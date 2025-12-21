Nava-amiral a lui Hagi se scufundă. Farul, tentată să schimbe cârmaciul

Golul bosniacului Jovo Lukic din minutul 27 a decis meciul de fotbal Universitatea Cluj - Farul Constanța 1-0, contând pentru etapa a 21-a din Superliga de fotbal, ultima rundă din 2025.

După acest rezultat, ardelenii au strâns 33 de puncte, fiind pe locul 7, la fel ca Oțelul, aflată pe locul 6, ultimmul de play-off.

Aruncat de Universitatea Craiova, Jovic are 11 goluri în Superligă la Cluj, fiind golgheterul campionatului, urmat de rapidistul Alex Dobre, 10 reușite.

Farul nu câștigă de 6 meciuri, 5 în Superligă și unul în Cupa României. Este pe locul 10 în campionat, cu 27 de puncte, iar patronul Gică Hagi (60 de ani) se gândește la schimbarea antrenorului Ianis Zicu (42 de ani).

Ultima victorie a Farului a venit pe 7 noiembrie, 2-0 cu Botoșani, în campionat. De atunci au urmat 3 remize și 3 eșecuri, în toate competițiile.

Tot astăzi în Superligă, Hermannstadt - Petrolul 1-1. Au marcat Ionuț Stoica (90) pentru gazde și finlandezul Tommi Jyry (24) pentru vizitatori.