! Când începe noul an şcolar şi ce schimbări halucinante aduce
romaniatv.net
image
Când va fi lansat Programul Rabla pentru persoane fizice. Anunțul de ultimă oră al AFM
mediaflux.ro
image
Ruptură definitivă! Florin Răducioiu a anulat nunta și s-a despărțit de Andreea
gsp.ro
image
Homosexualitatea și desfrâul din Biserica Română. Schimb de mesaje halucinant între un preot protosinghel și un tânăr + filmări în care bea vodcă și dansează pe manele. Dans din buric și în lăcașul sfânt: „Așa, iubirea mea” VIDEO
actualitate.net
image
Ce spune cu adevărat ziua ta de naștere despre tine, potrivit științei
actualitate.net
image
Mara Bănică a slăbit 20 de kilograme după Asia Express. Ce dietă a urmat: „Nu mai eram ce trebuie” Vedeta, confesiuni din emisiune: „Oamenii nu s-au așteptat”
click.ro
image
Horoscop septembrie 2025. Fecioarele au noroc pe toate planurile, iar Vărsătorii schimbă locul de muncă și încep o nouă relație de dragoste
click.ro
image
Theo Rose a dat din casă! Ce face Anghel Damian când rămâne singur cu băiețelul lor, Sasha Ioan? Câți copii își mai doresc cei doi?! „Parcă tot un băiețel…”
click.ro
Mahra French Montana jpg
Prințesa neglijată din Dubai s-a logodit cu un rapper celebru, după ce i-a cerut soțului divorțul pe Instagram
okmagazine.ro
Gem de prune Sursa foto shutterstock 283305926 jpg
Gem de prune. Cum să păstrezi la borcan tot ce e mai bun vara
clickpentrufemei.ro
Fenomenul jineteras: Sexul în Cuba lui Fidel Castro jpeg
Fenomenul jineteras: Sexul în Cuba lui Fidel Castro
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Mihaela Rădulescu, prima vizită în România după moartea lui Felix. Alături de cine a fost surprinsă și ce detaliu a atras atenția tuturor
image
Mara Bănică a slăbit 20 de kilograme după Asia Express. Ce dietă a urmat: „Nu mai eram ce trebuie” Vedeta, confesiuni din emisiune: „Oamenii nu s-au așteptat”

OK! Magazine

image
Prințul Harry mărturisește că toată viața sa va regreta ultima discuție pe care a avut-o cu mama sa

Click! Pentru femei

image
Regina care a fost atacată de un străin în tren. S-a apărat cu pantoful cu toc!

Click! Sănătate

image
Trucul banal prin care îți dai seama că o persoană este inteligentă