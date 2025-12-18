Rusia pune sub semnul întrebării utilitatea implicării liderilor europeni în planul de pace pentru Ucraina

Rusia privește cu scepticism implicarea liderilor europeni în planul de pace american pentru Ucraina și așteaptă clarificări din partea Washingtonului înaintea unor noi discuții ruso-americane.

Kremlinul și-a exprimat joi, 18 decembrie, îndoielile cu privire la eventuala contribuție pozitivă a liderilor europeni la planul Statelor Unite pentru soluționarea războiului din Ucraina, subliniind rezervele Moscovei față de rolul jucat de Europa în acest proces diplomatic.

Declarațiile au fost făcute de purtătorul de cuvânt al președinției ruse, Dmitri Peskov, într-un interviu acordat televiziunii de stat.

„Fără îndoială, ne preocupă faptul că liderii europeni ar fi putut aduce vreo contribuție pozitivă, având în vedere atitudinea lor. (...) Participarea europenilor, în termeni de acceptabilitate, nu este de bun augur”, a afirmat Dmitri Peskov, sugerând că pozițiile adoptate de capitalele europene ridică semne de întrebare la Moscova în ceea ce privește utilitatea implicării acestora în planul propus de Washington.

În acest context, oficialul rus a precizat că Kremlinul așteaptă în prezent informații directe din partea Statelor Unite privind eventualele modificări aduse planului de pace după consultările purtate cu liderii europeni.

„Avem nevoie să aflăm de la americani ce a fost adăugat și ce a fost schimbat ca urmare a acestor contacte cu europenii”, a mai spus Dmitri Peskov, citat de Kyivpost.

În cursul aaceluiaşi interviu, purtătorul de cuvânt al Kremlinului a confirmat că sunt în desfășurare pregătiri pentru o întâlnire între reprezentanți ai Rusiei și ai Statelor Unite în viitorul cât mai apropiat, în cadrul căreia urmează să fie discutate rezultatele consultărilor recente purtate de emisarii Casei Albe cu oficiali ucraineni și europeni.

Presa americană a relatat că, la sfârșitul acestei săptămâni, emisarul economic al Kremlinului, Kiril Dmitriev, ar urma să se întâlnească la Miami cu reprezentanți ai administrației americane.

Potrivit presei occidentale, Kiril Dmitriev a avut un rol activ în elaborarea versiunii inițiale a planului de pace propus de SUA, deplasându-se la Miami în luna octombrie, la scurt timp după ce Washingtonul a anunțat sancțiuni împotriva unor mari companii petroliere rusești, precum Rosneft și Lukoil.

În același timp, Kremlinul a exclus în această săptămână posibilitatea unei noi vizite în Rusia a emisarului american Steve Witkoff, care s-a aflat cel mai recent la Moscova pe 2 decembrie, în cea de-a șasea deplasare de acest fel.

Consultările desfășurate atunci nu au dus la un compromis, fapt recunoscut oficial de Kremlin, semn că negocierile rămân dificile, în ciuda intensificării contactelor diplomatice.