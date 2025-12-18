Femeia surprinsă de camera Coldplay în timp ce se săruta cu șeful ei rupe în sfârșit tăcerea: „A fost o greșeală banală după câteva cocktailuri cu tequila”

Directoarea de resurse umane surprinsă într-o ipostază tandră cu șeful ei căsătorit, pe ecranul uriaș al unui concert Coldplay, a vorbit în premieră despre incident, susținând că între ei nu a existat o relație sexuală.

Kristin Cabot și fostul CEO al companiei Astronomer, Andy Byron, au fost surprinși îmbrățișați intim în timpul concertului din Boston, pe 16 iulie, dar s-au desprins rapid și au încercat să se ascundă când și-au dat seama că imaginile erau difuzate pe kiss cam.

Cabot, în vârstă de 53 de ani, a păstrat tăcerea luni întregi, însă a decis acum să vorbească public despre incidentul devenit viral, afirmând că a fost o greșeală unică, alimentată de alcool, scrie Daily Mail.

„Am luat o decizie proastă, am băut câteva High Noon-uri, am dansat și m-am purtat nepotrivit cu șeful meu”, a declarat ea. „Și nu e un lucru minor. Mi-am asumat responsabilitatea și mi-am sacrificat cariera pentru asta. Acesta este prețul pe care am ales să-l plătesc.”

Cabot a povestit că a fost umilită pe internet, ironizată de celebrități și etichetată drept „adulteră” de străini întâlniți în locuri publice. A adăugat că a primit peste 60 de amenințări cu moartea.

Ea a recunoscut că avea o „pasiune” pentru Byron și că era entuziasmată să-l prezinte prietenilor ei, dar a susținut că, înainte de acea seară, cei doi nici măcar nu se sărutaseră.

Deși au băut cocktailuri cu tequila, au dansat împreună și s-au sărutat în loja VIP a concertului, Cabot spune că a fost prima și singura dată când s-a întâmplat acest lucru.

Regretă însă momentul pe care l-a descris drept „un clișeu”, adăugând: „Vreau ca copiii mei să știe că poți face greșeli, că poți da greș grav. Dar nu trebuie să fii amenințat cu moartea pentru asta.”

Decizia neinspirată de a se apleca și a se ascunde atunci când camera i-a surprins pe ea și pe Byron îmbrățișați a devenit virală după ce a fost comentată de solistul Coldplay, Chris Martin.

„Ori au o aventură, ori sunt foarte timizi”, le-a spus Martin spectatorilor. Byron, văzându-se pe ecranul mare, ar fi murmurat: „La naiba, sunt eu.”

Cabot își amintește că s-a simțit imediat „jenată și îngrozită”, iar ea și Byron s-au grăbit să se întoarcă la bar imediat după momentul respectiv.

Spune că avea două mari temeri: cariera ei și soțul de care era separată, Andrew, care se afla la același concert, însoțit de propria parteneră de la vremea respectivă. Ea a declarat pentru New York Times că nu a vrut să-l umilească pe fostul soț. Cei doi fuseseră căsătoriți timp de doi ani, dar erau despărțiți în momentul scandalului.

Cabot era conștientă și de cât de rău arăta situația, fiind văzută alintându-se cu șeful ei. „Eu sunt șefa departamentului de HR, iar el este CEO-ul. E, pur și simplu, atât de clișeic și atât de rău”, a spus ea.

A povestit că ea și Byron, aparent în stare de șoc, au stat la bar cu capul în mâini și au început să gândească un plan pentru ce urma să facă. Au mers împreună la apartamentul ei din zona Boston și au decis că trebuie să informeze consiliul de administrație al Astronomer despre ce s-a întâmplat. Apo, au pregătit un e-mail, dar până l-au trimis a doua zi dimineață, imaginile cu ei deveniseră deja virale pe TikTok.

Atât Byron, cât și Cabot au fost plasați imediat în concediu pe durata anchetei interne demarate de companie. La scurt timp, Byron a demisionat din funcția de CEO. Demisia lui Cabot a urmat ulterior.

Cabot a intentat divorț față de Andrew pe 13 august. Acesta a confirmat, într-o declarație de la acel moment, că cei doi aveau deja planuri să pună capăt căsniciei înainte de concert.