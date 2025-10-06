Peste 15 milioane de copii folosesc țigări electronice la nivel global. Avertismentele OMS

Mai mult de 100 de milioane de oameni, inclusiv cel puțin 15 milioane de copii, folosesc țigări electronice, alimentând un nou val de dependenți de nicotină, avertizează Organizația Mondială a Sănătății (OMS). Potrivit datelor globale disponibile, copiii au, în medie, de nouă ori mai multe șanse decât adulții să folosească țigări electronice, relatează BBC.

Dr. Etienne Krug, reprezentant al OMS, a declarat că țigările electronice „alimentează un nou val de dependență de nicotină”. „Sunt promovate ca o metodă de reducere a riscurilor, dar, în realitate, îi prind pe copii în capcana nicotinei mai devreme și riscă să submineze progresele obținute în ultimele decenii.”

Directorul general al OMS, Dr. Tedros, a acuzat industria tutunului că „vizează în mod agresiv” tinerii.

„Milioane de oameni renunță la fumat sau aleg să nu înceapă să fumeze datorită eforturilor de control al tutunului din întreaga lume”, a spus el.

„Ca răspuns la acest progres semnificativ, industria tutunului ripostează cu produse noi pe bază de nicotină, vizând agresiv tinerii. Guvernele trebuie să acționeze mai rapid și mai ferm, implementând politici eficiente de control al tutunului”, a adăugat el.

Cifrele privind utilizarea țigărilor electronice sunt estimative, deoarece 109 țări – în special din Africa și Asia de Sud-Est – nu colectează astfel de date.

Conform raportului, până în februarie anul acesta, cel puțin 86 de milioane de utilizatori de țigări electronice erau adulți, în mare parte din țările cu venituri ridicate.

De asemenea, cel puțin 15 milioane de adolescenți cu vârste între 13 și 15 ani folosesc deja țigări electronice, potrivit unor sondaje realizate în 123 de țări.

Deși multe state au făcut eforturi în ultimii ani pentru a introduce reglementări privind țigările electronice și pentru a combate fenomenul în rândul copiilor, până la sfârșitul anului 2024, 62 de țări nu aveau încă nicio politică în vigoare, iar 74 de state nu stabiliseră o vârstă minimă pentru cumpărarea țigărilor electronice, precizează OMS.

Între timp, utilizarea tutunului a scăzut — de la aproximativ 1,38 miliarde de consumatori în anul 2000 la 1,2 miliarde în 2024.

Prevalența consumului de tutun în rândul femeilor a scăzut cel mai mult — de la 11% în 2010 la 6,6% în 2024.

În rândul bărbaților, scăderea a fost de la 41,4% în 2010 la 32,5% în 2024.

Totuși, una din cinci persoane adulte la nivel mondial încă folosește tutun.

Fumatul este asociat cu numeroase boli, inclusiv cancerul.

Experții spun că țigările electronice sunt mult mai puțin nocive decât țigările clasice și pot ajuta persoanele care vor să renunțe la fumat. Totuși, acestea nu sunt recomandate nefumătorilor.

Țigările electronice nu ard tutunul și nu produc gudron sau monoxid de carbon – două dintre cele mai dăunătoare substanțe din fumul de țigară. Ele conțin însă nicotină, care poate da dependență.