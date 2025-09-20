search
Sâmbătă, 20 Septembrie 2025
Dieta lui Marilyn Monroe: „Mi s-a spus că obiceiurile mele alimentare sunt absolut bizare“

Publicat:

Silueta lui Marilyn Monroe a devenit mai mult decât o modă, a devenit o religie. A rămas în istorie celebra rochie mulată purtată de divă atunci când i-a cântat lasciv „La mulți ani!“ președintelui John F. Kennedy. Rochia de culoarea pielii, brodată manual cu 2.500 de cristale, a fost cusută pe celebra actriță cu puţin timp înainte ca aceasta să intre pe scena de la Madison Square Garden din New York.  

Silueta lui Marilyn Monroe
Silueta lui Marilyn Monroe

Nu doar actrițele doreau să arate așa, ci oricine o vedea. Dieta ei era pe cât de simplă, pe atât de ciudată, ar spune unii. Într-un interviu acordat revistei „Pageant“, în 1952, frumoasa actriță spunea cât de importante sunt, în rutina ei, sportul și somnul, dar și detaliază un meniu zilnic: „Mi s-a spus că obiceiurile mele alimentare sunt absolut bizare, dar eu nu cred asta. Înainte să fac duș dimineața, pun la încălzit o cană de lapte pe plita electrică pe care o țin în camera de hotel. Când laptele e fierbinte, sparg două ouă crude în el, le bat cu o furculiță și le beau în timp ce mă îmbrac. Completez totul cu o pastilă de multivitamine, și mă îndoiesc că vreun doctor ar putea recomanda un mic dejun mai hrănitor pentru o fată care muncește și se grăbește. (...) În fiecare seară mă opresc la piața de lângă hotel și iau o friptură, cotlete de miel sau puțin ficat, pe care le gătesc la cuptorul electric din cameră. De obicei mănânc patru sau cinci morcovi cruzi alături de carne și atât. Trebuie să fiu pe jumătate iepure; nu mă plictisesc niciodată de morcovi cruzi. Probabil e un lucru bun că mănânc simplu pe parcursul zilei, fiindcă în ultimele luni mi-am făcut un obicei din a mă opri la cofetăria cu înghețată Wil Wright pentru un hot fudge sundae în drum spre casă, după cursurile mele de actorie de seară“.

Când cântarul nu minte FOTO GettyImages
Când cântarul nu minte FOTO GettyImages

Actrița care a înghițit o tenie

Alte femei apelau la metode de-a dreptul grotești. Astfel, aflăm că o actriță de cinema a înghițit o tenie în disperarea de a nu se îngrășa, fapt care o ținea departe de lumina reflectoarelor. Stelele de cinema, scria o publicație în anul 1933, trebuie să se cântărească în fiecare săptămână și să plătească regulat un maseur care să se îngrijească de ele, nefiindu-le permis să aibă diferențe de 500 de grame. „Şi din pricina aceasta, ele se supun unui regim deprimant care are o influenţă nefastă asupra caracterului lor, împingându-le pe nesimţite înspre neurastenie şi apoi spre sinucidere“. Un reporter american povesteşte că una dintre vedete, nemaiputând să oprească altminteri tendința de îngrăşare, a înghițit o tenie. După mai multă vreme, a murit, scria autorul într-o publicație din anul 1933.

FOTO GettyImages
FOTO GettyImages

Însă, pe lângă lumea artiștilor, la Hollywood, la fel de vestită și căutată era și lumea celor care vindeau rețete de slăbire cu mult timp înainte de apariția divei blonde. Profitând de naivitatea și de disperarea multora, un român, Gregor, își păcălea clienții vânzându-le pe bani grei rețete pentru slăbire. Iată ce spunea el că trebuie să mănânci pentru a-ți păstra silueta: dimineața se consumau o ceașcă de cafea neagră, biscoturi şi unt. După o jumătate de oră, se bea zeamă de la portocală și după altă jumătate de oră, o linguriță cu miere. Cu această cură, românul nostru de la Hollywood garanta că poți slăbi 800 de grame.

Sănătate

