Marți, 7 Octombrie 2025
Adevărul
Medicamentele eliberate fără prescripție medicală pe care nu ar trebui să le amestecați niciodată cu alcool: „Oamenii nu își dau seama de pericol”

Publicat:

Milioane de oameni folosesc zilnic analgezice și remedii pentru răceală, însă experții avertizează că amestecarea acestora cu alcool poate provoca daune grave ficatului, rinichilor și stomacului. 

Medicamente răceală FOTO: pixibay
Medicamente răceală FOTO: pixibay

Remedii cotidiene precum Lemsip, Strepsils sau ibuprofenul sunt sigure dacă sunt administrate conform indicațiilor, însă consumul de alcool în timpul tratamentului poate provoca daune grave, spun specialiștii.

Combinarea medicamentelor fără prescripție, precum siropurile de tuse, remedii pentru răceală sau analgezicele cu alcool poate fi extrem de periculoasă, chiar mortală”, avertizează Kiran Jones, farmacist clinic la Oxford Online Pharmacy, potrivit dailymail.

Este o problemă majoră, iar oamenii nu conștientizează riscul”, a transmis dr. Dean Eggitt, medic de familie în Doncaster. 

Milioane de persoane apelează la analgezice, siropuri și remedii pentru răceală pentru diverse afecțiuni, de la dureri de cap până la crampe menstruale.

Pericolul apare deoarece multe dintre aceste produse sunt deja metabolizate de ficat și rinichi sau irită mucoasa stomacului. Adăugarea alcoolului – care afectează aceleași organe – poate transforma un tratament sigur într-unul cu risc serios pentru sănătate, avertizează experții.

Siropuri de tuse

Tusea și durerile în gât sunt printre cele mai frecvente afecțiuni în sezonul rece. Însă combinarea unui pahar de vin cu siropurile pentru tuse poate fi o greșeală periculoasă, avertizează farmaciștii.

Kiran Jones a explicat că multe produse, inclusiv Covonia, Benylin și unele Strepsils, conțin dextrometorfan, un supresor al tusei.

Amestecat cu alcool, poate provoca somnolență, amețeli, greață, dificultăți de respirație, dureri de cap, bătăi rapide ale inimii și tulburări de coordonare. În cazuri extreme, poate declanșa halucinații, scăderea temperaturii corporale sau chiar insuficiență respiratorie”, explică farmacistul.

Dextrometorfanul reduce senzația de tuse, ameliorează durerile în gât și ajută pacientul să se odihnească, dar combinat cu alcool, riscul devine serios.

Specialiștii recomandă evitarea produselor care conțin paracetamol, ibuprofen sau dextrometorfan atunci când se consumă alcool. Alternative mai sigure includ mierea cu lămâie, spray-urile și pastilele pentru gât, până când se poate administra medicamentul fără alcool.

Remedii pentru răceală și gripă

Medicamentele precum Lemsip, care conțin paracetamol, și decongestionantele precum Sudafed, sunt printre cele mai populare pentru ameliorarea simptomelor de răceală.

Potrivit experților, combinarea acestora cu alcool poate fi „o rețetă pentru dezastru”, deoarece adesea conțin mai multe ingrediente active, inclusiv paracetamol, fenilefrină și guaifenesin.

Dipar Kadmar, farmacist și cercetător la Kingston University, explică: „Chiar și dozele mici, sau combinarea paracetamolului cu alcool, cresc riscul de afectare gravă a sănătății. Oameni nu își dau seama de pericol”.

Farmacistul susține că pericolul provine din modul în care ficatul procesează paracetamolul. 

Decongestionantele precum fenilefrina micșorează vasele de sânge din nas pentru a facilita respirația, însă eficacitatea lor este contestată, deoarece o mare parte din substanță este metabolizată în ficat înainte de a-și face efectul, mai scrie publicația citată.

Viață sănătoasă

