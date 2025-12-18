search
Joi, 18 Decembrie 2025
Video Aeroportul Craiova are un nou terminal. Ce flux de pasageri va putea prelua

Aeroportul din Craiova a inaugurat joi, 18 decembrie, un nou terminal, care îi va permite să să preia, de acum, un flux de aproximativ două milioane de pasageri pe an, față de 600 de mii, în 2025.

„A fost o onoare să particip astăzi, alături de Sorin Grindeanu, Președintele PSD, Lia Olguta Vasilescu, primarul municipiului Craiova, Cosmin Vasile, Președintele Consiliului Județean Dolj, și Sorin Manda, directorul Aeroportului Internațional Craiova, la inaugurarea noului terminal al Aeroportului Internațional Craiova – cel mai mare și mai modern terminal regional construit de la zero în România, în ultimii ani”,  a transmis, pe Facebook, ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban.

Noul terminal a fost inaugurat joi. FOTO Facebook Lia Olguța Vasilescu
Noul terminal a fost inaugurat joi. FOTO Facebook Lia Olguța Vasilescu

Noul terminal marchează un nou capitol în dezvoltarea Aeroportului Internațional Craiova, „consolidându-i poziția ca hub aerian principal al sud-vestului României și contribuind la creșterea economică și turistică a Olteniei”, potrivit ministrului.

Ciprian Șerban (PSD) a adăugat:

„Un rol decisiv l-a avut Sorin Grindeanu, care, în calitate de ministru al Transporturilor, a sprijinit alocarea din fonduri guvernamentale a sumei de 50 de milioane de euro, necesară pentru finalizarea investiției”.

Noul terminal va permite aeroportului Craiova să să preia, de acum, un flux de aproximativ două milioane de pasageri pe an, față de 600 de mii în 2025, potrivit Știrilor ProTv.

Noul terminal are mai multe ghișee de check-in și porți de îmbarcare.

Odată cu realizarea sa au fost construite trei căi de rulare şi două platforme de imbarcare-debarcare noi, care permit să fie operate mai multe aeronave în același timp,

Investiția în noul terminal se ridică la peste 100 de milioane de euro, fonduri europene, de la guvern, dar și din bugetul propriu.

