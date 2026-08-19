 Trump amână tarifele de 50% pentru Canada și anunță un posibil acord | adevarul.ro
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Trump amână tarifele de 50% pentru Canada și anunță un posibil acord

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Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat miercuri, 19 august, că a suspendat, pentru o perioadă de trei zile, tarifele pe mărfurile canadiene.

Mark Carney și Donald Trump/FOTO: Profimedia
Mark Carney și Donald Trump/FOTO: Profimedia

„Am suspendat tarifele de 50% împotriva Canadei, care urmau să intre în vigoare mâine dimineață, pentru o perioadă de trei zile, pe baza faptului că Canada și SUA, sub rezerva finalizării documentelor, au ajuns la un ACORD!

Marele proiect al conductei Keystone XL, ucis cu mult timp în urmă de Somnorosul Joe Biden, ar putea fi readus la viață!”, a scris acesta pe Truth Social.

Potrivit BBC, anunțul vine la mai puțin de două ore înainte ca un tarif de 50% aplicat unor importuri canadiene în valoare de aproape 20 de miliarde de dolari (28 de miliarde de dolari canadieni) să intre în vigoare.

Trump și premierul Canadei, Mark Carney, au vorbit de două ori săptămâna aceasta, iar negociatorii celor două țări discută încă din iulie, după ce Trump a amenințat cu introducerea noului tarif, stabilind ca termen-limită data de 19 august.

Trump a spus că un acord comercial ar putea permite reluarea proiectului conductei Keystone XL, blocat de administrațiile Obama și Biden. Conducta, contestată de ecologiști și grupurile indigene, ar urma să transporte 830.000 de barili de petrol pe zi din provincia canadiană Alberta către SUA.

Prelungirea termenului este o veste bună pentru companiile din SUA și Canada, care au avertizat că tarifele ar afecta ambele economii.

Noile taxe vizau mărfurile canadiene precum vinul, lactatele, cimentul, hainele și echipamentele de hochei și s-ar fi adăugat celor deja aplicate unor produse precum oțelul, aluminiul și automobilele. În schimb, SUA a cerut Canadei să elimine tarifele de retorsiune și interdicția privind vânzarea alcoolului american.

În ultimele ore înainte de termenul-limită de miercuri, negociatorii discutau un acord care ar fi redus tarifele americane pentru automobilele canadiene de la 25% la 15%, adaugă BBC, citând Reuters.

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