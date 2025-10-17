search
Vineri, 17 Octombrie 2025
Adevărul
Explozie de viroze, ce trebuie să știm. Medic: „Părinți mai stresați de muci decât românii nu există!”

0
0
Publicat:

Secrețiile nazale care însoțesc virozele îi sperie pe părinții cu copii în colectivitate mai mult decât ar fi cazul. Un medic de familie explică într-o postare că acest simptom poate persista și trei săptămâni într-o viroză. Medicul arată și când există risc de contagiune, contrar miturilor.

Răcelile impun perioade prelungite de stat acasă FOTO: Pixabay
Răcelile impun perioade prelungite de stat acasă FOTO: Pixabay

Sezonul rece înseamnă îmbolnăviri dese, nervi, triaj – mai mult sau mai puțin eficient - în grădinițe și școli și provocarea de a găsi soluții de îngrijire la domiciliu pentru copilul care nu mai poate merge în unitatea de învățământ până la vindecare. Unul dintre simptomele care îi îngrijorează pe părinți, după cum a remarcat medicul de familie Patricia Badea, îl reprezintă secrețiile nazale. Ce nu știu toți părinții este că acest simptom poate persista și până la trei săptămâni într-o viroză, iar dacă în acest interval de timp copilul contractează un alt virus perioada se poate prelungi. Nu pe toată perioada există însă și riscul de contagiune, iar medicul le explică părinților cum să recunoască fazele în care boala poate fi dată mai departe.

„Reiau această postare până ies la pensie, că sunt sigură că nu scăpăm de ei!!

MUCII! Această piatră de moară a parentingului modern! Părinți mai stresați de muci decât românii nu există! Începând cu primele zile de viață (când n-a fost aspirat bine la naștere=altă gogomănie) când nasul se încarcă de lăptic și secreții și începe să fonfăne și până la 10 ani când efectiv nu îți mai pasă dacă are mânecile pline de muci, părinții ar face orice, ar încerca orice soluție (de aceea și piața e saturată de toate mizeriile, cum ar fi uleiurile volatile care generează alergii și bronhospasm), orice spray, orice picături, doar, doar nasul copilului devine permeabil pentru aer!”, arată medicul în postare.

Medicul explică mai departe în postare că există „patru tipuri de muci” și că aceștia țin într-o viroză trei săptămâni, „timp în care copilul are timp să ia alta și o ia de la cap cu unii noi”.

„Curg ca apa de la robinet, apar în primele zile de viroza, sunt foarte contagioși!!”

Țineți bine minte și mai spuneți și altora: mucii dintr-o viroză țin 3 săptămâni, timp în care copilul are timp să ia alta și o ia de la cap cu unii noi!”, a precizat medicul.

„Există 4 tipuri de muci:

1. Apoși - curg ca apa de la robinet, apar în primele zile de viroză și sunt foarte contagioși!;

2. Albicioși gelatinoși - sunt secrețiile care încep să se încarce de celulele proprii de apărare (imunitatea copilului e activată, funcționează indiferent de cantitatea de vitamina C sau alte siropuri miraculoase) care încep să înghită virușii, apar în a 3-7 zi de viroză;

3. Mucii verzi = spaima asistentelor, educatoarelor și implicit a mamelor nu sunt altceva decât secrețiile reziduale, toate celulele care au luptat cu virușii, care au tapetat mucoasele inflamate, etc. NU SUNT CONTAGIOȘI ȘI NU ÎNSEAMNĂ PUROI ÎN NAS! Nu necesită antibiotic, dar necesită spălarea și curățarea nasului frecventă ca să se elimine. Dacă rămân blocați prin nas, fiind foarte vâscoși, la unii copii pot genera otite și la adulți sinuzite (dureri, febra). Aceștia durează 10-14 zile până se elimina complet, timp în care copilul poate merge în colectivitate, cu condiția să își/îi sufle cineva nasul;

4. Mucii galbeni fosforescenți - sunt secrețiile suprainfectate de stafilococ care necesită tratament topic (NU pe gură) cu antibiotic pe care vi-l recomandă medicul!! (NU farmacistul, bona, educatoarea!).

