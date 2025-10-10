Depresia și anxietatea afectează o treime dintre cadrele medicale din Europa, avertizează OMS

Un studiu realizat de Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) arată că aproximativ o treime dintre medicii şi asistentele medicale din Europa se confruntă cu depresie sau anxietate, o rată de cinci ori mai mare decât în rândul populaţiei generale.

Informațiile sunt prezentate într-un comunicat al filialei europene a OMS.

„Mai mult de unul din 10 lucrători din domeniul sanitar s-a gândit să îşi ia viaţa sau să se rănească. Aceasta este o povară inacceptabilă pentru cei care au grijă de noi”, a declarat directorul OMS pentru Europa, Hans Kluge, potrivit Agerpres.

Potrivit raportului, asistentele medicale și femeile medici sunt mai predispuse la depresie și anxietate, în timp ce medicii bărbați dezvoltă mai frecvent dependență de alcool.

Studiul, bazat pe 90.000 de răspunsuri din 27 de țări ale Uniunii Europene, Islanda și Norvegia, indică și o expunere crescută la violență și intimidare: o treime dintre angajați s-au confruntat cu amenințări sau agresiuni la locul de muncă, cele mai frecvente cazuri fiind înregistrate în Cipru, Grecia și Spania. De asemenea, 10% au raportat violență fizică sau hărțuire sexuală în ultimul an.

Condițiile de muncă contribuie semnificativ la stres

OMS susține că unul din patru medici lucrează peste 50 de ore pe săptămână, iar 32% dintre medici și un sfert dintre asistente au contracte temporare, ceea ce amplifică nesiguranța profesională.

Hans Kluge avertizează că această criză de sănătate mintală reprezintă „o amenințare directă la adresa sistemelor de sănătate europene”.

Pentru a contracara fenomenul, OMS propune măsuri precum toleranța zero față de violență și hărțuire în spitale, reformarea orelor suplimentare și accesul garantat la servicii de sănătate mintală confidențiale.

Directorul OMS subliniază că, având în vedere deficitul de aproximativ un milion de lucrători din domeniul sanitar până în 2030, pierderea personalului din cauza epuizării, disperării sau violenței nu este o opțiune: „Nu ne putem permite să îi pierdem”.