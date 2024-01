Cât ajută vitamina C și mierea la răceală? Ce funcționează și ce nu, de fapt, când ești bolnav: „Va denatura proteinele”

Există o serie de remedii despre care se spune că te scapă de o răceală sâcâitoare, printre care vitamina C, zinc, echinacea, miere, însă ele chiar funcționează? Un medic explică ce face bine și ce nu atunci când ne confruntăm cu o viroză.

Vitamina C este un antioxidant care "s-a demonstrat că are un impact pozitiv asupra susținerii imunității", spune pentru Yahoo Life Michael Del Junco, medic de familie la Providence St. Joseph Hospital din Orange County, California. Aceasta acționează prin stimularea producției și funcției celulelor albe din sânge, care reprezintă principala barieră a organismului împotriva infecțiilor. "Unele studii sugerează că vitamina C poate ajuta la reducerea duratei generale și a severității simptomelor răcelii la domiciliu. Cu toate acestea, dovezile care susțin acest lucru nu sunt în totalitate consistente și variază de la un studiu la altul", explică Del Junco.

Consumați fructe și legume!

Impactul vitaminei C variază, de asemenea, de la o persoană la alta, în funcție de starea de sănătate și de alegerea suplimentului de vitamina C (suc de portocale vs. un pachet de Emergen-C, de exemplu), adaugă el. Acestea fiind spuse, nu strică să vă măriți aportul sub formă de fructe și legume bogate în vitamina C, cum ar fi guava, kiwi, portocale, ardei gras, căpșuni, roșii și broccoli, explică medicul.

Dacă optați pentru o formă de supliment de vitamina C, David M. Brady, medic naturist, avertizează că dozele concentrate pot provoca scaune moi. Dacă se întâmplă acest lucru, doza trebuie redus.

În general, vitamina C strălucește cel mai mult ca mijloc de prevenire a răcelii, mai degrabă decât ca tratament. Iar Del Junco spune că, dacă vă concentrați pe obținerea unei cantități suficiente de nutrienți în dieta zilnică, aceasta vă poate ajuta să nu vă îmbolnăviți în primul rând.

Zincul ajută sistemul imunitar

Deși cercetările privind zincul și răceala comună sunt numeroase, rezultatele privind eficacitatea acestuia sunt contradictorii. "Unele cercetări sugerează că suplimentarea cu zinc, în special atunci când este administrat în termen de 24 de ore de la debutul simptomelor de răceală, poate ajuta la scurtarea duratei răcelii", spune Del Junco. Ca și vitamina C, zincul lucrează în tandem cu sistemul imunitar pentru a susține funcția celulelor albe protectoare din sânge.

O analiză din 2021 publicată în BMJ Open a reunit date din 28 de studii care au cercetat dacă pastiluțele, gelurile, capsulele sau spray-urile cu zinc ar putea ameliora simptomele răcelii sau ar putea accelera tratamentul. Aceasta a constatat că administrarea zilnică a 75 până la 100 de miligrame de zinc la primul semn de răceală a scurtat durata simptomelor cu o medie de două zile și a redus semnificativ severitatea simptomelor.

Este demn de remarcat faptul că aceste rezultate nu au fost observate la toți participanții, ceea ce înseamnă că nu există nicio modalitate de a garanta că suplimentele de zinc vor ajuta. „Cu toate acestea, nu există niciun rău în a le încerca, atâta timp cât nu depășiți doza recomandată”, spune Del Junco.

Face bine echinaceea?

Echinaceea este un supliment comun care este prezentat ca fiind de ajutor împotriva răcelii. Asta pentru că această plantă nativă din America de Nord este bogată în flavonoide, alchilamide, fenoli și polizaharide, toate acestea având funcții de protecție în organism, spune Brady. "Rădăcinile și părțile sale aeriene au fost folosite în mod tradițional pentru răceli, infecții respiratorii, infecții bacteriene și vindecarea rănilor timp de secole", spune el.

Cu toate acestea, constatările științifice privind eficacitatea acesteia nu sunt prea clare. O analiză mai veche, de exemplu, a constatat că echinacea ajută la reducerea duratei și a șanselor de a răci. Un alt studiu a constatat că aceasta reduce riscul de infecții respiratorii recurente. Pe de altă parte, o analiză din 2014 a 24 de studii cu 4.631 de participanți a constatat că produsele cu echinacea nu oferă beneficii pentru tratarea răcelii.

Există câteva moduri în care utilizatorii de echinacea aleg să ingereze planta - cele mai populare fiind sub formă de ceai uscat și suplimente. Trebuie doar să știți că suplimentele de acest tip nu sunt reglementate de Food and Drug Administration, așa că cel mai bine este să discutați cu medicul dumneavoastră înainte de a le lua.

Când trebuie evitat laptele

A evita laptele și alte produse lactate este un sfat obișnuit atunci când vă simțiți rău. Cu toate acestea, Del Junco spune că nu există "nicio dovadă actuală care să susțină evitarea laptelui în timpul unei boli", adăugând: "Aș recomanda evitarea laptelui dacă aveți intoleranță la lactoză, dar altfel, laptele este o sursă excelentă de calciu și proteine, care ar fi de ajutor în timpul unei boli".

Miere pentru dureri de gât sau tuse

"Mierea naturală are proprietăți antibacteriene, antivirale și antifungice", spune Del Junco. "De asemenea, are proprietăți antiinflamatorii". Iată care este șmecheria: Dacă o adăugați în ceai, ar putea să îi diminueze calitățile. "Vă recomand să consumați miere în timpul bolii în forma sa naturală", spune del Junco - o lingură zilnică funcționează. "Evitați să încălziți mierea, deoarece procesul de încălzire va denatura proteinele și enzimele, ceea ce va duce la o pierdere a activității enzimatice", explică el.

Totuși, nu înțelegeți că ar trebui să evitați complet să puneți mierea în ceai, mai ales dacă o găsiți liniștitoare atunci când sunteți bolnav. Hidratarea, la care ceaiul poate ajuta, este, de asemenea, un aspect important al recuperării în caz de răceală, "așa că nu există niciun motiv pentru a nu o folosi", spune Brady.

Folosiți un umidificator!

Indiferent de remediile împotriva răcelii pe care le alegeți Brady recomandă să folosiți un umidificator pentru a menține plămânii la capacitate optimă. Pentru Del Junco există o singură recomandare solidă pe care o poate da cu siguranță: importanța menținerii unei diete echilibrate, a menținerii hidratării și a practicării unei igiene bune, menționând că acestea sunt esențiale pentru sănătatea generală a sistemului imunitar.

"Când ești răcit, corpul tău tinde să piardă mai multe lichide din cauza producției excesive de mucus, a febrei și a transpirației", explică el. "Menținerea hidratării în această perioadă poate ajuta la ameliorarea simptomelor și la susținerea unei stări generale bune. Vă puteți asigura că primiți suficient consumând supe, fulgi de ovăz, iaurt și smoothie-uri. Orientările actuale se concentrează pe creșterea caloriilor în timpul perioadei de boală, din cauza cerințelor metabolice crescute. Pe scurt, mâncați ceea ce simțiți că puteți tolera".