Citește și: Răceală vs. alergie: Diferențele-cheie care îți spun ce te-a lovit în plin sezon al polenului

Cu tot respectul pentru TOATE meseriile, cei care au în îngrijire copiii trebuie să știe tot ce am scris mai sus!

Și voi, părinții, când auziți la grădi alți copii care tușesc și tusea e productiva, groasă, stați liniștiți, acel copil nu e contagios! Dacă în schimb vedeți pe unul căruia îi curg mucii apoși în gura, să fiți siguri că v-ați ars!”, a mai precizat medicul.

Postarea medicului Patricia Badea a stârnit reacții de tot felul în comentarii. Mulți părinți au explicat că nu au ce altceva să facă decât să țină copiii acasă până la remiterea tuturor simptomelor, pentru că acestea sunt regulile impuse de unitățile de învățământ care nu țin cont de informațiile medicale. Și de aici s-a pornit o adevărată dezbatere pe tema concediului pe care cei mai mulți părinți sunt obligați să-l solicite pentru a-i putea îngriji pe copii la domiciliu. Cei mai mulți părinți au mărturisit că optează pentru zile de concediu de odihnă, pe de o parte pentru că mulți angajatori fac presiuni ca angajatul să nu solicite concediu medical, motivând că-și vor recupera greu banii de la CJAS, iar pe de alta pentru că ar pierde la salariu.

Eu locuiesc în Spania și la urgențe aveam un afiș pe care scria că un copil fără muci e ca gradina fără flori! Asta ca să nu se aglomereze pentru fleacuri”, a arătat un părinte în comentarii.

Alți părinți spun că la unitățile de învățământ din Danemarca, Regatul Unit sau Austria „mucii nu sunt un stres” și că atâta vreme cât copilul nu este cu febră mare și apatic „toți merg la grădiniță sau creșă”.

Destul de multe comentarii s-au adunat și din partea părinților mari fani ai utilizării uleiurilor, aceștia sărind să apere produsele despre care medicul a precizat în postare că pot determina reacții alergice și bronhospasm. 

Cum se tratează virozele și când este de dus la spital

Într-o altă postare recentă, medicul Patricia Badea le-a explicat pacienților cum se tratează virozele, dar și care sunt situațiile îngrijorătoare care recomandă prezentarea la medic.

Conduita în tratarea virozelor este următoarea:

- antitermice (ibuprofen, paracetamol) la 4 ore dacă febra este peste 38 pe termometru timp de 3 zile;

- curățat nasul cu apă de mare și decongestionante nazale x3 pe zi, 5 zile;

- spray de gât x3 pe zi - 5 zile;

- sirop de tuse din plante (la copiii peste 2 ani) dacă tusea este frecventă și supărătoare - 5 zile;

- aerosol x3 pe zi dacă vârsta nu permite siropul de tuse sau aveți o tuse iritativă;

- vitamina C - 7-10 zile;

- ceai cu miere x 2-3 pe zi - 3-5 zile.

Pentru instituirea tratamentului în cazul unui copil cu vârsta mai mică de 6 luni este necesară însă prezentarea la medic; la fel se procedează și în cazul în care după administrarea tratamentului de mai sus starea copilului este proastă, copilul nu respiră bine etc., a precizat medicul.

Citește și: Medic infecționist: „Chiar dacă am avut gripă trebuie să ne vaccinăm, pentru că ne-am imunizat doar cu o singură tulpină de virus“

Nu se recomandă prezentarea la medic în prima zi de febră neînsoțită de alte simptome și nici după a șaptea până la a zecea zi de viroza, când copilul nu mai tușește noaptea, dar mai are secreții nazale și dimineața are o tuse încărcată.

„Da, surprinzător, viroza nu trece de pe o zi pe alta cu tot tratamentul din lume, iar secrețiile reziduale durează trei săptămâni!”, a mai notat medicul.

Sănătate

