Reforma dură a ASF, ANCOM și ANRE a intrat în linie dreaptă. Bolojan a anunțat tăierile: mai puțini angajați și salarii reduse cu 30%

Premierul Ilie Bolojan a anunțat în Parlament, la angajarea răspunderii Guvernului, o reformă dură a celor trei mari autorități de reglementare: ASF, ANRE și ANCOM. Legea vizează reduceri de personal, restructurarea organigramelor și scăderea salariilor cu 30%.

Bolojan, atac dur la ASF, ANCOM și ANRE la momentul asumării răspunderii pe proiectul ce vizează reforma lor

Guvernul a aprobat forma finală a proiectul de Lege privind eficientizarea activității unor autorități administrative autonome, în urma analizării și aprobării unor amendamente depuse de senatori și deputați, în cadrul procedurii de angajare a răspunderii Guvernului în fața Parlamentului, potrivit unui document dat publicității de Executiv.

„Toate trei au fost create pentru a păstra un echilibru în trei dintre cele mai importante piețe, cea a energiei, cea financiară și cea de telecomunicații. Din păcate, aceste autorități de reglementare și control au ajuns, de-a lungul anilor, să aibă scheme de personal umflate artificial și, mai grav, să ajungă la niveluri de salarizare care nu mai au nicio legătură cu realitățile economice din această țară. Acest proiect de lege pune ordine și introduce reguli clare. Prin această lege se propune o restructurare a autorităților autonome, ASF, ANRE și ANCOM, astfel: în primul rând, o propunere de reducere de personal. Se va reduce cu 10% numărul posturilor de specialitate și cu 30% cel al posturilor de suport. Este anormal să avem un aparat administrativ supradimensionat în comparație cu cel de specialitate” a declarat premierul Bolojan la momentul asumării răspunderii în Parlament pe proiectul de lege ce vizează reforma celor trei instituții de reglementare.

Ce vizează proiectul de reformă al celor trei instituții de reglementare

„Noile structuri trebuie să respecte reguli clare, compartimente care nu pot depăși 20% din totalul posturilor, nu mai pot fi create funcții fără corespondent în clasificarea ocupațiilor din România și se vor elimina suprapunerile de atribuții.

Reducem cu 30% salariile pentru tot personalul și indemnizația conducerii. Dacă le cerem cetățenilor să accepte reguli de disciplină bugetară, nu putem să menținem în paralel conduceri care câștigă venituri de câteva ori mai mari decât demnitarii statului.

De asemenea, limităm bonusurile pe care și le pot acorda conducerile. Maxim de două ori indemnizația brută lunară pentru funcția de ministru. Pentru următorii ani, aceste bonusuri vor rămâne suspendate”, a anunțat prim-ministrul României.

Raport cu noua organigramă până pe 30 octombrie 2025

Până la 30 octombrie 2025 conducerile executive ANRE, ASF şi ANCOM vor prezenta în cadrul Comisiilor parlamentare reunite de buget-finanțe şi muncă, din Senat şi Camera Deputaților, un raport cu noua organigramă a autorităţilor, precum şi o notă de informare către Guvern.

Reducere de 10% posturilor speciale și 30% din posturile care oferă suport. Fără bonusuri și prime pentru șefi

Noile organigrame trebuie să prevadă reducerea cu 10% a posturilor de specialitate şi cu 30% a posturilor din structurile care oferă suport administrativ, logistic şi operațional pentru desfășurarea activităţii principale, de specialitate, prevăzute în organigramele şi statele de funcții la data de 1 ianuarie 2025.

Până la data de 31 decembrie 2028, membrii Comitetului ANRE, membrii Consiliului ASF, președinții și vicepreședinții ANCOM nu beneficiază de bonusuri sau prime.

Organigramele autorităţilor autonome prevăzute se realizează cu respectarea regulilor cu privire la normativul de personal, conform dispozițiilor art. XLVII alin.(4) din Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a următoarelor criterii:

a) numărul posturilor din structurile organizatorice care asigură suportul autorităţilor autonome reprezintă cel mult 20% din numărul total de posturi;

b) este interzisă includerea unor posturi care nu au corespondent în Clasificarea Ocupaţiilor din România (COR).

c) atribuțiile posturilor de directori generali nu pot dubla activitatea prestată de vicepreședinți.

Personalul cu funcții de conducere eliberat din funcție, ca urmare a reorganizării, beneficiază de drepturile legale iar, în lipsa unei funcții de conducere vacante corespunzătoare, poate fi numit într-o funcție de execuție care corespunde studiilor și vechimii în specialitate

Indemnizațiile celor din conducerea ASF, ANCOM și ANRE se reduc cu 30% de la 1 ianuarie 2026. Bonusurile vor fi limitate

Din momentul intrării în vigoare a noilor organigrame, dar nu mai târziu de 1 ianuarie 2026, membrii Comitetului ANRE, membrii Consiliului ASF și președintele şi vicepreședinții ANCOM, nivelul brut al salariului/remunerației/ indemnizației, după caz, se reduce cu 30% față de nivelul înregistrat în luna iulie 2025.

Valoarea cumulată a bonusurilor/primelor anuale ale membrilor Comitetului ANRE, membrilor Consiliului ASF şi președintelui şi vicepreședinților ANCOM nu pot depăși un cuantum egal cu nivelul a de 2 ori cuantumul brut lunar al indemnizației stabilite de lege pentru funcţia de ministru.

Autoritățile autonome vor publica pe site-ul propriu organigrama, nivelul remunerațiilor și indemnizațiilor totale aferente calității de membru al Consiliului/Comitetului și grilele de salarizare ale personalului.

Conducătorii autorităţilor autonome vor stabili, prin consultare cu sindicatele şi/sau reprezentanții salariaților, o procedură internă prin care se aplică criteriile minimale aplicabile pentru încetarea raporturilor de muncă ale personalului disponibilizat ca urmare a aplicării măsurilor de reorganizare, inclusiv ordinea de prioritate, cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare referitoare la concediere.

Limitarea numărului de consilieri pe cabinetele președintelui, prim-vicepreședintelui și vicepreședintelui

În subordinea preşedintelui, prim-vicepreședintelui și vicepreşedintelui din cadrul autorităților administrative autonome se poate organiza și funcționa câte un cabinet, constituit drept compartiment organizatoric distinct, cu maximum 3 posturi, cuprinse în organigrama autorității.

„Este un gest de respect față de români și un exercițiu de responsabilitate. Aceste măsuri întăresc autoritățile de reglementare și control. Ele nu trebuie să fie percepute doar ca locuri unde se recompensează clientela sau unde se perpetuează privilegii. Trebuie să fie exemple de profesionalism, eficiență și integritate. Vă mulțumesc!” a precizat Ilie Bolojan în finalul discursului său pentru asumarea răspunderii pe acest proiect de lege.

Executivul susține că aceste măsuri sunt necesare pentru a elimina privilegiile și a aduce mai multă transparență și responsabilitate în funcționarea acestor instituții.