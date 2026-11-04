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Vaccin experimental pentru cancerul pancreatic cu răspuns imun la 98,9% dintre pacienții evaluați

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Aproape toți pacienții care au primit un vaccin experimental împotriva cancerului pancreatic au dezvoltat un răspuns imun împotriva genei KRAS. Totuși, între grupul vaccinat și grupul de control nu s-a observat o diferență semnificativă din punct de vedere statistic în privința supraviețuirii fără boală.

medic pancreas
Un studiu nou oferă speranțe bolnavilor de cancer la pancreas Foto: Shutterstock

Cancerul pancreatic este considerat extrem de dificil de tratat. Chiar și după intervenții chirurgicale sau chimioterapie, boala poate persista. Potrivit unor estimări, tumorile maligne de la nivelul pancreasului pot recidiva la până la 80% dintre pacienți, iar persoanele cu anumite mutații genetice par să aibă un risc deosebit de mare ca boala să reapără. Mutațiile genei KRAS sunt identificate în aproximativ 90% dintre adenocarcinoamele ductale pancreatice, cel mai frecvent tip de cancer pancreatic.

Studiul de faza 2 a inclus 144 de pacienți cu cancer pancreatic și mutații KRAS, tratați prin intervenție chirurgicală și chimioterapie. La începutul studiului, niciunul dintre acești pacienți nu avea semne vizibile de cancer la investigațiile imagistice. Cercetătorii au împărțit aleatoriu 96 dintre pacienți în grupul care a primit vaccinul, iar alți 48 au fost incluși în grupul de control.

Vaccinul, numit camupepimut, este conceput pentru a învăța celulele imunitare ale organismului să recunoască și să atace celulele canceroase care exprimă șapte mutații frecvente ale genei KRAS. Aceste mutații pot ajuta cancerul pancreatic să supraviețuiască și să se dezvolte.

Între cele două grupuri nu a existat o diferență semnificativă statistic în privința supraviețuirii fără boală. Pacienții care au primit vaccinul au prezentat însă un răspuns imun mai puternic decât înainte de vaccinare. Dintre cei 90 de pacienți care au primit medicamentul și au putut fi evaluați, 98,9% au dezvoltat răspunsuri T-cellulare crescute împotriva KRAS mutat. La peste 80% dintre pacienți, răspunsul T-celular a fost de peste nouă ori mai mare decât înainte de vaccinare.

„Din punct de vedere istoric, cancerul pancreatic a fost foarte dificil de tratat cu imunoterapie”, a explicat Ben George, prim autor al studiului.

Acesta a adăugat că, într-o analiză exploratorie, pacienții cu răspunsuri imune mai mari la vaccin au părut protejați, cu timpi mai îndelungați de supraviețuire fără boală.

„Ceea ce este încurajator este că am reușit să generăm un răspuns imun puternic împotriva mutațiilor KRAS la aproape fiecare pacient pe care l-am evaluat. Într-o analiză exploratorie, pacienții cu răspunsuri imune mai mari la vaccin au părut protejați, cu timpi mai lungi de supraviețuire fără boală”, a spus Ben George.

Autorii studiului consideră că rezultatele fazei 2 oferă o dovadă de principiu pentru un posibil beneficiu clinic al vaccinului. Medicamentul vizează ganglionii limfatici și, până în prezent, pare să ajungă în aceste zone și să modifice cu succes răspunsul imun. Dincolo de acest aspect, beneficiile sale rămân neclare.

Un studiu de faza 3 planificat va include doze suplimentare de rapel ale vaccinului și ar putea testa modul în care medicamentul funcționează în combinație cu alte tratamente împotriva cancerului. Recent, primul vaccin personalizat pe bază de ARNm împotriva cancerului a reușit într-un studiu clinic de faza 3 atunci când a fost combinat cu imunoterapia standard, potrivit rezultatelor prezentate la o conferință majoră dedicată cancerului. Cele două medicamente combinate au redus riscul de recidivă a melanomului sau de deces cu 42% comparativ cu tratamentul standard administrat singur.

Acest vaccin împotriva melanomului declanșează un răspuns imun asemănător celui al vaccinului pancreatic, însă diferența este că vaccinul împotriva melanomului a demonstrat beneficii clinice clare. Chiar dacă vaccinul pancreatic nu prelungește supraviețuirea, există un alt medicament în curs de dezvoltare: un vaccin personalizat pe bază de ARNm, asemănător celui împotriva melanomului.

Vaccinul se află încă în studii clinice, dar, începând cu acest an, cercetătorii au declarat că șapte pacienți cu cancer pancreatic, ale căror sisteme imunitare au reacționat la vaccinul pe bază de ARNm, erau în viață și sănătoși. Unul dintre pacienți a fost diagnosticat cu această formă de cancer mortal la vârsta de 66 de ani și a primit nouă doze de vaccin; acum are 72 de ani. Viitorul vaccinurilor împotriva cancerului apare mai promițător ca niciodată.

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