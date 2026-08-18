 „Fug gibonii să prindă mâncare”. Revolta unei turiste după vacanța la Eforie Nord: „În altă țară, cocalarul e manierat, dar la noi e țăran sadea” | adevarul.ro
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„Fug gibonii să prindă mâncare”. Revolta unei turiste după vacanța la Eforie Nord: „În altă țară, cocalarul e manierat, dar la noi e țăran sadea”

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O turistă româncă a povestit despre experiența avută în vacanța petrecută la Eforie Nord. Femeia spune că a fost deranjată de mizeria lăsată pe plajă, de gălăgie și de lipsa de respect față de cei din jur. Postarea sa a stârnit numeroase reacții, unii internauți dându-i dreptate, în timp ce alții au considerat că a exagerat.

Plajă la Eforie Nord Foto: Shuterstock
Plajă la Eforie Nord Foto: Shuterstock

Femeia a precizat că nu dorește să comenteze condițiile de cazare, ci exclusiv ceea ce a observat pe plajă. „Am fost la Eforie Nord... Nu voi povesti despre cazare, care nu a fost ce am crezut și mi-am dorit, voi povesti exclusiv despre plajă. Mârlănia e omniprezentă, șezlonguri ocupate de giboni”, a scris turista pe grupul „Forum Litoral România”.

„Au la bot salba din coji de semințe”

În mesajul său, femeia a criticat în special turiștii care consumă semințe și lasă cojile pe nisip, dar și gălăgia de pe plajă.

„Aceștia se recunosc dintr-o mie, au la bot salba din coji de semințe, le scuipă pe nisip și acoperă cu copita. Urlă părinții, urlă plozii, că așa au văzut la părinți! Pute a crăpelniță de la autoservire? S-a dat startul, fug gibonii să prindă mâncare, ceartă și vociferare, că parcă se sare peste rând, dacă nu mai prind mâncare? Copiii de nici 4 ani stau cu doza de Cola în mână, doar e vacanță, nu?”, a mai relatat femeia.

Postarea turistei FOTO: captură Forum Litoral România
Postarea turistei FOTO: captură Forum Litoral România

„În altă țară, cocalarul consacrat e super manierat”

Cea mai dură observație a femeii a vizat diferența pe care spune că o vede între comportamentul unor români în vacanțele din străinătate și cel de pe litoralul românesc.

„Eu personal sunt dezamăgită pentru că, atunci când se merge în altă țară, cocalarul consacrat e super manierat, dar la noi e țăran sadea. Și deja nu mai înțeleg...”, a concluzionat aceasta.

Postarea a strâns numeroase comentarii, iar opiniile oamenilor au fost împărțite. 

O turistă a povestit că a evitat Eforie, dar a întâlnit situații similare în Neptun.

„Am fugit de Eforie și am dat și eu peste alți melteni la Neptun, unde zbiară pe holuri și sparg ușile de la camere în toiul nopții. E ceva... mai mult decât bormașina de la bloc, adică rău”, a relatat acesta.

„Stațiunile ieftine sunt accesibile multor categorii de oameni, dar să nu uităm că până și în Grecia au ajuns cu boxa cu manele, așa că... ce mai e de zis”, a comentat altcineva.

Un alt comentator a considerat că problema depășește litoralul și ține de educație și comportamentul social. „Din păcate, ăștia suntem! Cocleala asta este o realitate a societății românești, degradată de lipsa educației și a culturii! Să nu ne mai mire! Ne place, nu ne place, ăștia suntem!”, a scris acesta.

„Și la locațiile mai scumpe, cu all inclusive, se poartă! Deci, încercați să vă bucurați de vacanță, cu plusuri și minusuri! Asta e!”, a pus altcineva.

Unii turiști spun că au întâlnit aceleași probleme și în Grecia

Nu toți cei care au comentat au fost de acord cu ideea că românii s-ar comporta mai rău pe litoralul autohton. O persoană a povestit că a întâlnit situații similare în Creta.

„Nu e nicăieri manierat, oameni sunt needucați peste tot, aruncă tot pe jos! Am fost în Grecia, Creta, de pe 28 iulie până pe 4 august și era o mizerie de nedescris dimineața pe plajă după ce petreceau adolescenții, tomberoanele nu făceau față la cât gunoi era! Deci goblini sunt din toate țările, totul e super populat și suprasolicitat!”, a mai comentat turista.

Un alt utilizator a relatat că a avut experiențe neplăcute inclusiv în hoteluri de trei stele cu all inclusive și pe plaje private.

„Pe plajele publice întind mese cu salam și beau toți dintr-o sticlă de 2 litri de Cola! Mi s-a întors stomacul. Nu mai vin la mare câte zile oi avea. Mi-a ieșit pe nas toată nostalgia!”, a comentat un român.

„Foarte adevărat, la fel și în Saturn, croncăneau semințe ca ciorile pe câmpii, boxa cu manele și zarurile trăncănite pe tabla de șah ne perturbau liniștea și sunetul făcut de mare pe care abia am așteptat să îl auzim! Jale și mult necioplism!”, a scris un alt membru al grupului.

Au fost și persoane care au afirmat că turista este prea categorică. 

„Cumpărați-vă insulă privată, doamnă, sunteți frustrată și rasistă! Oamenii ca dvs. ar trebui să stea în casă sau să plătească pentru pretențiile lor!”, a mai scris un român.

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