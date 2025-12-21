Cântăreața Lidia Buble s-a declarat profund marcată de moartea fotoreporterului Mălina Guler, în vârstă de 27 de ani. Artista a spus că este „în stare de șoc” după aflarea veștii tragice.

„Prieteni, sunt în stare de șoc! Deci nu pot să-mi revin. De 15 minute de când am aflat de Mălina Guler, fata care a căzut de la etajul 7 din Oradea, deci nu, nu, sunt șocată. De când cu Orașul Faptelor Bune, unde m-am întâlnit cu ea, acum 2-3 zile, am făcut poze, am povestit și ne-am luat o îmbrățișare, și acum 10-15 minute am aflat ce s-a întâmplat. Deci mie nu îmi vine să cred, vă zic”, a spus Lidia Buble pe Instagram.

Cântăreața a fost impresionată și de unul dintre ultimele story-uri postate de Mălina, în care tânăra fredona vizibil emoționată piesa lui Cabron.

„Am văzut și ultimul story în care cânta și se filma pe piesa <Dă-mi, Doamne, timp> de la Cabron cu Cristi Minculescu. E șocant! Dumnezeu să o odihnească în pace. Nu știu ce-i viața asta...”, a mai spus artista.

Mălina Guler, originară din comuna Drăgănești și rezidentă în Oradea, a făcut parte din echipa locală de organizare a campaniei „Orașul Faptelor Bune”, derulată de Radio ZU, și a colaborat cu clubul de fotbal FC Bihor, apreciată pentru profesionalismul și pasiunea sa pentru fotografie.

„Mălina a fost alături de club în sezonul 2023–2024, sezon în care FC Bihor Oradea a obținut promovarea în Liga a II-a, contribuind prin profesionalism și dedicare la surprinderea momentelor și emoțiilor acestui parcurs sportiv. Transmitem sincere condoleanțe familiei îndoliate, apropiaților și tuturor celor care au cunoscut-o”, se arată în comunicatul clubului.

Mălina Guler, fotoreporter din Oradea, a fost găsită fără suflare în fața blocului în care locuia, după ce a căzut de la etajul 7.

Circumstanțele morții tinerei nu sunt încă elucidate, polițiștii precizând că „în prezent, nu există suspiciunea că femeia ar fi fost victima vreunei infracțiuni”.

Cauza exactă a decesului urmează să fie determinată după efectuarea necropsiei, iar până în acest moment nu există indicii că tânăra ar fi fost victima unei infracțiuni. Cercetările continuă sub coordonarea unui procuror, pentru a fi clarificate circumstanțele în care s-a produs tragicul eveniment.