Video Legătura surprinzătoare dintre grupele de sânge și riscul de AVC. Dacă faceți parte din această categorie sunteți în pericol

O cercetare științifică arată o legătura dintre grupa sanguină și riscul de accident vascular cerebral, persoanele cu anumite variații ale grupei sanguine A având o probabilitate mai mare de a suferi un accident vascular cerebral înainte de vârsta de 60 de ani. Descoperirea aduce o nouă perspectivă asupra modului în care particularitățile genetice pot influența sănătatea.

„Această descoperire importantă și surprinzătoare completează cunoștințele noastre actuale despre factorii de risc nemodificabili pentru accident vascular cerebral, inclusiv grupa sanguină a unei persoane”, a declarat, la momentul publicării studiului, medicul și cercetătorul Mark Gladwin, de la University of Maryland.

Cercetătorii au analizat date provenite din 48 de studii genetice, care au inclus aproximativ 17.000 de pacienți ce au suferit un AVC și aproape 600.000 de persoane sănătoase, cu vârste între 18 și 59 de ani, relatează Science Alert.

Rezultatele au arătat o legătură clară între gena responsabilă pentru subgrupa A1 și riscul de AVC cu debut timpuriu.

„Numărul persoanelor care suferă un AVC la vârste tinere este în creștere. Aceste evenimente sunt adesea fatale, iar supraviețuitorii pot rămâne cu dizabilități pentru zeci de ani. Cu toate acestea, există puține cercetări despre cauzele AVC-urilor timpurii”, a explicat Steven Kittner, autor principal și neurolog vascular la University of Maryland.

Subgrupa A1, asociată cu un risc cu 16% mai mare de AVC înainte de 60 de ani

O analiză genetică la scară largă a identificat două zone din genom asociate puternic cu un risc mai mare de AVC timpuriu. Una dintre acestea corespundea exact cu regiunea genetică care determină grupa sanguină.

Cercetătorii au observat că persoanele ale căror gene codificau o variantă a grupei A aveau un risc cu 16% mai mare de a suferi un AVC înainte de 60 de ani, comparativ cu persoanele cu alte grupe sanguine.

În schimb, pentru cei cu o genă pentru grupa O1, riscul era mai mic cu 12%.

Totuși, specialiștii subliniază că riscul suplimentar observat la grupa A este mic și nu justifică teste medicale suplimentare sau măsuri speciale de monitorizare.

„Încă nu știm de ce grupa A ar conferi un risc mai ridicat (de AVC timpuriu). Probabil are legătură cu factorii implicați în coagularea sângelui, cum ar fi trombocitele, celulele care căptușesc vasele sanguine și alte proteine circulante”, spune Kittner.

Rezultatele se aplică diferit în funcție de vârstă

Un alt rezultat important al studiului vine din compararea persoanelor care au făcut AVC înainte și după 60 de ani.

Analiza a inclus aproximativ 9.300 de pacienți peste 60 de ani care au avut un AVC și 25.000 de persoane sănătoase din aceeași categorie de vârstă.

Cercetătorii au descoperit că riscul crescut asociat cu grupa A nu mai era semnificativ în cazul AVC-urilor care apar după 60 de ani. Asta sugerează că mecanismele care declanșează un AVC timpuriu pot fi diferite de cele implicate în AVC-urile apărute la vârste înaintate.

Grupa B, asociată și ea cu un risc ușor crescut

Studiul a mai arătat că persoanele cu grupa B aveau un risc cu aproximativ 11% mai mare de AVC, indiferent de vârstă, comparativ cu persoanele care nu au suferit un AVC.

De asemenea, secvențele genetice care determină grupele A și B au fost legate de un risc ușor crescut de tromboză venoasă (formarea cheagurilor în vene).

Specialiștii spun că sunt necesare studii suplimentare, pe grupuri mai diverse, pentru a înțelege pe deplin importanța acestor rezultate.

Chiar dacă rezultatele pot părea alarmante, experții subliniază că grupa sanguină este doar un factor mic de risc, iar stilul de viață, tensiunea arterială, fumatul și alimentația rămân principalii factori care influențează cu adevărat riscul de AVC.