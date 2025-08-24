search
Ne paște un nou pericol epidemic global. OMS: virusul periculos transmis de țânțari se răspândește în Europa

Publicat:

Organizația Mondială a Sănătății avertizează asupra unei potențiale epidemii globale, pe măsură ce virusul chikungunya se răspândește în afara ariei sale obișnuite, inclusiv în Europa. Virusul, transmis de țânțari, poate provoca febră și dureri articulare severe, iar oficialii OMS trag alarma. 

O epidemie globală poate începe oricând din cauza unor țânțari periculoși  

Oficialii Organizației Mondiale a Sănătății (OMS) atrag atenția publicului asupra unui posibil focar de proporții epidemice. Noi rapoarte arată că virusul chikungunya se răspândește în afara arealului său obișnuit, conform Reuters.

Chikungunya este un virus identificat pentru prima dată în Republica Unită a Tanzaniei în 1952. De atunci, s-a răspândit în Africa și Asia, în special în regiunea Oceanului Indian. Virusul este transmis de țânțari, cel mai frecvent de speciile Aedes aegypti și Aedes albopictus. Odată mușcat de un țânțar infectat, o persoană poate prezenta febră și dureri articulare severe.

Milioane de oameni din 119 țări sunt expuși riscului de a contracta virusul

În prezent, aproximativ 5,6 miliarde de oameni din 119 țări sunt expuși riscului de a contracta virusul pe măsură ce acesta se răspândește în Europa și alte continente, conform Reuters. Oficialii OMS sunt îngrijorați că modelul de răspândire este similar epidemiei din 2004–2005, care a afectat aproape jumătate de milion de oameni.

„Vedem istoria repetându-se”, a declarat Diana Rojas Alvarez, ofițer medical la OMS, pentru Reuters.

De ce sunt importante bolile transmise prin țânțari? Conform OMS, țânțarii sunt cei mai comuni vectori de boală. Afecțiuni precum chikungunya, malaria și virusul West Nile cauzează aproape 800.000 de decese anual la nivel mondial.

Riscul de infectare este mai mare în zonele unde țânțarii prosperă, în climate calde și umede. Creșterea temperaturilor globale determină extinderea habitatului acestor insecte.

Riscul este uriaș: nu există tratamente medicamentoase pentru tratarea infecției

 În prezent nu există tratamente medicamentoase pentru chikungunya, deși în Statele Unite există două tipuri de vaccinuri disponibile, iar acetaminofenul sau paracetamolul pot ameliora simptomele, conform CDC. În multe cazuri, prevenția rămâne cheia.

Bolile transmise de țânțari pot fi prevenite prin controlul populației de insecte și împiedicarea înmulțirii acestora. În California, oficialii districtelor pentru controlul vectorilor sterilizează masculii de țânțari pentru a reduce populațiile. În Burkina Faso, oamenii de știință au dezvoltat o ciupercă ce ucide țânțarii, ce urmează să fie introdusă în timpul împerecherii insectelor.

Cum ne putem proteja singuri de țânțarii care ne pot pune viața în pericol

Chikungunya poate provoca febră, greață, dureri de cap, oboseală, erupții cutanate, dureri musculare, umflarea și durerea articulațiilor, simptome care pot fi debilitante și de durată.

Nu există tratamente specifice pentru chikungunya sau virusul West Nile. Două vaccinuri pentru chikungunya au fost aprobate în Uniunea Europeană, însă nu există vaccin împotriva virusului West Nile.

Din acest motiv, prevenția este considerată esențială pentru a limita răspândirea acestor virusuri.

Persoanele pot lua, de asemenea, măsuri pentru a reduce riscul mușcăturilor de țânțari. ECDC recomandă ca în zonele cu țânțari infectați să se folosească repelent de țânțari, să se poarte haine cu mâneci lungi și pantaloni la răsăritul și apusul soarelui și să se utilizeze aer condiționat, ventilatoare, plasă pentru pat și ecrane pentru ferestre. 

