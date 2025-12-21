Inginer român, beat și fără adăpost, arestat în Italia: a încercat să incendieze o biserică și a atacat carabinierii

Un inginer român, în vârstă de 41 de ani, a fost arestat în nordul Italiei, în provincia Bergamo, după ce a intrat beat într-o biserică și a încercat să dea foc altarului. Incidentul s-a terminat cu o confruntare cu carabinierii, care l-au reținut.

Potrivit autorităților locale, bărbatul a fost găsit dormind în biserica San Lorenzo Martire din Alzano. Preotul paroh i-a cerut să plece. Într-un acces de furie, românul a aprins niște lumânări lângă altar și le-a aruncat pe un covor, riscând să provoace un incendiu în interiorul bisericii.

Preotul paroh, alarmat, a sunat imediat la carabinieri, care au intervenit prompt, potrivit primabergamo.

Odată interceptat pe stradă, românul a devenit agresiv și i-a atacat pe carabinieri, lovindu-i cu pumnii și picioarele.

În fața judecătorului, bărbatul a declarat că a lucrat ca inginer în România, dar după pierderea locului de muncă în Italia a ajuns să trăiască pe străzi, confruntându-se cu probleme financiare și consum excesiv de alcool.

Investigațiile au scos la iveală că nu era primul incident de acest fel.

Cazierul său italian arată mai multe episoade similare, petrecute în ultimele săptămâni, ceea ce indică, potrivit procurorilor, un comportament repetitiv și imprevizibil.

Parchetul a cerut arestarea preventivă pentru a preveni noi fapte.