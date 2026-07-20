Video „Nu mai facem față, suntem în burnout!” Strigătul disperat din curtea spitalelor. De ce vor medicii și asistenții să renunțe la gărzi

Angajații din Sănătate au întrerupt lucrul luni, 20 iulie 2026, epuizați de deficitul extrem de personal și revoltați de noua lege a salarizării, care riscă să le reducă veniturile cu până la 1.000 de lei. Sindicaliștii acuză lipsa consultărilor și avertizează cu greva generală pe 28 iulie.

„Vrem să ne dea voie să angajăm personal, pentru că suntem epuizați. Efectiv suntem epuizați. Sunt secții și colegi care intră în burnout, pentru că fiecare dintre noi vrem să ne luăm măcar cinci zile de concediu. Și atunci cine renunță și cine pleacă? Pentru că, ce să vezi, numărul de pacienți nu fluctuează în funcție de concediile noastre de odihnă. Numărul de pacienți este la fel”, a semnalat liderul Uniunii Județene SANITAS Olt, Roxana Dumitrescu, în timpul celor două ore de grevă avertisment în care zeci de angajați ai Spitalului Județean de Urgență Slatina au întrerupt lucrul și au ieșit în curtea spitalului.

Îi sperie foarte tare perspectiva de a-și pierde drepturi câștigate, dacă Legea salarizării, care urmează să fie votată în parlament cât de curând, va fi adoptată în forma publicată recent de Ministerul Muncii.

„Noi am cerut ca această lege să se facă cu consultarea partenerilor sociali. Inclusiv în actul PNRR-ului (n. red. - se invocă necesitatea aprobării legii pentru că aceasta reprezintă jalon din PNRR) este obligatoriu ca această lege să fie făcută și scrisă cu consultarea partenerilor sociali. Ministrul s-a închis cu un număr restrâns de lucrători din Ministerul Muncii și au construit această lege fără să consulte specialiștii din fiecare domeniu”, a mai spus Roxana Dumitrescu.

Membrii de sindicat au fost avertizați că, potrivit noii legi, lucrează „cu mașini”, nu mai lucrează cu pacienți, devreme ce va dispărea sporul care recompensa riscul locului de muncă. Noua formă a legii, deși aduce anumite îmbunătățiri față de primul draft, va produce „lucruri rele”, astfel că din oamenii care lucrează în condiții deosebit de periculoase, în secții precum UPU, Terapie intensivă, Psihiatrie, TBC, Recuperare neuromotorie pediatrică, vor beneficia doar 10% de sporuri de condiții deosebit de periculoase.

„Nu înțeleg cum o să facem. Îl dăm prin rotație? Într-o lună există condițiile deosebit de periculoase pentru 10% din personal, în altă lună nu există. Nu înțeleg cum o să facem”, a punctat Roxana Dumitrescu.

Asistenții medicali și medicii au fost totodată avertizați să treacă pe la sindicat și să se intereseze la ce nivel va ajunge salariul lor potrivit noilor grile de salarizare, pentru că există posibilitatea realizării de simulări și e posibil să aibă surprize.

„Medicii – veți fi plătiți pe gărzi de urgență și gărzi de monitorizare, chemări de la domiciliu cu 40% din tariful orar al unei gărzi. Mare atenție, că dacă nu vom face împreună, repet, împreună, nu liderii fac greva, voi o faceți, veți avea pierderi de venituri, marea majoritate a voastră, din scăderea sporurilor. Și nu aș vrea să reproșați liderilor de sindicat că nu v-au avertizat. Veți avea pierderi de venituri și veți sta cu sume compensatorii până în 2031”, le-a mai transmis președinta Sanitas Olt membrilor de sindicat.

„E o situație critică în care s-a ajuns, din cauza condițiilor de lucru”

Deși scăderile de venituri, așa cum arată simulările, s-ar putea cifra și la 1.000 lei față de salariul aflat în plată, în spitalele publice există o problemă poate chiar și mai mare, pe care acum angajații o semnalează direct: personalul insuficient.

