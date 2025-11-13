Substanța din curățătoriile chimice care poate tripla riscul de boli de ficat

Cercetătorii avertizează că substanțele chimice folosite în curățătoriile profesionale pot tripla riscul de cancer și, în cele din urmă, de insuficiență hepatică.

În 2024, Agenția Americană pentru Protecția Mediului (EPA) a emis o reglementare prin care restricționează utilizarea tetrachloroetilenei (cunoscută și sub numele de PCE) după ce s-a demonstrat că această substanță toxică este asociată cu cancerul și alte probleme grave de sănătate, scrie Daily Mail.

PCE este folosită în principal ca solvent pentru curățarea chimică a hainelor, dar și ca degresant pentru metale în curățarea industrială, fiind anterior clasificată drept „probabil cancerigenă pentru om”.

Principala îngrijorare privind sănătatea nu ține de purtarea hainelor curățate chimic, ci de expunerea prin poluarea aerului și a apei, care, potrivit noului studiu, triplează riscul de leziuni hepatice potențial fatale.

Afecțiunea este cunoscută medical sub numele de boală hepatică steatotică asociată disfuncției metabolice (MASLD) și este cauzată de acumularea de grăsime în ficat, care declanșează inflamația.

În timp, această inflamație duce la fibroză (cicatrizarea țesutului), care poate evolua spre ciroză, insuficiență hepatică sau cancer.

Printre factorii de risc cunoscuți se numără fumatul, consumul de alcool, excesul de greutate sau obezitatea, dar și administrarea pe termen lung a unor medicamente precum paracetamolul sau ibuprofenul.

Un nou studiu, publicat în revista Liver International, arată că expunerea la PCE poate tripla riscul de fibroză hepatică. „Fibroza hepatică este principalul predictor al morbidității și mortalității asociate bolilor de ficat, cu cât ai mai multă fibroză, cu atât este mai mare riscul de a muri din cauza bolii hepatice”, a explicat dr. Brian Lee, hepatolog specializat în transplant și autor principal al studiului.

Cercetătorii de la Universitatea Southern California au analizat datele medicale a 1.614 adulți din cadrul National Health and Nutrition Examination Survey, între 2017 și 2020. Au măsurat nivelul de PCE din sângele participanților și au urmărit câți dintre ei au dezvoltat ulterior leziuni hepatice.

Rezultatele au arătat că 81 de participanți aveau niveluri detectabile de PCE în sânge, iar cei expuși la această substanță erau de trei ori mai predispuși la afectare hepatică semnificativă, comparativ cu cei neexpusi.

Se crede că, atunci când PCE este procesată de ficat, metaboliții rezultați reacționează cu celulele hepatice care degradează grăsimile din membranele celulare, declanșând o reacție în lanț ce provoacă inflamație și fibroză.

Cercetătorii au descoperit, de asemenea, că pentru fiecare creștere cu un nanogram per mililitru a concentrației de PCE în sânge, riscul de fibroză hepatică semnificativă crește de cinci ori.

Cercetătorii speră ca aceste rezultate să contribuie la strategii de depistare timpurie a persoanelor cu risc de boală hepatică. Dacă în trecut bolile hepatice erau asociate în principal cu vârstnicii și consumatorii de alcool, astăzi incidența crește rapid în rândul adulților tineri, iar numărul cazurilor la copii s-a dublat în ultimele două decenii.