search
Joi, 11 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Alegeri Primăria București 2025Război în UcrainaIstoria zilei

Video Legătura surprinzătoare dintre grupele de sânge și riscul de AVC. Dacă faceți parte din această categorie sunteți în pericol

0
0
Publicat:

O cercetare științifică arată o legătura dintre grupa sanguină și riscul de accident vascular cerebral, persoanele cu anumite variații ale grupei sanguine A având o probabilitate mai mare de a suferi un accident vascular cerebral înainte de vârsta de 60 de ani. Descoperirea aduce o nouă perspectivă asupra modului în care particularitățile genetice pot influența sănătatea.

Cercetătorii au analizat date provenite din 48 de studii genetice. FOTO: Pixabay
Cercetătorii au analizat date provenite din 48 de studii genetice. FOTO: Pixabay

„Această descoperire importantă și surprinzătoare completează cunoștințele noastre actuale despre factorii de risc nemodificabili pentru accident vascular cerebral, inclusiv grupa sanguină a unei persoane”, a declarat, la momentul publicării studiului, medicul și cercetătorul Mark Gladwin, de la University of Maryland.

Cercetătorii au analizat date provenite din 48 de studii genetice, care au inclus aproximativ 17.000 de pacienți ce au suferit un AVC și aproape 600.000 de persoane sănătoase, cu vârste între 18 și 59 de ani, relatează Science Alert.

Rezultatele au arătat o legătură clară între gena responsabilă pentru subgrupa A1 și riscul de AVC cu debut timpuriu.

„Numărul persoanelor care suferă un AVC la vârste tinere este în creștere. Aceste evenimente sunt adesea fatale, iar supraviețuitorii pot rămâne cu dizabilități pentru zeci de ani. Cu toate acestea, există puține cercetări despre cauzele AVC-urilor timpurii”, a explicat Steven Kittner, autor principal și neurolog vascular la University of Maryland.

Subgrupa A1, asociată cu un risc cu 16% mai mare de AVC înainte de 60 de ani

O analiză genetică la scară largă a identificat două zone din genom asociate puternic cu un risc mai mare de AVC timpuriu. Una dintre acestea corespundea exact cu regiunea genetică care determină grupa sanguină.

Cercetătorii au observat că persoanele ale căror gene codificau o variantă a grupei A aveau un risc cu 16% mai mare de a suferi un AVC înainte de 60 de ani, comparativ cu persoanele cu alte grupe sanguine.

În schimb, pentru cei cu o genă pentru grupa O1, riscul era mai mic cu 12%.

Totuși, specialiștii subliniază că riscul suplimentar observat la grupa A este mic și nu justifică teste medicale suplimentare sau măsuri speciale de monitorizare.

„Încă nu știm de ce grupa A ar conferi un risc mai ridicat (de AVC timpuriu). Probabil are legătură cu factorii implicați în coagularea sângelui, cum ar fi trombocitele, celulele care căptușesc vasele sanguine și alte proteine circulante”, spune Kittner.

Rezultatele se aplică diferit în funcție de vârstă

Un alt rezultat important al studiului vine din compararea persoanelor care au făcut AVC înainte și după 60 de ani.

Analiza a inclus aproximativ 9.300 de pacienți peste 60 de ani care au avut un AVC și 25.000 de persoane sănătoase din aceeași categorie de vârstă.

Cercetătorii au descoperit că riscul crescut asociat cu grupa A nu mai era semnificativ în cazul AVC-urilor care apar după 60 de ani. Asta sugerează că mecanismele care declanșează un AVC timpuriu pot fi diferite de cele implicate în AVC-urile apărute la vârste înaintate.

Grupa B, asociată și ea cu un risc ușor crescut

Studiul a mai arătat că persoanele cu grupa B aveau un risc cu aproximativ 11% mai mare de AVC, indiferent de vârstă, comparativ cu persoanele care nu au suferit un AVC.

De asemenea, secvențele genetice care determină grupele A și B au fost legate de un risc ușor crescut de tromboză venoasă (formarea cheagurilor în vene).

Specialiștii spun că sunt necesare studii suplimentare, pe grupuri mai diverse, pentru a înțelege pe deplin importanța acestor rezultate.

Chiar dacă rezultatele pot părea alarmante, experții subliniază că grupa sanguină este doar un factor mic de risc, iar stilul de viață, tensiunea arterială, fumatul și alimentația rămân principalii factori care influențează cu adevărat riscul de AVC.

