INSP: 11 decese cauzate de gripă, într-o singură săptămână. Bilanțul sezonului a ajuns la 68 de morți

Institutul Național de Sănătate Publică (INSP) anunță că, în săptămâna 26 ianuarie – 1 februarie, au fost confirmate 11 decese provocate de virusul gripal, bilanțul total al sezonului gripal 2025–2026 ajungând la 68 de persoane decedate.

Potrivit datelor transmise de INSP, în intervalul menționat au fost raportate 112.896 cazuri de infecții respiratorii acute – gripă clinică, infecții acute ale căilor respiratorii superioare (IACRS) și pneumonii. Numărul este cu 7,6% mai mare față de săptămâna precedentă, când au fost înregistrate 104.973 de cazuri, însă cu 34,7% mai mic față de aceeași perioadă a sezonului gripal anterior. Totodată, incidența este cu 14,8% sub media calculată pentru sezoanele ne-pandemice din perioada 2018–2025.

În aceeași săptămână, la nivel național au fost înregistrate 9.039 cazuri de gripă clinică, în creștere față de săptămâna anterioară (8.499), dar sub nivelul raportat în aceeași săptămână a sezonului trecut, când au fost confirmate 12.583 de cazuri. Comparativ cu media ultimelor cinci sezoane (5.555 de cazuri), numărul îmbolnăvirilor este de 1,6 ori mai mare.

Cazuri de gripă clinică au fost raportate din toate județele țării, cele mai multe fiind în municipiul București – 1.135 de cazuri. Urmează județele Prahova, cu 894 de cazuri, și Constanța, cu 704 cazuri, acestea fiind zonele cu cea mai ridicată incidență a îmbolnăvirilor în perioada analizată.

INSP mai arată că au fost consemnate 60 de cazuri de infecții respiratorii acute severe (SARI), cu unul mai puțin față de săptămâna precedentă, dar cu 15 cazuri mai multe comparativ cu aceeași perioadă a sezonului gripal anterior. De asemenea, au fost raportate 209 cazuri de gripă confirmată de laborator, dintre care 57 cu virus gripal AH3, 13 cu virus gripal AH1, 137 cu virus gripal A nesubtipat și două cazuri cu virus gripal B.

De la începutul sezonului gripal, numărul total al cazurilor confirmate de laborator a ajuns la 1.444. Dintre acestea, 428 au fost determinate de virus gripal AH3, 72 de virus gripal AH1, 937 de virus gripal A nesubtipat, șase de virus gripal B și un caz de co-infecție cu virus gripal A și B. INSP precizează că, pentru toate probele AH3 secvențiate la Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară „Cantacuzino”, a fost identificată subclada K.

În ceea ce privește decesele, cele 11 cazuri raportate în ultima săptămână duc bilanțul total al sezonului la 68. Cele mai multe decese au fost înregistrate în rândul persoanelor vârstnice: 56 de cazuri la persoane cu vârsta de peste 65 de ani. Alte șase decese au fost raportate în grupa de vârstă 50–64 de ani, cinci în grupa 15–49 de ani și un deces la copii cu vârste între 5 și 14 ani.

Pe componenta de prevenție, INSP arată că, până la data de 1 februarie, în Registrul Electronic Național de Vaccinări (RENV) au fost înregistrate 1.300.994 de vaccinări antigripale. Dintre acestea, 1.274.242 au fost efectuate la persoane din grupele populaționale care beneficiază de decontare în regim compensat, iar 6.091 de vaccinări au fost realizate în farmaciile comunitare autorizate.

Autoritățile sanitare recomandă în continuare vaccinarea antigripală, în special pentru persoanele vulnerabile, precum și respectarea măsurilor de prevenție, în contextul circulației intense a virusurilor respiratorii specifice sezonului rece.