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„Sporul de periclitate este foarte mic, salariile sunt așa cum sunt, numărul de angajați este redus, s-au pensionat și nu s-au mai făcut angajări. (...) Astea sunt problemele noastre în general”, a spus o angajată a SJU Slatina, secția Radiologie, care lucrează de 32 ani în unitate.

„Lucrez în sistemul de sănătate de 35 de ani. Ne nemulțumește actuala lege a salarizării care ne va reduce veniturile, dar avem și problema condițiilor de muncă. Suntem personal puțin, nu facem față , condițiile sunt cum sunt, stresul de zi cu zi, presiunea pe noi este foarte mare. Cererea este destul de ridicată și noi suntem personal puțin. Ținând cont că vor scădea salariile, n-o să ne mai convină să lucrăm în aceste condiții până la epuizare”, a subliniat o asistentă din cadrul secției Ginecologie.

„Numărul mare de prezentări în UPU duce la suprasolicitarea cadrelor medicale”

Lipsa de personal duce la situații care nu mai pot fi împiedicate nici de conducerea unităților sanitare. Sunt medici care, suprasolicitați să facă gărzi cu o frecvență care îi epuizează, refuză să mai presteze peste cât obligă contractul. Cu o presiune astfel și mai mare, încep să se manifeste plecări și în rândul personalului sanitar mediu. Criza s-a agravat atât de tare încât memorandul prin care s-a propus deblocarea a 6.700 de posturi nu rezolvă nici pe departe problema, dar poate fi o gură de oxigen pentru sistemul care se scufundă.

„Deficitul calculat de federațiile din sănătate ar fi de 25.000 de angajați. Cumva, acum, pe ultima sută de metri, după ce Federația Sanitas a declanșat aceste forme de protest, Ministerul Muncii a venit cu un memorandum pe care l-a depus la Ministerul de Finanțe, să vedem dacă se va aproba, pentru deblocarea a 6.700 de posturi. Acestea sunt foarte puțin pentru noi, dar măcar ar fi o gură de oxigen să putem să funcționăm în continuare. O altă problemă foarte importantă o reprezintă numărul foarte mare de prezentări în unitățile de primiri urgențe. Și mă refer aici la spitalele mari, pentru că ele concentrează tot ce înseamnă patologie din județ, respectiv din regiune pentru spitalele universitare. Aici vin cazurile cele mai grave, vin foarte multe cazuri, undeva în spitalul nostru sunt cam 200-220 de prezentări pe gardă. Vă dați seama că asta duce la suprasolicitarea cadrelor medicale, motiv pentru care foarte mulți din colegii noștri medici deja au renunțat să mai facă gărzi, iar personalul mediu sanitar foarte greu reușim să-l mai ținem în condițiile astea. V-am spus, volumul de muncă este foarte mare, acești pacienți trebuie triați, investigați, repartizați, durează foarte mult”, a declarat liderul Sindicatului Medicilor din SJU Slatina, medicul Daniel Grigore.

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„Ca medic lucrez de 24 de ani, iar în acest spital de 18 ani. Sentimentul este că acești guvernanți nici nu ne ascultă, că problemele noastre cele mai importante nu au fost niciodată dezbătute cum trebuie cu federațiile sindicale. Ei au mimat, așa, niște consultări”, a mai adăugat dr. Grigore.

„Trebuie să înțeleagă guvernanții că noi nu suntem doar agitatori, noi suntem specialiști care am căpătat o anumită experiență în ani și ani.

După 30 de ani de muncă avem categorii profesionale care vor pierde și 1.000 de lei la venituri. Nu vrem salarii compensatorii, pentru că noi nu cerem milă, noi cerem ca activitatea medicilor, asistenților, infirmierelor, a tuturor categoriilor profesionale, să fie recompensată corespunzător”, a conchis președinta Sanitas Olt.