Știință

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Cine este Raluca Moroșanu, judecătoarea care a întrerupt conferința de la Curtea de Apel și l-a apărat pe Laurențiu Beșu
digi24.ro
image
Protest în Piața Victoriei. Sute de oameni au ieșit în stradă să ceară demiteri la vârful Justiției. VIDEO
stirileprotv.ro
image
Fierbe Marea Neagră ca în mijlocul verii. Cum va fi afectată România și care este explicația acestui fenomen ciudat
gandul.ro
image
Cod galben de ceață în 13 județe. Vizibilitatea scade sub 50 de metri pe mai multe drumuri
mediafax.ro
image
Cum se califică Universitatea Craiova în primăvara europeană din Conference League după 1-2 cu Sparta Praga! Oltenii tremură după golul încasat în minutul 90
fanatik.ro
image
„Își implora mama să îi taie piciorul!” Chirurgul Gheorghe Burnei a scăpat de închisoare, dar trebuie să plătească despăgubiri celor pe care i-a mutilat
libertatea.ro
image
EXCLUSIV Cum explică șefa ÎCCJ momentul „M-a sunat Lia, mă duc să vorbesc”, din timpul conferinței de la Curtea de Apel București
digi24.ro
image
Elisabeta Lipă contraatacă, după raportul Curții de Conturi: „Deranjează că am premiat bucătari, ospătari... Îmi vine să plâng!”
gsp.ro
image
O studentă de 19 ani a fost găsită moartă, a doua zi după ce a făcut "Trendul Diavolului" pe internet
digisport.ro
image
Unul dintre magistrații din materialul Recorder a fost ofițer al unui serviciu secret! Fost ministru USR al Justiției: 'Sunt rezervat în privința unor astfel de situații'
stiripesurse.ro
image
Controverse după moartea Rodicăi Stănoiu. A ajuns la spital cu lovituri și externată pe semnătură de iubitul cu 50 de ani mai tânăr
antena3.ro
image
Târgul de Crăciun unde o felie cu untură e 10 lei. Şoriciul, la fel de scump ca vita Angus
observatornews.ro
image
ALERTĂ medicală în România! Numărul cazurilor s-a dublat într-o săptămână
cancan.ro
image
FOTO. Cea mai frumoasă prezentatore TV e din nou însărcinată!
prosport.ro
image
Cine este Liana Nicoleta Arsenie, președinta Curții de Apel București, și ce avere dețin
playtech.ro
image
Câți bani aduc la buget băncile de stat. Ce se întâmplă în 2025 cu băncile acuzate că „fac profituri colosale”
fanatik.ro
image
Sentința din "dosarul Herculane" aruncă și mai tare în haos celebra stațiune. Sunt șanse mici să mai renască renumita destinație turistică
ziare.com
image
GOOOL! Răzvan Marin a trimis mingea direct în vinclu, împotriva liderului din Conference League
digisport.ro
image
Jocuri de culise la CCR - Presiuni pentru amânarea deciziei pe legea pensiilor magistraților (surse)
stiripesurse.ro
image
Cum se transmite lepra și cum îți dai seama că ai intrat în contact cu boala. Este alertă epidemiologică după confirmarea unui caz la Cluj-Napoca
kanald.ro
image
Orașul unde toți locuitorii trăiesc sub același acoperiș și...
playtech.ro
image
Soțul Teodorei Marcu nu mai e om, la jumătate de an de când tânăra a fost ucisă! Ce se întâmplă cu el. Dezvăluiri cutremurătoare: „Din ce în ce mai greu…”
wowbiz.ro
image
Cum s-ar fi cunoscut Rodica Stănoiu și iubitul cu 50 de ani mai tânăr. Marius o urmărea și îi știa toate mișcările. A convins-o că destinul i-a scos-o în cale. Strategia ULUITOARE!
romaniatv.net
image
Nimeni nu scapă. Toate informațiile vor fi transmise în timp real către autorități
mediaflux.ro
image
Elisabeta Lipă contraatacă, după raportul Curții de Conturi: „Deranjează că am premiat bucătari, ospătari... Îmi vine să plâng!”
gsp.ro
image
Furia Ancăi Alexandrescu după ce a pierdut alegerile la Capitală. Cum vrea să se răzbune
actualitate.net
image
Cine sunt, de fapt, Dragoș și Gheorghe Vîlcu, despre care se spune că finanțează din umbră Recorder și Hotnews
actualitate.net
image
De câți bani ai nevoie ca să trăiești decent în Spania. O româncă a spus cât a cheltuit în noiembrie: „O viață fără lipsuri”
click.ro
image
Reacția acidă a lui Dan Negru, după revenirea la TV, la 50 de ani, a rivalelor Mihaela Rădulescu și Andreea Marin: „România suferă de discriminare de vârstă și în televiziune”
click.ro
image
Cum se simte Nick Rădoi după șase operații?! „Mai am încă șase luni chimioterapie” Ce tratamente minune face milionarul în Mexic? „Doctorii din America nu sunt de acord”
click.ro
Prințul William, Prințul Harry sursa foto GettyImages jpg
Clarvăzătorul supranumit ”Nostradamus al zilelor noastre” face o profeție sumbră legată de Prințul William și Prințul Harry
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Vijayanagara jpg
Cei 10 cei mai mari împărați și regi războinici ai Indiei
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Sărbători fără fiul și fiica ei, stabiliți în Franța și în Dubai. Cum își alină Marina Almășan dorul: „Beau cafeaua dintr-o cană cu chipul lor”. Ce meserii au Victoraș și Marinuș?
image
De câți bani ai nevoie ca să trăiești decent în Spania. O româncă a spus cât a cheltuit în noiembrie: „O viață fără lipsuri”

OK! Magazine

image
Mărturie-șoc: „Am fost angajat de Regele Charles pentru un eveniment important și nu mi-a venit să cred ce mi-a spus”

Click! Pentru femei

image
Ea nu și-a dorit Premiul Nobel pentru Pace! De ce-a refuzat Regina Elisabeta prestigiosul premiu?

Click! Sănătate

image
Prima-Doamnă adorată care a murit de cancer de col uterin la 33 de ani