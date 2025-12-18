search
Joi, 18 Decembrie 2025
Spania înființează o rețea națională de adăposturi climatice, deoarece valurile de căldură devin „noua normalitate"

Publicat:

Spania înființează o rețea națională de adăposturi climatice înaintea verii viitoare, a anunțat miercuri premierul Pedro Sanchez.

Spania se confruntă cu valuri de caniculă FOTO: Profimedia
Spania se confruntă cu valuri de caniculă FOTO: Profimedia

  Rețeaua va include adăposturi climatice care au fost deja înființate în Barcelona și Țara Bascilor. În cadrul unei conferințe care a avut loc miercuri, Sanchez a prezentat în detaliu planul țării de a aborda gravitatea crescândă a schimbărilor climatice prin intermediul a 80 de inițiative.

Măsurile acoperă probleme precum inundațiile, incendiile forestiere și informațiile false privind schimbările climatice, alături de creșterea temperaturilor. „Secetele și valurile de căldură devastatoare nu mai sunt o raritate, scrie Euronews.

În unele veri, nu ne confruntăm cu valuri separate, ci cu un singur val de căldură care se întinde din iunie până în august. Aceasta este acum noua normalitate”, a spus el. În 2025, țara a înregistrat cea mai caldă vară din istorie.

Potrivit Agenției Meteorologice de Stat (AEMET), în august, un val de căldură de 16 zile a adus temperaturi de peste 45 de grade Celsius. Temperatura medie în Spania a crescut cu 1,69 de grade Celsius între 1961 și 2024, ceea ce a dus la episoade mai frecvente de temperaturi peste normal.

Schimbările climatice determină această creștere a temperaturilor și apariția tot mai frecventă a fenomenelor de căldură extremă, așa cum confirmă analiza tendințelor temperaturii globale realizată de Grupul interguvernamental privind schimbările climatice (IPCC). Noile adăposturi vor oferi spații în care oamenii din toată țara se vor putea răcori vara viitoare. Acestea sunt deosebit de importante în zonele urbane. „Efectul de insulă de căldură se intensifică în timpul valurilor de căldură și apare de obicei în orașe”, a declarat Manuel Banza, specialist în date, pentru Euronews Green.

„Acest lucru se datorează faptului că avem orașe dens construite și mult asfalt care absoarbe căldura soarelui, iar la sfârșitul zilei, la ora șase sau șapte seara, încă poate fi foarte cald, chiar dacă soarele nu mai strălucește, deoarece solul a absorbit căldura.”

Guvernul va pune fonduri la dispoziția celor din zonele „care au cea mai mare nevoie de ele, unde căldura afectează cel mai mult populația”, a spus Sanchez. Rețeaua se va baza pe scheme deja stabilite de guvernele regionale, inclusiv în Catalonia, Țara Bascilor și Murcia.

În capitala Cataloniei, Barcelona, există deja aproximativ 400 de adăposturi împotriva caniculei în clădiri publice precum biblioteci, muzee, centre sportive și centre comerciale. Aceste spații, dotate cu aer condiționat și, de obicei, cu scaune și apă gratuită, sunt concepute ca locuri de refugiu împotriva căldurii, în special pentru persoanele în vârstă, bebeluși, persoanele cu probleme de sănătate și cele care nu dispun de resurse acasă pentru a face față temperaturilor ridicate.

Conform sistemului spaniol de monitorizare a mortalității zilnice (MoMo), peste 21.700 de persoane au murit din cauze legate de căldură între 2015 și 2023, majoritatea având peste 65 de ani.

În această vară, au fost înregistrate peste 3.800 de decese legate de căldură, cu 88 % mai multe decât în 2024, conform estimărilor Ministerului Sănătății.

Europa

