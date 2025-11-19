search
Miercuri, 19 Noiembrie 2025
Adevărul
Explozia cazurilor de cancer colorectal la tineri: ce arată ultimele analize

Publicat:

Un consum ridicat de alimente ultraprocesate crește cu 45% riscul de polipi colonici, precursori ai cancerului colorectal cu debut precoce, arată un studiu realizat recent.

FOTO Pexels
FOTO Pexels

Într-un studiu care a analizat aproape 30.000 de asistente medicale cu vârsta sub 50 de ani, cercetătorii de la Mass General Brigham au descoperit că un consum ridicat de alimente ultraprocesate este asociat cu un risc crescut de apariție a adenoamelor – polipi colonici care pot fi precursori ai cancerului colorectal.

Cancerul colorectal era considerat cândva o boală a vârstei înaintate, însă diagnosticele au devenit tot mai frecvente în rândul adulților de 50 de ani sau mai tineri, în special în țările dezvoltate, precum Statele Unite.

Motivul acestei tendințe nu este clar, însă un nou studiu condus de cercetătorii Mass General Brigham, parte a echipei Cancer Grand Challenges PROSPECT, sugerează o legătură importantă cu alimentele ultraprocesate, care merită investigată mai atent.

Analizând dietele și rezultatele endoscopiilor a aproape 30.000 de femei, echipa a constatat că participantele care au raportat cel mai ridicat consum de alimente ultraprocesate aveau un risc cu 45% mai mare de a dezvolta adenome – precursori ai cancerului colorectal cu debut precoce – comparativ cu cele care consumau cele mai mici cantități. Rezultatele au fost publicate în JAMA Oncology.

„Constatările noastre susțin importanța reducerii consumului de alimente ultraprocesate ca strategie pentru a diminua povara tot mai mare a cancerului colorectal cu debut precoce”, a declarat autorul principal Andrew Chan, MD, MPH, șef al Clinical and Translational Epidemiology Unit și gastroenterolog în cadrul Mass General Brigham Cancer Institute. „Riscul crescut pare să fie destul de liniar, ceea ce înseamnă că, cu cât consumi mai multe alimente ultraprocesate, cu atât crește riscul de apariție a polipilor colonici.”

Consumul de alimente ultraprocesate — produse gata de consum, adesea bogate în zahăr, sare, grăsimi saturate și aditivi alimentari — a crescut în paralel cu incidența cancerului colorectal cu debut precoce (EOCRC). Grupul de cercetare condus de dr. Chan a identificat anterior o asociere între alimentele ultraprocesate și cancerul colorectal în general, însă acesta este primul studiu care leagă astfel de alimente de EOCRC.

Cum a fost realizat studiul

Cercetătorii au analizat date din Nurses’ Health Study II, un studiu prospectiv pe termen lung, care a urmărit asistente medicale născute între 1947 și 1964 — o generație cunoscută pentru riscul crescut de cancer colorectal cu debut precoce.

Au fost analizate 24 de ani de date de la 29.105 asistente care au efectuat cel puțin două endoscopii inferioare înainte de a împlini 50 de ani, în scopul depistării precoce a precursorilor cancerului colorectal.

Participantele au completat, de asemenea, chestionare alimentare la fiecare patru ani, pe baza cărora cercetătorii au estimat aportul mediu zilnic de alimente ultraprocesate. Deși dieta era auto-raportată, acest tip de chestionar a fost validat și este considerat relevant pentru reflectarea corectă a tiparelor alimentare.

În medie, participantele consumau 5,7 porții de alimente ultraprocesate pe zi, reprezentând 35% din totalul caloriilor zilnice — ușor sub media națională din SUA.

Rezultatele studiului

Pe baza rezultatelor endoscopiilor, cercetătorii au identificat 2.787 participante care au dezvoltat polipi precursori ai cancerului colorectal. Femeile care consumau cele mai mari cantități de alimente ultraprocesate (în medie 10 porții pe zi) aveau un risc cu 45% mai mare de a dezvolta adenoame convenționale — precursorul cel mai asociat cu EOCRC — comparativ cu cele care consumau cele mai mici cantități (3 porții pe zi, în medie).

Totuși, nu a fost identificată nicio asociere între consumul de alimente ultraprocesate și leziunile serrate, un alt tip de precursor al cancerului colorectal, care se dezvoltă mai lent și este mai rar asociat cu EOCRC.

„Unul dintre punctele forte ale studiului nostru este că am avut informații detaliate despre alți factori de risc pentru cancerul colorectal, precum indicele de masă corporală, diabetul de tip 2 sau aportul scăzut de fibre”, a precizat dr. Chan. „Chiar și după ce am luat în calcul acești factori, asocierea cu alimentele ultraprocesate a rămas valabilă.”

Autorii subliniază că alimentele ultraprocesate nu explică în totalitate creșterea cazurilor de EOCRC, iar cercetătorii lucrează la identificarea altor factori de risc. De asemenea, încearcă să îmbunătățească modalitățile de clasificare a alimentelor ultraprocesate, întrucât unele produse din această categorie ar putea fi mai dăunătoare decât altele.

„Dieta nu explică în totalitate această tendință — vedem mulți pacienți în clinica noastră cu cancer colorectal cu debut precoce care au diete foarte sănătoase”, a declarat dr. Chan, care a realizat acest studiu în cadrul echipei Cancer Grand Challenges PROSPECT. „Identificarea altor factori de risc pentru cancerul colorectal cu debut precoce este una dintre direcțiile principale ale cercetării noastre de la Mass General Brigham Cancer Institute.”

